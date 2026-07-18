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વિક્રમ-1ના સફળ લૉન્ચિંગ પર ગૌતમ અદાણી બોલ્યા - આ જ છે અસલ આત્મનિર્ભર ભારત

આ મોટી સિદ્ધિ સાથે, ભારત વિશ્વનો ત્રીજો દેશ બન્યો છે જ્યાં કોઈ ખાનગી કંપનીએ રોકેટને ભ્રમણકક્ષામાં પહોંચ્યાડ્યું છે

આ મોટી સિદ્ધિ સાથે, ભારત વિશ્વનો ત્રીજો દેશ બન્યો છે જ્યાં કોઈ ખાનગી કંપનીએ રોકેટને ભ્રમણકક્ષામાં પહોંચ્યાડ્યું છે
આ મોટી સિદ્ધિ સાથે, ભારત વિશ્વનો ત્રીજો દેશ બન્યો છે જ્યાં કોઈ ખાનગી કંપનીએ રોકેટને ભ્રમણકક્ષામાં પહોંચ્યાડ્યું છે (ians)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 10:35 PM IST

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નવી દિલ્હી: અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ શનિવારે સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસને તેના 'વિક્રમ-1' રોકેટના સફળ ઓર્બિટલ લોન્ચ પર અભિનંદન આપતાં તેને દેશ માટે એક ઐતિહાસિક સીમાચિહ્ન ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, આ ઐતિહાસિક મિશન ભારતની પ્રાઈવેટ સ્પેસ ઈન્ડસ્ટ્રી માટે એક નવા યુગની શરૂઆત છે અને 'આત્મનિર્ભર ભારત' ની ભાવનાનું સાચું, જીવંત ઉદાહરણ છે.

ગૌતમ અદાણીએ X પર શું કહ્યું?

સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં, ગૌતમ અદાણીએ ટિપ્પણી કરી કે વિક્રમ-1 ની સફળ પ્રથમ ઓર્બિટલ ફ્લાઇટ અને તમામ મિશન ઉદ્દેશ્યોની સિદ્ધિ ભારતના ઝડપથી ઉભરતા ખાનગી અવકાશ ઇકોસિસ્ટમ માટે એક ભૂમિગત સિદ્ધિ છે. તેમણે લખ્યું, "ઇતિહાસ રચાયો છે. વિક્રમ-1 એ તેની પ્રથમ ઓર્બિટલ ફ્લાઇટમાં તમામ મિશન ઉદ્દેશ્યોને તેજસ્વી રીતે પૂર્ણ કર્યા છે. આ 'આત્મનિર્ભર ભારત'નો સાચો પુરાવો છે."

28 વર્ષની વયના યુવાનોએ ઇતિહાસ રચ્યો

આ મિશનની સૌથી મુખ્ય બાબતને ટાંકતા ગૌતમ અદાણીએ દેશની યુવા શક્તિની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું, "આ મિશનને સફળ બનાવનાર ટીમની સરેરાશ ઉંમર માત્ર 28 વર્ષ છે. આજનું યુવા ભારત શું હાંસલ કરી શકે છે તેનો આ સૌથી મોટો પુરાવો છે. જય હિંદ!" તેમણે સ્કાયરૂટના કો-ફાઉન્ડર પવન ચંદના અને ભરત ડાકા, તેમની સમગ્ર ઉત્કૃષ્ટ ટીમ અને ISRO અને IN-SPACE ના માર્ગદર્શકોને પણ હૃદયપૂર્વક અભિનંદન પાઠવ્યા જેમણે આ મિશનને શક્ય બનાવ્યું.

ભારત વિશ્વનો ત્રીજો દેશ બન્યો

હૈદરાબાદ સ્થિત ખાનગી અવકાશ કંપની 'સ્કાયરૂટ એરોસ્પેસ' એ 'મિશન આગમન' હેઠળ વિક્રમ-1 રોકેટ સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું છે. આ મોટી સિદ્ધિ સાથે, ભારત અમેરિકા અને ચીન પછી વિશ્વનો ત્રીજો દેશ બન્યો છે જ્યાં કોઈ ખાનગી કંપનીએ રોકેટને ભ્રમણકક્ષામાં મૂકવાની ક્ષમતા સફળતાપૂર્વક દર્શાવી છે.

વિક્રમ-1 રોકેટની વિશેષતાઓ શું છે?

ભારતીય અવકાશ કાર્યક્રમના પિતા ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈના નામ પરથી, આ રોકેટ એક આધુનિક, ચાર-તબક્કાનું પ્રક્ષેપણ વાહન છે. લગભગ સાત માળ ઊંચું, આ રોકેટ લો અર્થ ઓર્બિટ (LEO) માં લગભગ 450 કિલોમીટરની ઊંચાઈ સુધી પહોંચવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. તેને ખાસ કરીને માંગ પર અને ખૂબ જ ટૂંકા સમયમર્યાદામાં અવકાશમાં નાના ઉપગ્રહો લોન્ચ કરવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યું છે. આ પ્રક્ષેપણ વૈશ્વિક વ્યાપારી અવકાશ બજારમાં ભારતની સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવશે.

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GAUTAM ADANI ON VIKRAM 1 LAUNCH

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