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ત્રિપુરાના DGP અનુરાગ ધનખડનું મોત, અગરતલાના પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં શબ મળ્યો

ત્રિપુરાના DGP અનુરાગ ધનખડ સોમવારે અગરતલા પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં પોતાની ઓફિસમાં મૃત મળ્યા છે.

ત્રિપુરાના DGP અનુરાગ ધનખડ
ત્રિપુરાના DGP અનુરાગ ધનખડ (police.tripura.gov.in)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 2:57 PM IST

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અગરતલા: ત્રિપુરાના DGP અનુરાગ ધનખડ સોમવારે અગરતલા પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં પોતાની ઓફિસમાં મૃત મળ્યા છે. આ ઘટનામાં એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે 1994 બેન્ચના IPS અધિકારીને જીબી પંત હોસ્પિટલ લઇ જવામાં આવ્યા હતા જ્યાં ડૉક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ ઘટના બાદ મુખ્યમંત્રી માણિક સાહા અને મુખ્ય સચિવ જેકે સિન્હા સહિત સરકારના સીનિયર અધિકારી હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા.

ઘટના બાદ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે. ફોરેન્સિક ટીમે તેમની ઓફિસનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું છે અને પુરાવા ભેગા કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ સાથે જ પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે જેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મોતનું સાચુ કારણ જાણવા મળી શકે છે.

પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં આત્મહત્યાની આશંકા

પ્રાથમિક રિપોર્ટમાં આત્મહત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે પરંતુ અધિકારીઓએ હજુ સુધી પૃષ્ટી કરી નથી. પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું કે તપાસ પૂર્ણ થયા પહેલા કોઇ પણ પરિણામ પર પહોંચવુ યોગ્ય નહીં હોય. લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે અધૂરી જાણકારી અથવા અફવાઓ પર વિશ્વાસ ના કરો. પ્રાથમિક તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ મળ્યા બાદ સરકાર તરફથી વિસ્તૃત નિવેદન આપવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

કોણ હતા અનુરાગ ધનખડ?

અનુરાગ ધનખડ, ત્રિપુરા કેડરના 1994 બેન્ચના IPS અધિકારી હતા. રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા બાદ તેમણે ત્રિપુરાના DGPનું પદ સંભાળ્યું હતું. DGPનું પદ સંભાળ્યું તે પહેલા તેઓ ત્રિપુરાના DGP (ઇન્ટેલિજન્સ) તરીકે કામ કર્યું હતું.

ત્રણ દાયકા કરતા વધુ કરિયરમાં ધનખડે CBI, BSF, CISF અને કોસોવોમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર શાંતિ મિશનમાં કામ કર્યું હતું.

CBIમાં પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે ભાગેડુ હીરા વેપારી નીરવ મોદી સાથે જોડાયેલા પંજાબ નેશનલ બેન્ક છેતરપિંડી કેસમાં એજન્સીની તપાસનું નેતૃત્ત્વ કર્યું હતું. તેમણે એજન્સીમાં કેટલાક સીનિયર પદો પર પણ કામ કર્યું જેમાં SP, DIG, જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર અને એડિશનલ ડાયરેક્ટર સામેલ છે. ધનખડે CISFમાં ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (પર્સનલ) તરીકે પણ કામ કર્યું અને ગૃહમંત્રાલય હેઠળ 1984ના શિખ વિરોધી રમખાણ પર સ્પેશ્યલ તપાસ ટીમની અધ્યક્ષતા કરી હતી.

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