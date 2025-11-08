ETV Bharat / bharat

ભારતની ત્રણેય સૈન્ય પાંખનો સંયુક્ત યુદ્ધાભ્યાસ, રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં 'ત્રિશૂલ 2025' આયોજન

ત્રિ-સેવા કવાયત "ત્રિશૂલ" (TSE-2025) હાલમાં રાજસ્થાન અને ગુજરાતના ખાડી અને રણ ક્ષેત્રો તેમજ ઉત્તર અરબી સમુદ્રમાં ચાલી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 8, 2025 at 1:39 PM IST

નવી દિલ્હી : ભારતીય નૌકાદળ દ્વારા ભારતીય સેના અને ભારતીય વાયુસેનાના નજીકના સંકલનમાં સંચાલિત ત્રિ-સેવા કવાયત "ત્રિશૂલ" (TSE-2025) હાલમાં રાજસ્થાન અને ગુજરાતના ખાડી અને રણ ક્ષેત્રો તેમજ ઉત્તર અરબી સમુદ્રમાં ચાલી રહી છે.

નવેમ્બર 2025ની શરૂઆતમાં શરૂ થયેલા મોટા પાયે સંયુક્ત કવાયતોનો ઉદ્દેશ્ય બહુ-ડોમેન વાતાવરણમાં અસર-આધારિત સંયુક્ત કામગીરી માટે ત્રણેય સેવાઓ વચ્ચે કાર્યકારી પ્રક્રિયાઓને માન્ય અને સુમેળ કરવાનો છે.

ત્રિ-સેવા કવાયત "ત્રિશૂલ" (TSE-2025)

આ કવાયત ભારતીય સનાના સધન કમાન્ડ અન IAFના સાઉથ વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડના સહયોગથી હેડક્વાર્ટર વેસ્ટર્ન નેવલ કમાન્ડના નેજા હેઠળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ, બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) અને ઘણી કેન્દ્રીય એજન્સીઓ પણ ભાગ લઈ રહી છે, જે આંતર-એજન્સી સંકલન અને સંકલિત ઓપરેશનલ પ્લાનિંગને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ચાલુ પ્રવૃત્તિઓના ભાગ રૂપે, થાર રેપ્ટર બ્રિગેડની ઉડ્ડયન સંપત્તિઓએ, સુદર્શન ચક્ર અને કોણાર્ક કોર્પ્સના યાંત્રિક બંધારણો સાથે ગાઢ સંકલનમાં, વાસ્તવિક યુદ્ધભૂમિ પરિસ્થિતિઓમાં સીમલેસ સંયુક્ત ક્ષમતાઓને માન્ય કરવા માટે ઉચ્ચ-ટેમ્પો સંયુક્ત શસ્ત્ર કામગીરી હાથ ધરી. આ સંકલિત કવાયતો દક્ષિણ કમાન્ડના ચાલી રહેલા રણ કવાયતો, મારુજ્વાલા અને અખંડ પ્રહારનો એક ભાગ છે, જે ત્રિશૂલ કવાયતના ત્રિ-સેવાઓના માળખા હેઠળ યોજાઈ રહી છે.

આ કામગીરી સંયુક્ત ઉડ્ડયન-યાંત્રિક યુક્તિઓ, તકનીકો અને પ્રક્રિયાઓ (TTPs)ને શુદ્ધિકરણ અને માન્ય કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેમાં ઉન્નત સંકલન અને લડાઇ તૈયારી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે. સર્વેલન્સ અને રિકોનિસન્સ, ખાસ હેલિબોર્ન કામગીરી, ઝડપી ટુકડી નિવેશ અને નજીકના સહાયક દાવપેચ સહિત વિવિધ પ્રકારના ઉડ્ડયન મિશનને આવરી લેતા, આ કવાયતો ભાગ લેનારા જૂથો વચ્ચે તકનીકી સિનર્જી, ઓપરેશનલ શ્રેષ્ઠતા અને સંયુક્તતાની ભાવનાને પ્રકાશિત કરે છે.

આજે વહેલી સવારે, ત્રિશુલ કવાયત હેઠળ ત્રિ-સેવા સિનર્જીનું પ્રદર્શન કરતા, દક્ષિણ કમાન્ડના સુદર્શન ચક્ર કોર્પ્સના નિર્માણે ભારતના પશ્ચિમી દરિયા કિનારે ભારતીય નૌકાદળ સાથે સંયુક્ત ઉભયજીવી કવાયત શરૂ કરી છે, એમ દક્ષિણ કમાન્ડ ભારતીય સેનાએ જણાવ્યું હતું.

X પરની એક પોસ્ટમાં, સધર્ન કમાન્ડે શેર કર્યું, "ત્રિશૂલ કવાયત હેઠળ ત્રિ-સેવા સિનર્જી દર્શાવતા, સધર્ન કમાન્ડના સુદર્શન ચક્ર કોર્પ્સની રચનાઓએ ભારતના પશ્ચિમી દરિયા કિનારા પર ભારતીય નૌકાદળ સાથે સંયુક્ત ઉભયજીવી કવાયત શરૂ કરી છે. આ સંકલિત ઉભયજીવી ટાસ્ક ફોર્સના અંતિમ તબક્કા પહેલા સંકલિત આયોજન, ગતિશીલતા, ઉદઘાટન અને ઝીણવટભર્યા રિહર્સલ કરવામાં આવ્યા હતા, જે વાસ્તવિક ઓપરેશનલ વાતાવરણમાં સંકલિત જમીન, સમુદ્ર અને હવાઈ દાવપેચને સમાવીને મલ્ટી-ડોમેન ઉભયજીવી હુમલો કામગીરી માન્ય કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે.

સધર્ન કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે, "આ કવાયતનો ઉદ્દેશ્ય ભારતની ઉભયજીવી ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કરતી વખતે સમકાલીન સુરક્ષા પડકારોનો સામનો કરવા માટે સંકલિત મિશન આયોજન, ઓપરેશનલ તૈયારી અને આંતર-કાર્યક્ષમતાને માન્ય કરવાનો છે. આ મિશન ભારતના સંકલ્પ, ત્રિ-સેવા એકીકરણ અને બહુવિધ ક્ષેત્રોમાં રાષ્ટ્રીય હિતોને સુરક્ષિત કરવાની તૈયારી પર ભાર મૂકે છે."

