રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ વિજેતા દેવેન્દ્ર ગુપ્તાએ ETV ભારતને કહ્યું - સંઘર્ષને તાલીમ માનો
ETV ભારતની મોનિકા સિંહે 'લાડલી ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ'ના સ્થાપક અને 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ' વિજેતા દેવેન્દ્ર ગુપ્તા સાથે તેમના જીવન અને અનુભવો વિશે વાતચીત કરી.
Published : November 19, 2026 at 9:08 AM IST
વિજયવાડા: દેવેન્દ્ર કુમાર ગુપ્તાએ ગરીબી અને મુશ્કેલીઓને ખૂબ નજીકથી જોઈ છે. લગભગ બે વર્ષની ઉંમરે માતા-પિતા દ્વારા ત્યજી દેવાયેલા અને દિલ્હીની એક ઝૂંપડપટ્ટીમાં પોતાની ત્રણ દિવસની બહેન સાથે એકલા છોડી દેવાયેલા 40 વર્ષીય દેવેન્દ્રએ ત્યારથી અત્યાર સુધી લાંબી મજલ કાપી છે. તેમણે પોતાના અંગત સંઘર્ષને સમાજના નબળા વર્ગો, ખાસ કરીને મહિલાઓના રક્ષણ માટેના દ્રઢ સંકલ્પમાં પરિવર્તિત કર્યો છે.
એક મહત્વપૂર્ણ વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેમની બહેન પર બાળ લગ્નનું જોખમ ઊભું થયું. 2007માં, દેવેન્દ્રએ પોતાની બહેનને બળજબરીથી લગ્ન કરવાથી બચાવવા માટે સામાજિક દબાણોનો સામનો કર્યો. આ અંગત સંઘર્ષે તેમના નિશ્ચયને વધુ મજબૂત બનાવ્યો. 2021માં, તેમણે 'લાડલી ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ'ની સ્થાપના કરી, જેનો ઉદ્દેશ્ય વંચિત સમુદાયોની અસુરક્ષિત છોકરીઓ અને મહિલાઓનું રક્ષણ કરવાનો તથા તેમને સશક્ત બનાવવાનો છે.
ટ્રસ્ટે તેના વિવિધ કાર્યક્રમો દ્વારા 34.9 લાખથી વધુ લોકોને પ્રભાવિત કર્યા છે. તેને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આર્થિક અને સામાજિક પરિષદ દ્વારા વિશેષ સલાહકાર દરજ્જો મળ્યો છે.
તેમના ઉત્કૃષ્ટ અને પ્રેરણાદાયી કાર્ય માટે, દેવેન્દ્રને સેવા અને માનવજાત શ્રેણીમાં રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026 એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે 16 નવેમ્બરના રોજ વિજયવાડામાં આયોજિત રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ 2026 સમારંભ દરમિયાન ETV ભારત સાથે પોતાના અનુભવો અને દ્રષ્ટિકોણ શેર કર્યા. ઇન્ટરવ્યુના અંશો:
ETV Bharat: તમારા સંઘર્ષ અને તમારી કહાની વિશે અમને કંઈક જણાવો?
દેવેન્દ્ર: જો આપણે સંઘર્ષને માત્ર 'સંઘર્ષ' તરીકે જ જોઈએ, તો આપણે નબળા પડી જઈએ છીએ. મારું માનવું છે કે આપણે આપણા સંઘર્ષને એક તાલીમ તરીકે અને કંઈક મોટું સર્જન કરવાના માધ્યમ તરીકે જોવો જોઈએ. કદાચ મારી સાથે પણ આવું જ થયું છે. જ્યારે બે વર્ષની ઉંમરે મારા માતા-પિતાએ મને એક ઝૂંપડપટ્ટીમાં છોડી દીધો હતો, ત્યારે મારી પાસે મારી ત્રણ દિવસની નાની બહેન હતી. તે બે વર્ષના દેવેન્દ્ર વિશે મને બહુ યાદ નથી, પરંતુ જેમ જેમ હું મોટો થયો, મારા ગાર્ડિયને મને કામ પર લગાવી દીધો, જેથી હું નશાની લતનો શિકાર ન બની જાઉં. મેં જે કામ કર્યું તે બાળમજૂરી હતી, પરંતુ વાસ્તવમાં મારા સંરક્ષકે મને સુરક્ષિત રાખવા અને આશરો આપવા માટે આ પદ્ધતિ અપનાવી હતી. જો મને ફુગ્ગા વેચવા કે બાળમજૂરી કરવા માટે ન મોકલવામાં આવ્યો હોત, તો કદાચ હું એવા લોકોના ચુંગાલમાં ફસાઈ ગયો હોત જે બાળકોને વ્યવસ્થિત રીતે નશાની લત તરફ ધકેલે છે. માત્ર દિલ્હીમાં જ નહીં, પરંતુ અન્ય સ્થળોએ પણ આવાં જૂથો (રેકેટ્સ) સક્રિય છે જે બાળકોમાં ગુનાહિત વૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપે છે. કોઈપણ માતા-પિતા માટે તેમના બાળકોને સાચા માર્ગ પર રાખવા એ એક મોટો પડકાર છે. મારી કહાની થોડી અલગ છે કારણ કે મારી પાસે માતા-પિતા નહોતા.
ETV ભારત: 'રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ' મળવા અંગે તમારા શું વિચારો છે?
દેવેન્દ્ર: મને આ પુરસ્કાર વિશે જાણ જ નહોતી. આ એક એવો પુરસ્કાર છે જેમાં તમારે નામાંકિત થવાની જરૂર હોતી નથી, પરંતુ એક સમિતિ ચોક્કસ પ્રક્રિયા અનુસરીને તમારી પસંદગી કરે છે. જ્યારે મને ફોન આવ્યો, ત્યારે હું ચોંકી ગયો હતો અને મને લાગ્યું કે કોઈ મારી સાથે મજાક કરી રહ્યું છે. હું હજુ એવું જ વિચારી રહ્યો હતો ત્યાં ચાર દિવસ પછી ફરી એક ફોન આવ્યો, જેમાં મને જણાવવામાં આવ્યું કે મારું નામ નક્કી થઈ ગયું છે. તેમણે મારો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કારણ કે મારી તરફથી કોઈ નામાંકન કે અરજી કરવામાં આવી નહોતી. મને ખરેખર દૈવી આશીર્વાદનો અનુભવ થયો.
ETV Bharat: 'લાડલી ફાઉન્ડેશન' કેવી રીતે કામ કરે છે?
દેવેન્દ્ર: 'લાડલી ફાઉન્ડેશન' હવે માત્ર એક સંસ્થા નથી રહી, પરંતુ તે એક જન-આંદોલન બની ગયું છે. તેના સ્વયંસેવકો જ તેની તાકાત છે. આ ભારતનું સૌથી મોટું સ્વયંસેવક જૂથ છે, જે દેશના વિવિધ ખૂણે-ખૂણે કાર્યરત છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર 'વિકાસ' સાધવાનો નથી, પરંતુ મૂલ્ય-આધારિત સ્વયંસેવકોના માધ્યમથી મહિલાઓ અને બાળકોના સૌથી વંચિત કે સંવેદનશીલ વર્ગના કલ્યાણ માટે કામ કરવાનો છે. અમારું ધ્યાન એવા બાળકોને આગળ લાવવા પર છે જેઓ પાછળ રહી ગયા છે અથવા શાળાએ જઈ શકતા નથી; તેમજ એવી મહિલાઓ પર છે જે સંસાધનોના અભાવે પોતાના બાળકોને આગળ વધવાની તક આપી શકતી નથી. સમાજની માનસિકતામાં બદલાવ લાવવાની સાથે આ પ્રકારનું કાર્ય કરવું એ જ અમારું મુખ્ય કામ છે. આજે પણ સમાજમાં કેટલીક એવી રૂઢિચુસ્ત માન્યતાઓ કે સામાજિક બંધનો (taboos) અસ્તિત્વમાં છે. જ્યારે ઝૂંપડપટ્ટીમાં કોઈ બાળકીનો જન્મ થાય છે અને તેને ટીબી (TB) કે ન્યુમોનિયા જેવી બીમારી થાય છે, ત્યારે લોકો તેને એક માનવી કે સ્ત્રી તરીકે નથી જોતા; ઉલટાનું, તેઓ એવું માને છે કે આ બીમારીઓથી તેનું મૃત્યુ થઈ જાય તે જ સારું છે. આવી પરિસ્થિતિમાં મહિલાઓને જાગૃત કરવી, તેમને દીકરીનું મહત્વ સમજાવવું અને તેને શાળાએ મોકલવાની જરૂરિયાત વિશે જણાવવું એ અમારું કામ છે. દીકરી જીવિત રહેવી જોઈએ; તેને શાળાએ મોકલવા માટે તમારે તેને ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સુધી જીવિત રાખવી પડે છે. આવી માનસિકતા સામે લડવું એ જ 'લાડલી'નું મુખ્ય કાર્ય છે.
ETV Bharat: શું તમે કિશોરાવસ્થાના તમારા કેટલાક અનુભવો અને એક ભાઈ તરીકેની તમારી ભૂમિકા વિશે વાત કરી શકશો?
દેવેન્દ્ર: હું ધોરણ 10 પછી આગળ ભણી શક્યો નહીં કારણ કે મારી પાસે તેના માટે આર્થિક સક્ષમતા નહોતી. ધોરણ 11ના સંદર્ભ પુસ્તકો ખૂબ મોંઘા હતા. મેં 'ડિસ્ટન્સ એજ્યુકેશન' કાર્યક્રમો દ્વારા મારો અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો. સમાજ જ તમને ઘડે છે. જો તમને સમાજમાં ખામીઓ હોવા છતાં તેના પર વિશ્વાસ હોય, તો સમાજમાંથી જ કોઈ વ્યક્તિ આગળ આવીને તમારો હાથ પકડશે અને તમને આગળ લઈ જશે. મારા જીવનમાં પણ આવું જ બન્યું, જ્યાં સંજોગો જ મારા શિક્ષક બની ગયા. દરેક પરિસ્થિતિએ મને કંઈક નવું શીખવા માટે તૈયાર કર્યો. મારી પહેલી લડાઈ સુરક્ષિત આશ્રય મેળવવા માટે હતી, જે મને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા મળી. જ્યારે નશાની હાલતમાં રહેલા કેટલાક છોકરાઓએ મારા પર હુમલો કર્યો, ત્યારે હું દિલ્હી પોલીસની 'કોમ્યુનિટી પોલીસિંગ' પહેલ પાસે ગયો. તેઓ સાંજના સમયે કબડ્ડીના સત્રોનું આયોજન કરતા હતા, જ્યાં મેં સ્વયંસેવક તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. આનાથી મારા પર થતા હુમલા બંધ થઈ ગયા, કારણ કે જે છોકરાઓ મને મારતા હતા, તેઓ પણ મારા મિત્રો બની ગયા. મારી બીજી લડાઈ મારી બહેન માટે પાયાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવાની હતી. જો તે મારી જવાબદારી ન હોત, તો કદાચ હું પણ ખોટા રસ્તે ચડી ગયો હોત. મારી પછીની લડાઈ નશા (ડ્રગ્સ) વિરુદ્ધ હતી; તે સમયે યુવાનોને ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના પણ દવાઓ (નશાકારક પદાર્થો) વેચવામાં આવતી હતી. અંતે, જ્યારે હું સ્થિર થયો અને મારી બહેનના લગ્ન કરાવ્યા, ત્યારે મને સમજાયું કે એક છોકરીનું જીવન આ તમામ સમસ્યાઓથી તદ્દન અલગ હોય છે. ખાસ કરીને ભારતમાં, એક છોકરીના જીવનમાં રહેલી મુશ્કેલીઓ અને તેની નબળાઈઓ (અસુરક્ષિતતા) વિશે કલ્પના કરવી પણ ખૂબ મુશ્કેલ છે. તેના સ્વાસ્થ્યથી લઈને શિક્ષણ સુધી, અને વિવિધ ભૂમિકાઓ કે જવાબદારીઓથી લઈને માતા બનવા સુધી—દરેક તબક્કે ક્યાંક ને ક્યાંક અસુરક્ષિતતા છુપાયેલી હોય છે. ખાસ કરીને ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારોમાં, દીકરીને ઘણીવાર સ્વીકારવામાં આવતી નથી. લગ્ન પછી તેને એક અંગત રક્ષક (પતિ) અને એક એવો પરિવાર મળે છે જે તેને સામાજિક સુરક્ષા પણ પૂરી પાડે છે. આવી પરિસ્થિતિઓ જોઈને મને સમજાયું કે મહિલાઓને લગતા પ્રશ્નો એક અત્યંત સંવેદનશીલ વિષય છે, જેના પર મારે કામ કરવાની જરૂર છે. મેં મહિલાઓ અને બાળકોના વિકાસ માટે કામ કરવાનું નક્કી કર્યું, પરંતુ એક ચોક્કસ લક્ષ્ય સાથે—જેમાં માત્ર ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતી મહિલાઓ અને બાળકો પર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
ETV Bharat: તમે અન્ય કયા ક્ષેત્રોમાં કામ કરવા વિચારી રહ્યા છો?
દેવેન્દ્ર: મારું આગામી લક્ષ્ય કોવિડ દરમિયાન ઊભી થયેલી 'ડિજિટલ ખાઈ'ને દૂર કરવાનું છે, જેના કારણે લાખો-કરોડો બાળકો અને ખાસ કરીને છોકરીઓ પાછળ રહી ગયા છે. આપણે તેમને મુખ્ય પ્રવાહમાં લાવવાના છે. કોવિડ દરમિયાન જ્યારે બધું બંધ હતું, ત્યારે જેમની પાસે લેપટોપ હતા તેઓ તેમનો અભ્યાસ ચાલુ રાખી શક્યા, જ્યારે અન્ય લોકો પાછળ રહી ગયા. 2022માં CUET (કોમન યુનિવર્સિટી એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ) માં કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટીઓમાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છતા સરકારી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે કમ્પ્યુટર પરીક્ષા ફરજિયાત કરવામાં આવી હતી. જે વિદ્યાર્થીએ ક્યારેય કમ્પ્યુટરને સ્પર્શ પણ નથી કર્યો અને જે પોતાનું નામ પણ ટાઈપ કરી શકતો નથી, તે CUET કેવી રીતે પાસ કરી શકે? જે છોકરીઓએ ક્યારેય કમ્પ્યુટર જોયું નથી, તેઓ CUET પાસ કરવાને બદલે ઘરે બેસી રહે છે અને તેમના લગ્ન કરાવી દેવામાં આવે છે. અમે આવા બાળકો માટે કામ કરી રહ્યા છીએ. અમે દિલ્હીની 200થી વધુ શાળાઓમાં કમ્પ્યુટર લેબ દાનમાં આપી છે અને અમે તેનું સંચાલન પણ કરી રહ્યા છીએ. અમારાથી પ્રેરિત થઈને, દિલ્હી સરકારે પણ વધુ 200 લેબ દાનમાં આપી છે. આ રીતે અમે એક એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરી રહ્યા છીએ જ્યાં આપણે સમાનતા લાવી શકીએ - ઓછામાં ઓછું શિક્ષણ પ્રણાલીમાં તો ખરું જ. સામાજિક સમાનતા લાવવા માટે શિક્ષણમાં સમાનતા હોવી પૂર્વશરત છે. આપણે પરીક્ષાઓની વાત કરીએ છીએ અને બધું કેન્દ્રીયકૃત કરી દીધું છે. એક ન્યાયી વ્યવસ્થા માટે કેન્દ્રીયકૃત હોવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, પરંતુ જ્યાં પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ છે, ત્યાં આપણે 'હાઈબ્રિડ' મોડેલ અને વિકેન્દ્રીકરણ વિશે વિચારવાની જરૂર છે. 'લાડલી ફાઉન્ડેશન' દ્વારા અમે સામૂહિક લગ્નોનું પણ આયોજન કરીએ છીએ. પરંતુ અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર લગ્ન કરાવવાનો નથી. અમારો ઉદ્દેશ્ય એ છે કે લગ્ન પછી પણ છોકરીઓનો અભ્યાસ ચાલુ રહે. તે આત્મનિર્ભર બને, જેથી તે માનવ તસ્કરીનો ભોગ ન બને, તેને વેશ્યાવૃત્તિમાં ધકેલવામાં ન આવે અથવા તે કોઈ બનાવટી લગ્નનો શિકાર ન બને.
ETV Bharat: સમાજ માટે તમારો શું સંદેશ છે?
દેવેન્દ્ર: સમાજ એક કેનવાસ જેવો છે. તમારે જ તેના પર સુંદર ચિત્ર દોરવાનું છે. એવું બની શકે કે તમને વારસામાં કંઈ જ ન મળ્યું હોય, પરંતુ જો તમારામાં ધીરજ અને સમર્પણ હોય, તો આ સમાજ તમને એવી વસ્તુઓ આપી શકે છે જેની તમે કદાચ કલ્પના પણ નહીં કરી હોય. સમાજ પર વિશ્વાસ રાખવો ખૂબ જરૂરી છે. આપણે હંમેશાં સમાજને જ જવાબદાર ઠેરવીએ છીએ, પણ ક્યારેય એવું નથી કહેતા કે સમાજ આપણને ઘડે પણ છે. આપણે હંમેશાં તેની ખામીઓ જ ગણાવીએ છીએ. પરંતુ એક બીજું પાસું પણ છે: સમાજ દ્વારા સર્જાયેલી પરિસ્થિતિઓ તમને મજબૂત બનાવે છે. ચારિત્ર્યનું ઘડતર પણ સમાજ દ્વારા જ થાય છે. જેમ કુંભાર જ્યારે માટલું બનાવે છે, ત્યારે એક હાથ અંદર અને બીજો હાથ બહાર રહીને તેને આકાર આપે છે; તેવી જ રીતે, સમાજ પણ આ બંને પ્રક્રિયાઓ સામૂહિક રીતે કરે છે. તમારે પીડામાંથી પસાર થવું જ પડશે. એક ફૂલ પણ પીડા સહન કરીને જ ખીલે છે. બાળકનો જન્મ પણ પીડામાંથી જ થાય છે. પૃથ્વીનું અસ્તિત્વ શરૂ થયું ત્યારે પણ બિગ બેંગ થયો હતો – તે પણ એક પ્રકારની પીડા જ હતી. આપણે પીડાને નબળાઈ માની લઈએ છીએ અને આંખો બંધ કરી દઈએ છીએ, પરંતુ પીડા તો માત્ર શરૂઆત છે. જ્યારે આપણે પીડાથી પ્રારંભ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આનંદ તરફ આગળ વધીએ છીએ; જ્યારે આપણે તે આનંદને ટકાવી રાખીએ છીએ, ત્યારે આપણે ઉત્સાહ કે લગની તરફ આગળ વધીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે આ લગનીને જાળવી રાખીએ છીએ, ત્યારે આપણે પૂર્ણતા અને જીવનના ઉદ્દેશ્ય તરફ આગળ વધીએ છીએ.
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