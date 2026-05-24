તિરુપતિમાં નોંધાયો નવો રેકોર્ડ: એક જ દિવસમાં 94,000થી વધુ ભક્તોએ ભગવાન શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામીના દર્શન કર્યા

એક જ દિવસમાં તિરુપતિમાં ભગવાન શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામીના દર્શન માટે 94,758 ભક્તોએ રેકોર્ડ બનાવ્યો.

તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ (ETV Bharat)
Published : May 24, 2026 at 4:06 PM IST

તિરુપતિ (આંધ્રપ્રદેશ) : ટીટીડી (તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ) એ સામાન્ય ભક્તો માટે ભગવાન શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામી (તિરુપતિ બાલાજી)ના દર્શનની સુવિધા આપીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.

સામાન્ય રીતે, શુક્રવારે ભગવાન માટે કરવામાં આવતી વિવિધ ધાર્મિક વિધિઓને કારણે દર્શન માટે મર્યાદિત સમય હોય છે. તેમ છતાં, 22 મેના રોજ, રેકોર્ડબ્રેક 94,758 ભક્તોને દેવતાના દર્શન કરવાનો લહાવો મળ્યો.

વહેલી સવારના અભિષેક દરમિયાન પણ, "સર્વ દર્શન" (સામાન્ય "દર્શન") લાઇન હંમેશની જેમ ખુલ્લી રાખવાથી, 5,850 વધુ ભક્તોને દર્શન કરવાની તક મળી. કુલ મળીને, તે દિવસે સર્વ દર્શન માટેની લાઇન 17 કલાકથી વધુ લાંબી હતી.

બીજી તરફ, ટીટીડી તેના ઇન્ટિગ્રેટેડ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર (આઈસીસીસી)ની ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ભક્તોની ગતિવિધિ પર નજર રાખી રહ્યું છે.

દર્શન કરવા માટે લાઈનમાં ઉભેલા ભક્તો (ETV Bharat)

ICCC દ્વારા, વહીવટીતંત્ર પગપાળા અને વાહન દ્વારા આવતા ભક્તોની સંખ્યા તેમજ હોલ્ડિંગ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં ભક્તોની સંખ્યા પર સતત નજર રાખે છે. આ મહિનામાં ચોથી વખત એક જ દિવસમાં ભગવાનના દર્શન કરનારા ભક્તોની સંખ્યા 90,000ને પાર થઈ છે.

તિરુપતિ બાલાજી મંદિર

ભારતના સૌથી પવિત્ર તીર્થસ્થળોમાંનું એક છે. આ મંદિર ચમત્કારો અને રહસ્યોથી ભરેલું છે. મંદિરના દેવતા શ્રી વેંકટેશ્વર સ્વામી છે, જેમને ભગવાન વિષ્ણુનો અવતાર માનવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે અહીં વાળનું દાન કરવાથી જીવનમાંથી બધી મુશ્કેલીઓ અને સમસ્યાઓ દૂર થાય છે અને સમૃદ્ધિ આવે છે.

સંપાદકની પસંદ

