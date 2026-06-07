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રામોજી રાવ: 'જ્યારે દુનિયા ઉંઘતી હોય, ત્યારે શરૂ થતો હતો તેમનો દિવસ'

રામોજી ગ્રુપના સંસ્થાપક રામોજી રાવના અનુશાસન, પત્રકારિતા પ્રત્યે તેમનો અનોખો દ્રષ્ટીકોણ અને 'ન્યૂઝ આઈડિયા બેંક' સાથે સંકળાયેલા પ્રેરણાદાયક સંસ્મરણ

રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં રામોજી રાવની પ્રતિમા
રામોજી ફિલ્મ સિટીમાં રામોજી રાવની પ્રતિમા (Etv Bharat)
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By Bilal Bhat

Published : June 7, 2026 at 12:28 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 3:05 PM IST

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શ્રી રામોજી રાવને કોઈ પરિચયની જરૂર નથી. તેમણે રામોજી ફિલ્મ સિટી અને માર્ગદર્શીની સ્થાપના કરી અને પ્રાદેશિક મીડિયા માટે એક વિશિષ્ટ સ્થાન બનાવ્યું. તેઓ એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા હતા જેમણે તેલુગુ ભાષામાં ક્રાંતિ લાવી, પછી ભલે તે ફિલ્મો, પત્રકારત્વ કે સાહિત્ય દ્વારા હોય. તેઓ એક વિશાળ વારસો છોડી ગયા છે: નિર્ભય અને નિષ્પક્ષ પત્રકારત્વની પરંપરા, વ્યાવસાયિકોની મહેનતુ અને શિસ્તબદ્ધ ટીમ અને રામોજી ગ્રુપમાં એક એવું નેતૃત્વ માળખું જે તેમણે પોતે તૈયાર કર્યુ હતું, જેથી કોઈપણ પડકારનો સામનો કરી શકાય,પછી ભલે તે અગાઉથી ખબર હોય કે અણધારી આવી હોય.

હું જ્યારે તે વ્યક્તિ માટે શ્રદ્ધાંજલિ લખી રહ્યો છું, તે વખતે મારી આંગળીઓ કીબોર્ડ પર ધ્રૂજી રહી છે. તેઓ ન માત્ર પોતાના જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં જીણવટપૂર્વક કામ કરનારા વ્યક્તિ હતા, પરંતુ શિસ્તનો પણ પર્યાય હતાં. મારૂ હૃદય ભારે અને આંખો ભરાઈ આવે છે, જ્યારે હું વિચારૂં છું કે જો તેઓ આ લેખને જોતા, તો તેનું કેવી રીતે મૂલ્યાંકન કર્યુ હોત. તેમના નેતૃત્વમાં કામ કરવા દરમિયાન 'ઈનાડૂ' કે 'ઈટીવી ભારત' માટે મારા તમામ લેખોને તેમણે જ મંજુરી આપી હતી. તેઓ ક્યારેય વાક્ય રચનાની ભૂલો કે શબ્દોના ખોટા ઉપયોગને સહન કરતા ન હતા. તેમના માટે, ભાષા એક એવું માધ્યમ હતું જે એક લાંબી અને પડકારભરી મુસાફરી કરતી વખતે કોઈ ખામી ન સર્જાવી જોઈએ. તેઓ ઘણીવાર અન્ય લોકોને ભાષામાં નિપુણતા મેળવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતા હતા, તેમને કહેતા હતા કે તેઓ તેમની માતૃભાષાની જેમ તેને નિપુણ બનાવવાનો પ્રયાસ કરે.

રામોજી ગ્રુપના સંસ્થાપક રામોજી રાવ
રામોજી ગ્રુપના સંસ્થાપક રામોજી રાવ (Etv Bharat)

તેઓ હંમેશાથી અંગ્રેજીનો ઉપયોગ કરવામાં માહેર હતા, જોકે, તેમને તેલુગુ ભાષા પ્રત્યે ઊંડો પ્રેમ હતો. જે લોકો તેલુગુ બોલી શકતા ન હતા તે લોકો સાથે વાત કરતી વખતે, તેઓ ધ્યાન રાખતા હતા કે તેમની ભાષા સરળતાથી સમજી શકે અને તેઓ સાચા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે. ETV ભારત જેવા બહુભાષી પ્લેટફોર્મ શરૂ કરવા - જે જૂના ETV ચેનલોની જેમ, જ 13 ભાષાઓમાં કાર્યરત છે - તે તેમના સ્વપ્નદ્રષ્ટા વિચારસરણીનો પુરાવો હતો. તેમને શિસ્ત ખૂબ જ પસંદ હતું. તેમના માટે સમય એક આવશ્યક ઘટક હતો અને વ્યક્તિના કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવાનો મુખ્ય માપદંડ હતો. જે વ્યક્તિની મહેનત, પ્રામાણિકતા અને સમર્પણ દ્વારા માપવામાં આવતા હતા.તેઓ ઘણીવાર કહેતા હતા, "સમય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે અને તે કોઈની રાહ જોતો નથી; તેનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરો."

રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે રામોજી રાવની પ્રતિમાના અનાવરણ પ્રસંગે તેમના પરિવારના સભ્યો.
રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે રામોજી રાવની પ્રતિમાના અનાવરણ પ્રસંગે તેમના પરિવારના સભ્યો. (Etv Bharat)

તેમનો દિવસ ત્યારે શરૂ થતો હતો જ્યારે મોટાભાગના લોકો ગાઢ નિંદ્રામાં હતા. તેઓ ઈનાડુ (તેમણે શરૂ કરેલું તેલુગુ દૈનિક અખબાર) અને હૈદરાબાદમાં પ્રકાશિત થતા અગ્રણી અંગ્રેજી અખબારો વાંચતા હતા,અને સાથે જ પોતાની ટીમ દ્વારા અન્ય રાષ્ટ્રીય દૈનિકો અખબાર લાવે તેની પણ રાહ જોતા હતા. તેમને નવા અને મૌલિક વિચારો પ્રત્યે ઊંડો જુસ્સો હતો. તેઓ વિચારોને મહત્વ આપનારા વ્યક્તિ હતા અને મુખ્ય અંગ્રેજી અખબારોના અભિપ્રાય પૃષ્ઠો પર લેખકો તેમના મંતવ્યો કેવી રીતે રજૂ કરે છે તેનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરતા હતા. ન્યૂઝરૂમ કામગીરીને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે, તેમણે તેમના જૂથમાં ન્યૂઝ આઈડિયા બેંક (NIB) નામની સિસ્ટમ વિકસાવી અને પોતાના સમુહમાં અમલમાં મૂકી.

રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે રામોજી રાવની પ્રતિમાના અનાવરણ પ્રસંગે કર્મચારીઓ
રામોજી ફિલ્મ સિટી ખાતે રામોજી રાવની પ્રતિમાના અનાવરણ પ્રસંગે કર્મચારીઓ (Etv Bharat)

જ્યારે પણ તેમને પત્રકારત્વ સાથે સંકળાયેલી કોઈ રસપ્રદ વાત કે કોઈ સ્ટોરી મળતી, જેને એક આકર્ષક દ્રશ્ય કથામાં ફેરવી શકાતી હતી, ત્યારે તેઓ ઘણીવાર મને ફોન કરતા. ન્યૂઝરૂમમાં કોઈ સ્ટોરી સોંપતા પહેલા, તેઓ તેને "હેવ યુ કવર્ડ" (HYC) તરીકે ચિહ્નિત કરતા. અમારી વાતચીત ઘણીવાર એ વાત બાબત પર થતી હતી કે, પત્રકારો કોઈ ચોક્કસ ઘટનાને કેવી રીતે રજૂ કરે છે. તેમના માટે, પત્રકારત્વ ફક્ત આજીવિકાનું સાધન નહોતું, પરંતુ એક સેવા હતી. તેઓ માનતા હતા કે પત્રકારત્વનો હેતુ એવા લોકોને માહિતગાર કરવા, તેમને શિક્ષિત કરવા અને મુદ્દાઓ વિશે જાગૃત કરવાનું છે.જેના પર સતર્ક રહેવાની જરૂર છે, તેઓ પ્રતિભાને નિખારવામાં વિશ્વાસ ધરાવતા હતા, તેમના માટે, જન્મજાત બુદ્ધિમત્તા કરતાં સખત મહેનત અને શીખવાની ઇચ્છા વધુ મહત્વપૂર્ણ હતી. તેઓ ઘણીવાર તેમના જીવનના સંઘર્ષોનું વર્ણન કરતા હતા જેથી અન્ય લોકોને પડકારોનો સામનો કરવા પ્રેરણા મળે. તેઓ એક સફળ ઉદ્યોગસાહસિક, નિર્ભય પત્રકાર અને એક અદ્ભુત માર્ગદર્શક હતા.

  1. રામોજી રાવ હંમેશા કહેતા હતા, 'મોટું વિચારો' આવતી કાલ માટે વિચારો
  2. દૂરદર્શિતાને ક્રાંતિમાં પરિવર્તિત કરનાર અસાધારણ વ્યક્તિ એટલે 'રામોજી રાવ'
Last Updated : June 7, 2026 at 3:05 PM IST

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