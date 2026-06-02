તૃણમૂલમાં ભાગલા! ભાજપે કહ્યું, "મમતા બેનર્જી એન્ટાર્કટિકામાં વિરોધ કરે કે રણમાં, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી."
તૃણમૂલના અનેક ધારાસભ્યોમાં અસંતોષના અહેવાલો. અભિષેક બેનર્જી નિશાના પર છે. ભાજપે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે.
Published : June 2, 2026 at 3:37 PM IST
કોલકાતા: શું તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં ભાગલા પડશે? આ પ્રશ્ન મીડિયામાં વારંવાર ઉઠાવવામાં આવી રહ્યો છે. હકીકતમાં, એક ભૂતપૂર્વ ટીએમસી નેતાએ આ દાવો કર્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે મોટાભાગના ટીએમસી ધારાસભ્યો અભિષેક બેનર્જીની વિરુદ્ધ છે, તેથી શક્ય છે કે "મહારાષ્ટ્ર મોડેલ" પશ્ચિમ બંગાળમાં પણ લાગુ કરવામાં આવે.
મહારાષ્ટ્ર મોડેલનો અર્થ એ છે કે પાર્ટી વિભાજીત થઈ શકે છે, અને એક મોટા જૂથને એક અલગ જૂથ તરીકે માન્યતા આપવામાં આવી શકે છે. તેઓ શાસક પક્ષ સાથે રહેશે કે વિરોધમાં, તે હાલમાં સ્પષ્ટ નથી. જોકે, પશ્ચિમ બંગાળ ભાજપ પ્રમુખે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કોઈપણ કલંકિત ટીએમસી નેતાને ભાજપમાં સામેલ કરવામાં આવશે નહીં.
સસ્પેન્ડ કરાયેલા ટીએમસી નેતા રિજુ દત્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "બે ટીએમસી ધારાસભ્યો, ઋતાબ્રત બંદોપાધ્યાય અને સંદીપન સાહાએ સ્પીકરને પત્ર લખીને દાવો કર્યો હતો કે તેમની સહીઓ બનાવટી છે. આ સાંભળીને, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે આ બે ધારાસભ્યોને હાંકી કાઢ્યા. કારણ કે હું પણ ઘણા વર્ષોથી તૃણમૂલ કોંગ્રેસમાં કામ કરું છું, મને આ સમાચારની જાણ થઈ, અને કુણાલ ઘોષે પણ પ્રેસને અહેવાલ આપ્યો કે ઋતાબ્રત બંદોપાધ્યાયના નેતૃત્વમાં આશરે 50 તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો એક હોટલમાં મળ્યા હતા. તેમણે ફોન દ્વારા પણ વાત કરી હતી અને સાંજે એમએલએ હોસ્ટેલમાં ઘણા ધારાસભ્યો સાથે બેઠક યોજી હતી. આજે, તેઓ એક થઈને વિધાનસભા અધ્યક્ષને મળશે અને ત્રણ મુખ્ય મુદ્દાઓ ઉઠાવશે. પ્રથમ, અમારી પાસે બે તૃતીયાંશ બહુમતી છે. લગભગ 50 ધારાસભ્યો અમારી સાથે છે. અમે વાસ્તવિક તૃણમૂલ કોંગ્રેસ છીએ. બીજું, કારણ કે અમે વાસ્તવિક તૃણમૂલ કોંગ્રેસ છીએ, વિરોધ પક્ષના નેતા ઋતાબ્રત બંદોપાધ્યાય હશે, શોભનદેવ ચટ્ટોપાધ્યાય નહીં. ત્રીજું, અમારી પાસે બે તૃતીયાંશ બહુમતી છે, તેથી આ ચૂંટણી ચિન્હ આપણું હોવું જોઈએ." શિવસેના મહારાષ્ટ્ર મોડેલ હાલમાં બંગાળમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. તે લાગુ પડે છે. હું બે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા કહેવા માંગુ છું. પહેલું, અભિષેક બેનર્જીએ જવાબદારી લેવી જોઈએ. અભિષેક બેનર્જીએ જેમને હાથ પકડીને આ પાર્ટીમાં લાવ્યા છે તેમણે પાર્ટી સાથે દગો કર્યો છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા મમતા બેનર્જીએ પણ જવાબદારી લેવી જોઈએ. મેં 8મી અને 9મી તારીખે જે કહ્યું હતું, તે આજે પણ એ જ વાત કહી રહ્યા છે: તેઓ I-PAC થી નારાજ છે. તેઓ અભિષેક બેનર્જી થી નારાજ છે."
રિજુ દત્તા કહે છે, "પાર્ટી ફક્ત એક પોસ્ટર બની જશે. ફક્ત દીદી, અભિષેક બેનર્જી અને તેમના થોડા જૂના, વફાદાર, અનુભવી ધારાસભ્યો જ રહેશે. જો પાર્ટી તેના કાર્યકરોને ટેકો નહીં આપે, તો કાર્યકરો પાર્ટીને કેમ ટેકો આપશે? આ પહેલો મુદ્દો છે. બીજું, દીદી અભિષેક પ્રત્યે સમગ્ર પાર્ટીના ઊંડા અસંતોષને સમજવામાં નિષ્ફળ ગયા. હવે દીદીએ આ બધા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન આપવું પડશે."
હવે પ્રશ્ન એ છે કે શું ટીએમસીના ધારાસભ્યો ભાજપમાં જોડાશે કે તેમને ભાજપનો ટેકો મળશે? પશ્ચિમ બંગાળ ભાજપ પ્રમુખ સમિક ભટ્ટાચાર્યએ સીધો જવાબ આપ્યો છે. તેમણે મંગળવારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (ટીએમસી) પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું કે પાર્ટીમાં ટીએમસીના નેતાઓનો સમાવેશ થશે નહીં.
તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ભાજપે પાયાના સ્તરેથી પોતાની તાકાત બનાવી છે અને તેમાં "કલંકિત" લોકોનો સમાવેશ થશે નહીં. તેમણે વધુમાં કહ્યું, "ભાજપનું ક્યારેય તૃણમૂલીકરણ થશે નહીં." ભટ્ટાચાર્યએ કહ્યું, "ટીએમસી માટે અમારા દરવાજા બંધ છે. અમે બહારથી કોઈને લાવ્યા વિના 207 બેઠકો જીતી. જનતાએ ટીએમસીના નેતાઓ વિરુદ્ધ મતદાન કર્યું. આ વખતે અમારી રાજકીય રણનીતિ પાયાના સ્તરેથી શરૂ થઈ છે. અમે કલંકિત લોકોને અમારી પાર્ટીમાં કેવી રીતે સામેલ કરી શકીએ? ભાજપનું ક્યારેય તૃણમૂલીકરણ થશે નહીં."
આજે કોલકાતામાં ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના વિરોધ પ્રદર્શન પર વ્યાપક હુમલો કરતા, ભટ્ટાચાર્યએ કહ્યું કે ટીએમસી હવે પોતાની વિરુદ્ધ થઈ ગઈ છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળના લોકોએ પાર્ટીને નકારી કાઢી છે અને તેમના માટે રમત સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. તેમણે કહ્યું, "પશ્ચિમ બંગાળના લોકો મમતા બેનર્જીને વિરોધ કરવા દેશે નહીં. ટીએમસી રસ્તાઓ પર ઉતરવાની અને જનતાનો સામનો કરવાની સ્થિતિમાં નથી."