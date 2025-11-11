ETV Bharat / bharat

ગેસ સિલિન્ડર ભરેલી ટ્રકમાં વિસ્ફોટ, લોકોની ચહલ-પહલ ન હોવાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી

ત્રિચીના એક ગોદામમાંથી ગેસ સિલિન્ડર ભરેલી ટ્રક અરિયાલુર જઈ રહી હતી. ટ્રક રસ્તાની બાજુમાં ખાડામાં પલટી ગઈ.

ગેસ સિલિન્ડર ભરેલી ટ્રકમાં વિસ્ફોટ
ગેસ સિલિન્ડર ભરેલી ટ્રકમાં વિસ્ફોટ (Etv Bharat)
અરિયાલુર (તામિલનાડુ): વારાણવાસી નજીક ગેસ સિલિન્ડર ભરીને લઈ જઈ રહેલી ટ્રકમાં પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો. દુર્ઘટનામાં ડ્રાઇવર કનાગરાજ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો. ઘટનાસ્થળે પહોંચેલા લોકોએ ઘાયલ ડ્રાઇવરને બચાવ્યો અને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા અરિયાલુર સરકારી મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડ્યો. આ દરમિયાન, ટ્રકમાં રહેલા સિલિન્ડરો એક પછી એક ફૂટવા લાગ્યા, જેના કારણે લોકો ભાગી ગયા.

દુર્ઘટના કેવી રીતે બન્યો

અહેવાલો અનુસાર, આ ટ્રક ત્રિચીના એક વેરહાઉસમાંથી ગેસ સિલિન્ડરો અરિયાલુર લઈ જઈ રહી હતી. અરિયાલુર જિલ્લાના વરનાવસી ગામ નજીક પિલ્લયાર કોઇલ વળાંક પર વળતી વખતે, ડ્રાઇવરે સ્ટિયરિંગ પરનો કાબુ ગુમાવ્યો. ટ્રક રસ્તાની બાજુના ખાડામાં પલટી ગઈ. સિલિન્ડરો વિસ્ફોટ થયા, જેના કારણે આગ લાગી અને સમગ્ર વિસ્તાર છવાઈ ગયો.

આગ પર કાબુ

સ્થાનિક રહેવાસીઓએ અકસ્માત અંગે પોલીસને જાણ કરી. માહિતી મળતાં, અરિયાલુર ફાયર સ્ટેશન ઓફિસર સેન્થિલકુમારની આગેવાની હેઠળના ફાયરફાઇટરોએ વાહનમાં લાગેલી આગને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો. ત્યાં સુધીમાં, આખું વાહન સંપૂર્ણપણે આગમાં લપેટાઈ ગયું હતું. ઘટનાસ્થળે કોઈ ઘર ન હોવાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી ગઈ હતી. સિલિન્ડર વિસ્ફોટનો એક વીડિયો હવે સામે આવ્યો છે. જિલ્લા પોલીસ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે.

ટ્રાફિક ખોરવાયો

અકસ્માતને કારણે, તંજાવુર અને ત્રિચીથી અરિયાલુર આવતા વાહનોને વૈકલ્પિક માર્ગો પર વાળવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ, અરિયાલુર જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક વિશ્વેશ બાલાસુબ્રમણ્ય શાસ્ત્રી અને જિલ્લા કલેક્ટર રથિંસામી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને ઘટનાસ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું. વિસ્ફોટ પછી સિલિન્ડરના ટુકડા વિસ્તારના વિવિધ ભાગોમાં વિખેરાઈ ગયા હતા, તેથી લોકોને પણ અટકાવવામાં આવ્યા હતા. સલામતીની સાવચેતી તરીકે, પોલીસે જણાવ્યું છે કે, અકસ્માત સ્થળે રસ્તા પર વિખરાયેલા બધા સિલિન્ડર દૂર કર્યા પછી જ આ વિસ્તારમાં વાહનોની અવરજવરને મંજૂરી આપવામાં આવશે.

