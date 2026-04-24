ટ્રમ્પનો યુ-ટર્ન: પહેલા ભારતને નર્ક, પછી એક મહાન દેશ કહ્યો, પીએમ મોદી પર પણ ટિપ્પણી કરી
ટ્રમ્પના નિવેદન પર ભારતમાં રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ઘણા નેતાઓએ તેમના પર નિશાન સાધ્યું હતું.
Published : April 24, 2026 at 12:39 PM IST
નવી દિલ્હી: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના "નર્ક" નિવેદનથી વિવાદ થયો છે. ટ્રમ્પે નિવેદનની ટ્રાન્સક્રિપ્ટ શેર કરી હતી, જેમાં તેમણે ભારત અને ચીન સહિત અનેક દેશોને "નર્કના ખાડા" ગણાવ્યા હતા. ભારતે ટ્રમ્પના નિવેદનનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. વિવાદ બાદ, ટ્રમ્પે સ્પષ્ટતા જારી કરી હતી.
યુએસ પ્રવક્તાએ ભારતીય મીડિયાના પ્રશ્નોના જવાબમાં આ નિવેદન આપ્યું હતું, જેમાં ટ્રમ્પે રેડિયો શો હોસ્ટ માઈકલ સેવેજ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર કરાયેલી ટિપ્પણીઓને ફરીથી પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં તેમણે ભારત, ચીન અને કેટલાક અન્ય દેશોને "નર્કના ખાડા" ગણાવ્યા હતા.
A press release by Ministry of External Affairs reads, " in response to further questions on a social media post that had referred, among other things, to indians, official spokesperson shri randhir jaiswal said: we have seen the comments, as also the subsequent statement issued… pic.twitter.com/y5ZOM7ecMY— Press Trust of India (@PTI_News) April 23, 2026
દરમિયાન, ભારતમાં યુએસ દૂતાવાસના પ્રવક્તાએ એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું હતું કે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતને એક મહાન દેશ ગણાવ્યું હતું. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ભારતનું નેતૃત્વ મારા સારા મિત્રો કરે છે અને મારા તેમની સાથે ખૂબ સારા સંબંધો છે. જો કે, પ્રવક્તાએ ખુલાસો કર્યો નથી કે ટ્રમ્પે ક્યારે અને ક્યાં ભારત એક મહાન દેશ હોવાની ટિપ્પણી કરી હતી. સેવેજે આ ટિપ્પણી યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જન્મજાત નાગરિકતાને પડકારતા કેસના સંદર્ભમાં કરી હતી.
VIDEO | On US president Donald Trump's social media post mentioning India and China as 'hellhole', MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, " we have seen some reports. that's where i leave it."— Press Trust of India (@PTI_News) April 23, 2026
આ વિવાદ વિશે પૂછવામાં આવતા, વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે કહ્યું, "અમે કેટલાક અહેવાલો જોયા છે. હું તેને અહીં સમાપ્ત કરીશ." તેમણે ઉમેર્યું કે આવા નિવેદનો કોઈ માટે યોગ્ય નથી. ટ્રમ્પના વિવાદાસ્પદ નિવેદન બાદ, ભારતના વિવિધ રાજકીય પક્ષોના નેતાઓએ પ્રતિક્રિયા આપી. કોંગ્રેસે વાંધો ઉઠાવ્યો, તેને દેશનું અપમાન ગણાવ્યું. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ માંગ કરી કે વડા પ્રધાન મોદી આ મુદ્દો અમેરિકા સમક્ષ ઉઠાવે. પાર્ટી પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનાતે આ નિવેદનની ટીકા કરતા કહ્યું કે ભારત વિરુદ્ધ આવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાનો કોઈને અધિકાર નથી.