ત્રિપુરામાં BSF જવાનો પર હુમલો, અનેક ઘાયલ, હથિયારો છીનવવાનો પ્રયાસ, 8ની ધરપકડ
ત્રિપુરામાં સરહદ પર તૈનાત BSF જવાનો પર હુમલો, બોક્સાનગરના આશાબાડીમાં બદમાશોના જૂથે હથિયારો છીનવવાનો પ્રયાસ કર્યો.
Published : November 3, 2026 at 12:27 PM IST
અગરતલા: ત્રિપુરામાં સરહદ પર તૈનાત સીમા સુરક્ષા દળ (BSF)ના જવાનો પર હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. બદમાશોના એક જૂથે કથિત રીતે જવાનો પર હુમલો કર્યો હતો. આ દરમિયાન તેમના હથિયારો છીનવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો અને સરકારી વાહનમાં તોડફોડ કરાઈ. ઘટનામાં કેટલાક જવાનો ઘાયલ થયાનું કહેવાય છે.
મુખ્યમંત્રી માણિક સાહાએ જણાવ્યું કે ત્રિપુરાના બોક્સાનગરના આશાબાડી વિસ્તારમાં BSFના જવાનો પર થયેલા હુમલાના સંદર્ભમાં આઠ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમણે ખાતરી આપી કે આ ઘટનામાં સામેલ તમામ લોકોને ન્યાયના કઠેડામાં ઊભા કરવામાં આવશે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'એક્સ' પરની પોસ્ટમાં સાહાએ કહ્યું કે આરોપીઓ સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને સુરક્ષાકર્મીઓ સામેની હિંસા સહન કરવામાં નહીં આવે.
"આશાબાડી, બોક્સાનગરમાં BSFના કર્મચારીઓ પર થયેલા હુમલાના મામલે આઠ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આમાં સામેલ તમામ લોકોને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે અને તેમની સામે કાયદા મુજબ કડક કાર્યવાહી થશે. અમારા સુરક્ષાકર્મીઓ સામેની હિંસા સહન કરવામાં નહીં આવે," મુખ્યમંત્રીએ 'એક્સ' પર લખ્યું.
આ પહેલાં સાહાએ આશાબાડીમાં બદમાશોના જૂથ દ્વારા BSFના કર્મચારીઓ પર થયેલા હુમલાની આકરી ટીકા કરી હતી અને જવાબદાર લોકો સામે ઝડપી તથા કડક કાર્યવાહી કરવા સંબંધિત અધિકારીઓને સૂચના આપી હતી.
'એક્સ' પરની એક પોસ્ટમાં સાહાએ સુરક્ષાકર્મીઓ પરના હુમલાને અસ્વીકાર્ય ગણાવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે આવી ઘટનાઓ સામે કાયદા મુજબ કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
"આશાબાડીમાં બદમાશોના એક જૂથે અમારા બહાદુર BSF કર્મચારીઓ પર કરેલા ક્રૂર હુમલાની હું આકરી નિંદા કરું છું. આપણા સુરક્ષા દળો સામેની આવી હિંસા સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે અને તેની સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નિંદા થવી જોઈએ. સુરક્ષાકર્મીઓ પરનો કોઈપણ હુમલો ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે અને તેની સામે કાયદા મુજબ કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ," તેમણે 'એક્સ' પર લખ્યું.
તેમણે ઉમેર્યું, "જવાબદાર લોકો સામે ઝડપી અને કડક કાર્યવાહી કરીને ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા સંબંધિત અધિકારીઓને સૂચના આપવામાં આવી છે. આપણા સુરક્ષાકર્મીઓ અત્યંત સન્માન અને સુરક્ષાને પાત્ર છે."
સોમવારે સવારે ત્રિપુરાના બોક્સાનગર હેઠળના આશાબાડી વિસ્તારમાં બદમાશોના એક જૂથે કથિત રીતે BSFના ત્રણ જવાનો પર ક્રૂર હુમલો કર્યો હતો, જેના કારણે વિસ્તારમાં તણાવ ફેલાયો હતો. હુમલાખોરોએ ઘાયલ જવાનો પાસેથી હથિયારો છીનવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને સરકારી વાહનમાં તોડફોડ કરી હતી.
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