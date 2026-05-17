ત્રિવેંદ્રમ-નિઝામુદ્દીન રાજધાની એક્સપ્રેસમાં લાગી ભીષણ આગ, થર્ડ એસી અને સ્લીપર કોચ આગમાં ખાખ થયા

રવિવારે સવારે કોટા રેલ્વે ડિવિઝનમાં ત્રિવેન્દ્રમ-હઝરત નિઝામુદ્દીન રાજધાની એક્સપ્રેસના બે કોચમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. સદનસીબે, બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે.

રાજધાની એક્સપ્રેસમાં આગ (ફોટો - કોટા રેલ્વે ડિવિઝન)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 9:46 AM IST

કોટા: રાજસ્થાનના કોટા રેલ્વે ડિવિઝનમાંથી એક ચિંતાજનક અહેવાલ સામે આવ્યો છે. રવિવારે સવારે, ત્રિવેન્દ્રમ-હઝરત નિઝામુદ્દીન રાજધાની એક્સપ્રેસ, ટ્રેન નંબર 12431, જ્યારે તે આ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે અચાનક ભીષણ આગ લાગી ગઈ. આ દુઃખદ ઘટના સવારે 5:15 વાગ્યે વિક્રમગઢ અલોટ અને લુની રિછા સ્ટેશનો વચ્ચે બની. આગ એટલી ભયંકર હતી કે થોડીવારમાં જ ટ્રેનના થર્ડ એસી અને SLR કોચ સંપૂર્ણપણે બળીને રાખ થઈ ગયા. આગની ઉંચી જ્વાળાઓ ઉડતી જોઈને આસપાસના વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો.

કોટા રેલ્વે ડિવિઝનના સિનિયર ડિવિઝનલ કોમર્શિયલ મેનેજર સૌરભ જૈને આગની ઘટનાની પુષ્ટિ કરી છે. સૌરભ જૈને જણાવ્યું હતું કે, ટ્રેન નંબર 124321 ત્રિવેન્દ્રમ-હઝરત નિઝામુદ્દીન રાજધાની એક્સપ્રેસ હતી. સૂચના મળતાં જ કોટાથી તાત્કાલિક એક અકસ્માત રાહત તબીબી ટ્રેન રવાના કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, ડિવિઝનલ રેલ્વે મેનેજર (DRM) અનિલ કાલરા સહિત ઉચ્ચ રેલ્વે અધિકારીઓ ભારે પોલીસ ટુકડી અને ફાયરની ગાડીઓ સાથે ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા. ટ્રેનમાં લાગેલી આગ હવે સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં આવી ગઈ છે. સદનસીબે, કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ થઈ નથી. મુસાફરોના સામાનને હાલમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યો છે; આગમાં બે કોચને અસર થઈ હતી.

આગ નજીકના કોચમાં ફેલાવાનો ભય હતો; જોકે, સાવચેતીના પગલા તરીકે, રેલ્વે અધિકારીઓએ તાત્કાલિક ટ્રેન રોકી દીધી હતી. ટ્રેનમાં આગ લાગવાના અહેવાલો બાદ ગભરાટ ફેલાયો હતો. અચાનક મુસાફરોમાં પણ ભયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો, જેઓ ટ્રેન રોકાતાની સાથે જ પોતાનો સામાન લઈને નીચે ઉતરવા દોડી ગયા હતા. તેમ છતાં, બધા મુસાફરોને તાત્કાલિક અને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ફાયર બ્રિગેડ અને અન્ય કટોકટીના પગલાં દ્વારા આગને કાબુમાં લેવામાં આવી છે. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતાં, રેલ્વે વહીવટીતંત્રે તાત્કાલિક વીજ પુરવઠો કાપી નાખવાનું સાવચેતીભર્યું પગલું ભર્યું હતું. પરિણામે, આ ચોક્કસ રૂટ પર ટ્રેન કામગીરી હાલમાં સંપૂર્ણપણે સ્થગિત થઈ ગઈ છે.

સિનિયર ડીસીએમ સૌરભ જૈને જણાવ્યું હતું કે, આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી સ્પષ્ટ થયું નથી, પરંતુ પ્રાથમિક રીતે તે શોર્ટ સર્કિટને કારણે લાગી હશે. રેલ્વે વહીવટીતંત્રે સમગ્ર ઘટનાની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસના આદેશ આપ્યા છે. SLR કોચમાં સંગ્રહિત સામાનને કેટલું નુકસાન થયું છે તે નક્કી કરવા માટે પણ મૂલ્યાંકન ચાલી રહ્યું છે. ટ્રેન ગાર્ડે સૌથી પહેલા આગની જાણ કરી હતી, ત્યારબાદ ઇમરજન્સી બ્રેક લગાવીને ટ્રેનને રોકી દેવામાં આવી હતી. ઘટનાના કારણ અંગે વધુ વિગતો તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ બહાર આવશે.

વરિષ્ઠ ડીસીએમ સૌરભ જૈને વધુમાં માહિતી આપી હતી કે, ઘટનાના પરિણામે, ટ્રેન નંબર 12955 (મુંબઈ સેન્ટ્રલ-જયપુર સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ) ને મહિદપુર રોડ સ્ટેશન પર રોકી દેવામાં આવી છે. અસરગ્રસ્ત રેલ્વે ટ્રેક પર ટ્રેનનું સંચાલન ટૂંક સમયમાં ફરી શરૂ થવાની અપેક્ષા છે. કોચ B-1 માં મુસાફરી કરી રહેલા મુસાફરો માટે નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તેમની બાકીની મુસાફરી માટે, આ મુસાફરોને અન્ય કોચમાં બેસાડીને કોટા સુધી લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. કોટા ખાતે એક વધારાનો કોચ જોડવામાં આવશે, જેમાં આ મુસાફરોને પછી ખસેડવામાં આવશે.

