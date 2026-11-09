ઝારખંડમાં રસ્તાની બાજુમાં ઊભેલા વાહનને ટ્રકે ટક્કર મારતા 7ના મોત, 12થી વધુ ઈજાગ્રસ્ત
હઝારીબાગની દાનુઆ ખીણમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માતમાં સાત લોકોનાં મોત થયાં છે. આ પરિવાર અંતિમ સંસ્કારમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યો હતો.
Published : November 9, 2026 at 6:55 PM IST
હઝારીબાગ: ઝારખંડના હઝારીબાગ ચોપારણ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવતા હથિયા બાબા મોર નજીક, દાનુઆ ઘાટીમાં એક ભયાનક માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે એક આખો પરિવાર અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે વારાણસી જઈ રહ્યો હતો. સોમવારે સવારે લગભગ 11 વાગ્યે મહાનેટાંડ પાસે આ અકસ્માત થયો. પાછળથી આવી રહેલા એક ટ્રેલર ટ્રકે રસ્તાની બાજુમાં ઉભેલા મુસાફર વાહનને જોરદાર ટક્કર મારી.
આ અકસ્માતમાં ઘટનાસ્થળે જ પાંચ લોકોના મોત થયા હતા, જ્યારે 12થી વધુ લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. જેમણે સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ઘાયલોમાંથી બે લોકોના સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયા, જેનાથી મૃતકોની કુલ સંખ્યા સાત થઈ ગઈ છે.
પરિવાર અંતિમ સંસ્કાર માટે વારાણસી જઈ રહ્યો હતો
અહેવાલો અનુસાર, લગભગ 20 લોકો એક વાહનમાં સવાર થઈને વારાણસી જઈ રહ્યા હતા. જ્યાં તેઓ એક મૃત વ્યક્તિના અંતિમ સંસ્કાર કરવાના હતા. દાનુઆ ઘાટીમાં મહાનેટાંડ કટ પાસે, વાહન પર લઈ જવામાં આવી રહેલા શબને બાંધેલા દોરડા ઢીલા થઈ ગયા. સ્થાનિક રહેવાસીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મુસાફરો જ્યારે આ દોરડાને ફરીથી બાંધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે વાહનને રસ્તાની બાજુમાં ઉભું રાખવામાં આવ્યું હતું.
તે જ સમયે, પાછળથી પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલા એક ટ્રેલર ટ્રકે મુસાફર વાહનને જોરદાર ટક્કર મારી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે વાહનમાં સવાર લોકો તેની ઝપેટમાં આવી ગયા, જેના પરિણામે ઘટનાસ્થળે જ પાંચ લોકોના મોત થયા.
પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી
અકસ્માત બાદ ટ્રેલર ટ્રકનો ડ્રાઈવર પોતાનું વાહન લઈને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો. દરમિયાન, પાછળથી આવી રહેલો કોલસા ભરેલો એક ટ્રક પણ મુસાફર વાહન સાથે અથડાયો અને રસ્તાની બાજુમાં આવેલી ખીણમાં પલટી ગયો. ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર (SHO) પંકજ કુમાર અને નિતિન કુમાર પોલીસ કાફલા સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. પોલીસ કર્મચારીઓ અને સ્થાનિક રહેવાસીઓની મદદથી ઘાયલોને હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા.
સાત લોકોના મોત
ચોપારણના SHO પંકજ કુમારે જણાવ્યું કે તેઓ, ચોપારણ પોલીસ ટીમ સાથે, ઘટના બન્યાના તરત જ બાદ સ્થળ પર પહોંચ્યા અને બચાવ તથા રાહત કામગીરી શરૂ કરી. અકસ્માતનું કારણ હાલ તપાસ હેઠળ છે. આ ખરેખર એક અત્યંત દુઃખદ ઘટના હતી. સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર (SHO) એ પુષ્ટિ કરી છે કે પાંચ લોકોના મોત ઘટનાસ્થળે જ થઈ ગયા હતા. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ઘાયલોમાંથી ચાર વ્યક્તિઓની હાલત ગંભીર છે અને તેમને હઝારીબાગ સ્થિત શેખ ભિખારી મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
આ અંગેની જાણ થતાં, શેખ ભિખારી મેડિકલ કોલેજ એન્ડ હોસ્પિટલના ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. રાજકિશોર ટ્રોમા સેન્ટર ખાતે પહોંચ્યા હતા. તેમણે તબીબી ટીમ સાથે પરામર્શ કર્યો જેથી ખાતરી કરી શકાય કે દર્દીઓને શ્રેષ્ઠ શક્ય સારવાર મળે. તેમણે જણાવ્યું કે, તમામ ઘાયલોને યોગ્ય તબીબી સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનામાં કુલ સાત લોકોના મૃત્યુ થયા છે—જેમાંથી પાંચ લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યુ થયા હતા, જ્યારે બે વ્યક્તિઓના હોસ્પિટલ પહોંચ્યા બાદ મૃત્યુ થયા હતા.
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