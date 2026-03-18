અમેરિકા માટે પાકિસ્તાન સૌથી મોટો પરમાણુ ખતરો: યુ.એસ નેશનલ ઈન્ટેલિજન્સ ચીફ

ઈરાન યુદ્ધની વચ્ચે અમેરિકન ઈન્ટેલિજન્સ ચીફનું મોટું નિવેદન

ઈરાન યુદ્ધની વચ્ચે અમેરિકન ઈન્ટેલિજન્સ ચીફનું મોટું નિવેદન
ઈરાન યુદ્ધની વચ્ચે અમેરિકન ઈન્ટેલિજન્સ ચીફનું મોટું નિવેદન
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 10:10 PM IST

નવી દિલ્હી: ઈરાન સાથેના સંઘર્ષ વચ્ચે, યુએસ ડાયરેક્ટર ઓફ નેશનલ ઇન્ટેલિજન્સ તુલસી ગેબાર્ડે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે સૌથી મોટો ખતરો પાકિસ્તાન છે.

બુધવારે, તુલસી ગેબાર્ડે પાકિસ્તાનને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરમાણુ ખતરાઓમાંના એક તરીકે ઓળખાવ્યું. સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, તેમણે જણાવ્યું હતું કે રશિયા, ચીન, ઉત્તર કોરિયા અને પાકિસ્તાન હાલમાં યુએસ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરમાણુ જોખમો ઉભા કરે છે.

ઇન્ટેલિજન્સ ચીફ તુલસી ગેબાર્ડના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાન, ચીન, રશિયા, ઉત્તર કોરિયા અને પાકિસ્તાન પરંપરાગત શસ્ત્રોની સાથે વિવિધ નવી અને અદ્યતન મિસાઇલ સિસ્ટમો વિકસાવી રહ્યા છે. આ ક્ષમતાઓના પરિણામે, યુએસ વતન હવે આ રાષ્ટ્રોની હડતાલ શ્રેણીમાં આવે છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે હવે આ બાબત પર ગંભીરતાથી વિચાર કરવાની જરૂર છે.

તેમનું આ નિવેદન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે પરમાણુ શસ્ત્રોથી સજ્જ પાકિસ્તાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે ખતરો ઉભો કરી શકે છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે પાકિસ્તાન, ચીન અને ઉત્તર કોરિયા વચ્ચેનું ત્રિપક્ષીય જોડાણ અમેરિકાના હિતમાં નથી અને ભવિષ્યમાં મોટા વ્યૂહાત્મક પડકારોને જન્મ આપી શકે છે. તુલસીએ નોંધ્યું હતું કે ગુપ્તચર એજન્સીઓ આ પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહી છે.

ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાન સક્રિય રીતે પરમાણુ શસ્ત્રો પરીક્ષણો કરી રહેલા દેશોમાંનો એક છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે રશિયા, ચીન, ઉત્તર કોરિયા અને પાકિસ્તાન પરમાણુ પરીક્ષણો કરી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

