'મોદી સાથે ટ્રમ્પની મિત્રતા સાચી', શપથ લીધા બાદ ભારતમાં બોલ્યા અમેરિકાના નવા રાજદૂત

ભારતમાં અમેરિકાના નવા રાજદૂર સર્જિયો ગોરે કહ્યું કે તેમનું મિશન બંને દેશો વચ્ચેની પાર્ટનરશીપને આગામી સ્તર પર લઈ જવાની છે.

પ્રધાનમંત્રી મોદી અને અમેરિકન રાજદૂત સર્જિયો ગોર
પ્રધાનમંત્રી મોદી અને અમેરિકન રાજદૂત સર્જિયો ગોર (File/ ANI)
Published : January 12, 2026 at 3:06 PM IST

નવી દિલ્હી: સોમવારે નવી દિલ્હી સ્થિત યુએસ એમ્બેસી ખાતે ભારતમાં નવા યુએસ એમ્બેસેડર અને દક્ષિણ અને મધ્ય એશિયા માટેના ખાસ દૂત તરીકે સર્જિયો ગોર શપથ ગ્રહણ કર્યા. સર્જિયો ગોર આ અઠવાડિયે ભારતના રાષ્ટ્રપતિને તેમના ઓળખપત્રો રજૂ કરશે.

યુએસ એમ્બેસી ખાતે આયોજિત સમારોહને સંબોધતા, ગોરે કહ્યું કે, તેઓ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની મિત્રતાને "સાચી" માને છે. તેમણે કહ્યું કે, સાચા મિત્રો તેમના મતભેદોને દૂર કરી શકે છે.

તેમણે કહ્યું, "મેં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે દુનિયાભરમાં પ્રવાસ કર્યો છે, અને હું કહી શકું છું કે વડા પ્રધાન મોદી સાથેની તેમની મિત્રતા સાચી છે. અમેરિકા અને ભારત ફક્ત પરસ્પર લાભ દ્વારા જ નહીં, પરંતુ ઉચ્ચ સ્તરે બનેલા સંબંધ દ્વારા પણ જોડાયેલા છે. સાચા મિત્રોના મંતવ્યો અલગ અલગ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેઓ હંમેશા તેમના મતભેદોને દૂર કરે છે."

તેમણે આગળ કહ્યું, "અહીં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના રાજદૂત તરીકે આવવાનો ખૂબ આનંદ છે. હું આ અદ્ભુત દેશમાં ખૂબ જ સન્માન અને સ્પષ્ટ મિશન સાથે આવ્યો છું: આપણા બંને દેશો વચ્ચેની ભાગીદારીને આગલા સ્તર પર લઈ જવા માટે. આ વિશ્વની સૌથી જૂની લોકશાહી અને વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી વચ્ચેનું મિલન બિંદુ છે. તેમની સાથેના મારા છેલ્લા રાત્રિભોજન દરમિયાન, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે તેમની ભારતની પાછલી મુલાકાત અને ભારતના મહાન વડા પ્રધાન સાથેની તેમની ઊંડી મિત્રતા વિશે વાત કરી હતી. મને આશા છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટૂંક સમયમાં અમારી મુલાકાત લેશે, આશા છે કે આગામી એક કે બે વર્ષમાં. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પને સવારે 2 વાગ્યે ફોન કરવાની આદત છે, અને નવી દિલ્હીમાં સમયના તફાવતને જોતાં, આ ખૂબ સારો હોઈ શકે છે."

ભારત કરતાં કોઈ ભાગીદાર વધુ મહત્વપૂર્ણ નથી...
સેર્ગીયો ગોરે ભારત સાથેના વ્યૂહાત્મક સંબંધોના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો અને કહ્યું કે, તેઓ એક વ્યાપક કાર્યસૂચિને આગળ વધારવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. તેમણે કહ્યું, "ભારત કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ કોઈ ભાગીદાર નથી. આગામી મહિનાઓ અને વર્ષોમાં, રાજદૂત તરીકે મારું લક્ષ્ય ખૂબ જ વ્યાપક કાર્યસૂચિ પૂર્ણ કરવાનું છે. અમે આ સાચા વ્યૂહાત્મક ભાગીદારો તરીકે કરીશું, દરેક શક્તિ, આદર અને નેતૃત્વ લાવશે."

ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદાને અંતિમ રેખા પર લાવવાનો ધ્યેય
ભારત-અમેરિકા વેપાર સોદાની વાટાઘાટો પર બોલતા, ગોરે સ્વીકાર્યું કે તે એક મુશ્કેલ કાર્ય છે, પરંતુ તેઓ તેને અંતિમ રેખા પર લાવવા માટે કટિબદ્ધ છે. તેમણે કહ્યું, "તમારામાંથી ઘણા લોકોએ મને ચાલુ વેપાર સોદાની વાટાઘાટો પર અપડેટ્સ માટે પૂછ્યું છે. બંને પક્ષો સક્રિય રીતે વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે. હકીકતમાં, આગામી વેપાર વાટાઘાટો આવતીકાલે થશે. ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો દેશ છે. તેથી, તેને અંતિમ રેખા પર લાવવું સરળ કાર્ય નહીં હોય, પરંતુ અમે ત્યાં પહોંચવા માટે કટિબદ્ધ છીએ. જ્યારે વેપાર આપણા સંબંધો માટે મહત્વપૂર્ણ છે, ત્યારે અમે સુરક્ષા, આતંકવાદ વિરોધી, ઉર્જા, ટેકનોલોજી, શિક્ષણ અને આરોગ્ય જેવા અન્ય મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં પણ સાથે મળીને કામ કરવાનું ચાલુ રાખીશું."

ભારત પેક્સ સિલિકાના સંપૂર્ણ સભ્ય બનશે!
સર્ગીયો ગોરે માહિતી આપી કે ભારતને આવતા મહિને મહત્વપૂર્ણ પેક્સ સિલિકાની પહેલમાં જોડાવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવશે. પેક્સ સિલિકાની એક સુરક્ષિત, સમૃદ્ધ અને નવીનતા-સંચાલિત સિલિકોન સપ્લાય ચેઇન બનાવવા માટે યુએસની આગેવાની હેઠળની વ્યૂહાત્મક પહેલ છે. તેમણે કહ્યું, "મને જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે ભારતને આવતા મહિને પેક્સ સિલિકામાં સંપૂર્ણ સભ્ય તરીકે જોડાવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવશે..."

તેમણે નોંધ્યું કે અમેરિકાએ ગયા મહિને પેક્સ સિલિકાની પહેલ શરૂ કરી હતી. આ અમેરિકાની આગેવાની હેઠળની વ્યૂહાત્મક પહેલ છે જેનો ઉદ્દેશ્ય એક સુરક્ષિત, સમૃદ્ધ અને નવીનતા-સંચાલિત સિલિકોન સપ્લાય ચેઇન બનાવવાનો છે, જેમાં મહત્વપૂર્ણ ખનિજો અને ઉર્જા ઇનપુટ્સથી લઈને અદ્યતન ઉત્પાદન, સેમિકન્ડક્ટર, AI વિકાસ અને લોજિસ્ટિક્સનો સમાવેશ થાય છે. જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા, યુકે અને ઇઝરાયલ પહેલાથી જ આ પહેલમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે.

સંપાદકની પસંદ

