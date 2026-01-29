ETV Bharat / bharat

રાજસ્થાનના ડુંગરપુરમાં આદિવાસીઓના મહાકુંભ બેણેશ્વર મેળાનો પ્રારંભ, ગુજરાત સહિત ચાર રાજ્યના લોકો ભાગ લેશે

આ મેળામાં ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રના આદિવાસીઓ ભેગા થાય છે.

ડુંગરપુરમાં આદિવાસીઓના મહાકુંભ બેણેશ્વર મેળાનો પ્રારંભ થયો છે.
ડુંગરપુરમાં આદિવાસીઓના મહાકુંભ બેણેશ્વર મેળાનો પ્રારંભ થયો છે. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 29, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ડુંગરપુર: આદિવાસીઓના મહાકુંભ ગણાતા બેણેશ્વર મેળાનો પ્રારંભ થયો છે. બેણેશ્વર ધામના મહંત અચ્યુતાનંદ મહારાજાએ રાધા-કૃષ્ણ મંદિર પર સપ્તરંગી ધ્વજા ફરકાવતા 5 દિવસીય મેળાનો પ્રારંભ કર્યો હતો. બેણેશ્વર મેળા હેઠળ જિલ્લા પ્રશાસન અને પ્રવાસન વિભાગ તરફથી રંગારંગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન થશે. 1 ફેબ્રુઆરીએ મેળો ભરાશે જેમાં લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુંઓ પહોંચશે.

મેળાના પ્રથમ દિવસે જ ભક્તોની ભારે ભીડ

મેળાના પહેલા જ દિવસે ભક્તોની મોટી ભીડ જોવા મળી હતી. સબલા, વલઈ અને બેણેશ્વર ધામમાં હજારો ભક્તો ઉમટ્યા હતા. રાધા કૃષ્ણ મંદિર, શિવ મંદિર, બ્રહ્માજી મંદિર અને વાલ્મીકિ મંદિર સહિત વિવિધ મંદિરોમાં ભક્તો ઉમટી પડ્યા હતા.

1 ફેબ્રુઆરીએ પાલકી યાત્રા અને શાહી સ્નાન આકર્ષણ રહેશે

બેણેશ્વર મેળા હેઠળ, મુખ્ય મેળો 1 ફેબ્રુઆરી, માઘ પૂર્ણિમાના દિવસે યોજાશે. તે જ દિવસે મહંત અચ્યુતાનંદ મહારાજની પાલકી યાત્રા કાઢવામાં આવશે. પાલકી યાત્રા સબલા હરિ મંદિરથી 5 કિમી દૂર બેણેશ્વર ધામ પહોંચશે. હજારો માઇ ભક્તો બેણેશ્વર અબુદર ઘાટ પર મહંત અચ્યુતાનંદ મહારાજ સાથે શાહી સ્નાન કરશે. શાહી સ્નાન અને પાલકી યાત્રાના દર્શન માટે ભારે ભીડ રહેશે. મુખ્ય મેળાના દિવસે, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રથી હજારો ભક્તો આવે છે.

સુરક્ષા માટે 800થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત

બેણેશ્વર મેળા માટે સુરક્ષાની પુરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સબલા, વલઈ અને બાંસવાડા પુલથી લઈને બેણેશ્વર ધામ સુધી મેળામાં 800થી વધુ સુરક્ષા કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. બેણેશ્વર ધામમાં મુખ્ય સ્થળોએ 50 CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે. આ નાઇટ વિઝન કેમેરા રાત્રિના સમયે પણ નજર રાખશે. બીજી તરફ મેળામાં ટ્રાફિકનું સંચાલન કરવા માટે ટ્રાફિક કર્મચારીઓને પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે.

મેળા દરમિયાન સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાશે

જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને પ્રવાસન વિભાગ બેણેશ્વર મેળા દરમિયાન અનેક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે. ટીએડી અને રમતગમત વિભાગ પુરુષો અને સ્ત્રીઓ માટે એથ્લેટિક્સ અને સીટોલિયા સ્પર્ધા સહિત અનેક રમતગમત સ્પર્ધાઓનું પણ આયોજન કરશે. તીરંદાજી, વોલીબોલ, રસ્સા ખેચ, મહિલાઓ માટે મટકા દોડ, ભજન મંડળી અને પાઘડી બાંધવાની સ્પર્ધાઓ પણ યોજાશે. સ્પર્ધાના વિજેતાને ઇનામ મળશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

TRIBAL MAHAKUMBH DUNGARPUR
BANESHWAR TRIBAL
TRIBAL MAHAKUMBH
TRIBAL MAHAKUMBH OF BANESHWAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.