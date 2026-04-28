એક્ટરથી રાજનેતા બનેલા TVK પ્રમુખ વિજયે મુરુગન મંદિરમાં 'શત્રુ સંહાર યજ્ઞ' કર્યો
વિજય મોડી રાત્રે મુરુગન મંદિરમાં પહોંચીને પૂજા કરી. તેમણે એક ખાસ ધાર્મિક વિધિ કરી જે પરંપરાગત રીતે દુશ્મનોને હરાવવામાં મદદ કરે છે.
Published : April 28, 2026 at 4:53 PM IST
થુથુકુડી: તમિલનાડુ વેટ્ટરી કઝગમ (TVK) ના પ્રમુખ વિજય આજે સવારે તિરુચેન્દુર મુરુગન મંદિર પહોંચ્યા અને ભગવાનની પૂજા કરી. ત્યારબાદ, તેમણે 'શત્રુ સંહાર યજ્ઞ' તરીકે ઓળખાતી એક ખાસ વિધિ કરી. એક વિશેષ વિધિ જે પરંપરાગત રીતે દુશ્મનોને હરાવવામાં અસરકારક માનવામાં આવે છે.
થુથુકુડી જિલ્લામાં સ્થિત, તિરુચેન્દુર સુબ્રમણ્યમ સ્વામી મંદિર ભગવાન મુરુગનના છ પવિત્ર ધામ (અરુપદાઈ વીડૂ) માંથી બીજું છે. ખૂબ જ પ્રખ્યાત તીર્થસ્થાન તરીકે પ્રખ્યાત આ મંદિર સામાન્ય રીતે દરરોજ ભક્તોનો મોટો ધસારો હોય છે. તહેવારો અને જાહેર રજાઓના દિવસે, હજારો ભક્તો પ્રાર્થના કરવા અને ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવવા માટે મંદિરમાં આવે છે.
દરમિયાન, અભિનેતા અને ટીવીકે પ્રમુખ વિજયે ગઈકાલે રાત્રે તિરુચેન્દુર મુરુગન મંદિરની મુલાકાત લીધી. ત્યારબાદ, તેમણે મંદિરની ગુફામાં શત્રુ સંહાર યજ્ઞ કર્યો. પરંપરાગત માન્યતાઓ અનુસાર, શત્રુ સંહાર યજ્ઞ કરવાથી વિરોધીઓનો પરાજય થાય છે.
આ પરંપરાનું પાલન કરીને, ટીવીકે પ્રમુખ વિજયે આ ખાસ વિધિ કરી. શત્રુ સંહાર યજ્ઞ કરવાના ઘણા કારણો છે, જેમાં દુશ્મનો અને દુષ્ટ શક્તિઓનો નાશ, કાનૂની વિવાદોનું નિરાકરણ અને બીમારીઓથી રાહતનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, આ વિધિને સફળતા, માનસિક મજબૂતી અને હિંમત પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન પણ માનવામાં આવે છે.
વિધિ પૂર્ણ થયા પછી, વિજયે દેવતા ભગવાન સુબ્રમણ્યમના ગર્ભગૃહ સમક્ષ જમીન પર બેસીને પ્રાર્થના કરી. ત્યારબાદ, તેઓ મંદિર સંકુલમાં સ્થિત અન્ય તમામ મંદિરોની મુલાકાત લેવા અને પ્રાર્થના કરવા ગયા. આમાં ભગવાન ષણમુગન, દેવી વલ્લી અને દેવીનાઈ, ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ, ભગવાન પેરુમલ અને ભગવાન સુરસંહાર મૂર્તિના મંદિરોનો સમાવેશ થાય છે.
અગાઉ, ગઈકાલે રાત્રે (28 એપ્રિલ) 1 વાગ્યે, ખાનગી વિમાનમાં મદુરાઈ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા પછી, વિજય કાર દ્વારા તિરુચેન્દુર સુબ્રમણ્યમ સ્વામી મંદિર પહોંચ્યા. પરંપરાગત રેશમી ધોતી અને શર્ટ પહેરેલા વિજયનું તેમના ચાહકો અને સમર્થકો દ્વારા ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું.
મંદિરના અધિકારીઓ દ્વારા તેમનું પરંપરાગત 'પૂર્ણ કુંભ' સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ, હાથમાં 'વેલ' (દિવ્ય ભાલો) પકડીને, તેઓ ભગવાન મુરુગનને પ્રાર્થના કરવા આગળ વધ્યા. વિજયના આગમનની અપેક્ષા રાખતા, થુથુકુડી જિલ્લા પોલીસે મંદિર પરિસરની સામે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકી હતી. તેમની પ્રાર્થના પૂર્ણ કર્યા પછી, વિજયે સામાન્ય જનતા સાથે સેલ્ફી લીધી. આ સમય દરમિયાન, કેટલાક લોકોએ તેમનો આનંદ વ્યક્ત કરવા માટે તેમના પર ફૂલોનો વરસાદ કર્યો. અંતે, એકઠા થયેલા લોકોનું અભિવાદન કરીને વિજય સ્થળથી રવાના થયો.
