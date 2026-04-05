ગુજરાતી સમુદાયને લઈ મહુઆ મોઇત્રાએ કરી ટિપ્પણી, TMC નેતાઓએ માફી માંગી
ગુજરાતી સમુદાય પર કરાયેલી ટિપ્પણી પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આવ્યા બાદ ભવાનીપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં રાજકીય વિવાદ શરૂ થયો છે.
By ANI
Published : April 5, 2026 at 11:05 AM IST
કોલકાતા (પશ્ચિમ બંગાળ) : તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ મહુઆ મોઇત્રા દ્વારા ગુજરાતી સમુદાય પર કરાયેલી ટિપ્પણી પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આવ્યા બાદ ભવાનીપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં રાજકીય વિવાદ શરૂ થયો છે, જેમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસે આ નિવેદનથી અંતર જાળવ્યું છે, અને સ્થાનિક નેતાઓએ માફી માંગી છે. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી આ બેઠક પરથી TMC ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
આ વિવાદ મોઇત્રા દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન આપવામાં આવેલા એક નિવેદનથી ઉભો થયો છે, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "બંગાળીઓ ખૂબ જ ગૌરવશાળી જાતિ છે. અમે બ્રિટિશરો સામે સ્વતંત્રતા યુદ્ધનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. ગુજરાતીઓ કોણ હતા?. કાળા પાણીના કેસમાં માર્યા ગયેલા અને જેલમાં ધકેલાાયેલા 68% લોકો બંગાળીઓ હતા, ત્યારબાદ પંજાબીઓ. શું તમે મને તમારા મોટા હીરો, વીર સાવરકર સિવાય કોઈ એક ગુજરાતીનું નામ આપી શકો છો જે ત્યાં હતા, જે ફક્ત બેસીને માફી પત્રો લખવા માંગતા હતા? કૃપા કરીને અમને જણાવો..."
તેમની આ ટિપ્પણીઓ પર તીવ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આવી, ખાસ કરીને ભવાનીપુરમાં, એક કોસ્મોપોલિટન મતવિસ્તાર જ્યાં ગુજરાતી મતવિસ્તાર 30 ટકાથી વધુ મતદારો ધરાવે છે અને રાજકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
ભવાનીપુરમાં ગુજરાતી ભાષામાં દિવાલ પર લખાણો દેખાયા છે, જે ટીએમસી ઉમેદવાર મમતા બેનર્જીને સપોર્ટ કરે છે. આ પહેલ મતવિસ્તારમાં ગુજરાતી ભાષી સમુદાય સાથે જોડાવાના પક્ષના પ્રયાસનો એક ભાગ છે.
ANI સાથે વાત કરતા, સ્થાનિક ટીએમસી કાઉન્સિલર અસીમ બોઝે સમુદાયની માફી માંગી અને પાર્ટીનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું. "મમતા બેનર્જી વતી અને સ્થાનિક પ્રતિનિધિ તરીકે, હું ગુજરાતી સમુદાયની માફી માંગુ છું. તેઓ આપણા સમાન છે, અને અમે રાષ્ટ્ર પ્રત્યે તેમના યોગદાનનું સન્માન કરીએ છીએ. સાંસદની ટિપ્પણી વાજબી નહોતી, અને તે પક્ષના વિચારોને પ્રતિબિંબિત કરતી નથી."
અસીમ બોઝે વધુમાં કહ્યું કે, "રાજકીય સ્પર્ધામાં, અમે કોઈપણ વિરોધીને નબળા માનતા નથી. અમારું ધ્યાન લોકોની વધુ સારી સેવા કેવી રીતે કરી શકીએ તેના પર છે. અમે વર્ષમાં 365 દિવસ જનતા માટે કામ કરીએ છીએ, અને એ મહત્વનું છે કે અમે લોકો સાથે તેમની પોતાની ભાષામાં જોડાઈએ. તેથી જ ગુજરાતી દિવાલ લેખન સહિત આવા પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે."
સમસ્ત જૈન કન્વીનર ચંદ્રેશ મેઘાણીએ પણ આ વિવાદ પર પ્રતિક્રિયા આપતા નિરાશા વ્યક્ત કરતા ANI ને જણાવ્યું કે, "આવા નિવેદનો કરવાનો આ યોગ્ય સમય નથી; તે આપણી લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડે છે. મમતા બેનર્જીએ જૈન અને ગુજરાતી સમુદાય માટે સારું કામ કર્યું છે. જ્યારે અમે ક્ષમામાં માનીએ છીએ, ત્યારે આવી ટિપ્પણીઓ પીડાદાયક છે. ચૂંટણી પહેલા, આવા નિવેદનો આપવા જોઈતા ન હતા."
TMC પ્રવક્તા કુણાલ ઘોષે કહ્યું કે, પાર્ટી આ ટિપ્પણીઓને સમર્થન આપતી નથી. "અમે આ નિવેદનની સખત નિંદા કરીએ છીએ. પાર્ટી આવા વિચારો સાથે ટકી રહેતી નથી. વ્યક્તિગત રીતે, મને ગુજરાતીઓ અને તમામ સમુદાયો પ્રત્યે આદર છે."
આ દરમિયાન, વિપક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીએ ટીએમસીની ટીકા કરી, આરોપ લગાવ્યો કે આ ટિપ્પણીથી ગુજરાતી સમુદાયનું અપમાન થયું છે અને કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી.
એક X પોસ્ટમાં, તેમણે લખ્યું, "મમતા બેનર્જીના પ્રિય ટીએમસી સાંસદ શ્રીમતી મહુઆ મોઇત્રાએ માત્ર ગુજરાતી સમુદાયનું જ અપમાન કર્યું નથી પરંતુ ભારતના આત્માનું પણ અપમાન કર્યું છે. આપણા સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ગુજરાતીઓના યોગદાન પર પ્રશ્ન ઉઠાવવો એ ફક્ત રાજ્ય અને તેના સમુદાયના આદરણીય સભ્યોનું અપમાન નથી; તે મહાત્મા ગાંધી અને 'લોખંડી પુરુષ' સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના વારસા પર સીધો હુમલો છે."
નોંધનીય છે કે, પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાન 23 એપ્રિલ અને 29 એપ્રિલના રોજ બે તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે, અને મતગણતરી 4 મેના રોજ થશે.
