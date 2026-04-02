EMI પર 7 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરો, IRCTC લાવ્યું શાનદાર પ્લાન
Published : April 2, 2026 at 5:49 PM IST
નવી દિલ્હી: ધાર્મિક પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા અને યાત્રાઓને સરળ બનાવવા માટે, ભારતીય રેલ્વેએ 27 એપ્રિલથી 8 મે દરમિયાન ભગવાન શિવના સૌથી પવિત્ર મંદિરો, સાત જ્યોતિર્લિંગોની મુલાકાત લેવા માટે ભારત ગૌરવ પ્રવાસી ટ્રેન બુક કરાવનારા ભક્તો માટે EMI ચુકવણી સુવિધા શરૂ કરી છે.
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે, જેના કારણે પ્રવાસીઓમાં ચિંતા વધી ગઈ છે, યાત્રાળુઓ પાસે હવે ઘરની નજીક એક વિકલ્પ છે. રેલ્વેની પ્રવાસી ટ્રેન દેશભરમાં સાત જ્યોતિર્લિંગોની મુલાકાત લેવાની તક આપે છે, જેનાથી શ્રદ્ધાળુઓ આધ્યાત્મિક યાત્રા શરૂ કરતી વખતે ભારતમાં સલામત અને અનુકૂળ મુસાફરીનો અનુભવ કરી શકે છે.
EMI ચુકવણીની રજૂઆત એ પોષણક્ષમતા તરફનું એક મોટું પગલું છે. ભક્તો એક વખતની ચુકવણી કરવાને બદલે સમય જતાં તેમની મુસાફરીનો ખર્ચ વહેંચી શકે છે. આ પહેલ વધુ યાત્રાળુઓને આકર્ષિત કરશે તેવી અપેક્ષા છે, ખાસ કરીને જેઓ અગાઉ નાણાકીય મુશ્કેલીઓને કારણે આવી મુસાફરી મુશ્કેલ માનતા હતા.
પ્રવાસી ટ્રેનો એક સર્વસમાવેશક મુસાફરી અનુભવ પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે, જેમાં સામાન્ય રીતે રેલ મુસાફરી, રહેઠાણ, ભોજન, સ્થાનિક પરિવહન અને માર્ગદર્શિત સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે. આધ્યાત્મિક મહત્વ સાથે સુવિધાને જોડીને, આ ટ્રેનો ધાર્મિક પ્રવાસીઓમાં લોકપ્રિય પસંદગી બની છે.
આ નવીનતમ ઓફર સાથે, રેલ્વે ફક્ત સ્થાનિક પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું નથી, પરંતુ સામાન્ય પ્રવાસી માટે આધ્યાત્મિક યાત્રાઓ વધુ સમાવિષ્ટ અને આર્થિક રીતે વ્યવસ્થિત બને તે પણ સુનિશ્ચિત કરી રહ્યું છે.
ટ્રેનના કાર્યક્રમ મુજબ, ટ્રેન ગોરખપુર રેલ્વે સ્ટેશનથી ઉપડશે અને આ યાત્રામાં સાત જ્યોતિર્લિંગ, મહાકાલેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ અને ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ (ઉજ્જૈનમાં), દ્વારકાધીશ, બેટ દ્વારકા, નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ, સિગ્નેચર બ્રિજ અને સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ (ગુજરાતમાં), ત્ર્યંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ, પંચવટી અને કાલારામ મંદિર (નાસિકમાં), ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગ અને ગૃષ્ણેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ (સંભાજી નગરમાં) અને અન્ય સ્થાનિક મંદિરો જોવા મળશે.
યાત્રાળુઓ માટે EMI અને LTC સુવિધા
પ્રક્રિયાની વિગતો આપતાં, ભારતીય રેલ્વે કેટરિંગ અને ટુરિઝમ કોર્પોરેશનના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે EMI પર પ્રવાસ બુક કરાવવો સરળ અને સંપૂર્ણપણે ડિજિટલ છે. અધિકારીએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "પ્રવાસીઓ સત્તાવાર પોર્ટલની મુલાકાત લઈને, જરૂરી પ્રવાસ વિગતો દાખલ કરીને અને પસંદગીનો ચુકવણી વિકલ્પ પસંદ કરીને EMI સુવિધાનો લાભ લઈ શકે છે. ત્યારબાદ સિસ્ટમ સંપૂર્ણ ચુકવણી અને EMI વચ્ચે પસંદગી આપે છે, જે બુકિંગમાં વધુ સુગમતા પ્રદાન કરે છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "EMI વિકલ્પ પસંદ કર્યા પછી, મુસાફરોએ તેમના ક્રેડિટ અથવા ડેબિટ કાર્ડની વિગતો દાખલ કરવી આવશ્યક છે. ત્યારબાદ સંબંધિત બેંક ગ્રાહકની ક્રેડિટ પ્રોફાઇલનું મૂલ્યાંકન કરશે. જો ક્રેડિટ મૂલ્યાંકન સંતોષકારક હોય, તો બેંક પ્રવાસીની પસંદગીની ચુકવણી અવધિના આધારે લોનની રકમ મંજૂર કરે છે. ઓનલાઈન બુકિંગ સાથે ધિરાણનું આ સીમલેસ એકીકરણ ખાતરી કરે છે કે યાત્રાળુઓ વધુ નાણાકીય સુગમતા અને સરળતા સાથે તેમની યાત્રાનું આયોજન કરી શકે છે."
આ ઉપરાંત, ધાર્મિક સ્થળોની મુલાકાત લેતી પ્રવાસી ટ્રેનોમાં મુસાફરી માટે લીવ ટ્રાવેલ કન્સેશન (LTC) સુવિધાનો લાભ લઈ શકે છે. અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, પેકેજનું બુકિંગ પહેલા આવો પહેલા સેવાના ધોરણે કરવામાં આવશે.
કોચ કેટેગરી
કુલ 751 બર્થ ઉપલબ્ધ છે: 2AC (49 બેઠકો), 3AC (210 બેઠકો), અને સ્લીપર ક્લાસ (492 બેઠકો). નિયુક્ત બોર્ડિંગ અને ડી-બોર્ડિંગ સ્ટેશનો ગોરખપુર, માનકાપુર, રાયબરેલી, લખનૌ, કાનપુર સેન્ટ્રલ, ઓરાઈ, વિરાંગના લક્ષ્મીબાઈ ઝાંસી, લલિતપુર, અયોધ્યા કેન્ટ, સુલતાનપુર, મા બેલ્હા દેવી ધામ પ્રતાપગઢ અને પ્રયાગરાજ સંગમ છે. આ યાત્રા 27 એપ્રિલથી 8 મે (11 રાત અને 12 દિવસ) સુધી યોજાવાની છે.
સુવિધાઓ
રેલવે દ્વારા સંચાલિત, આ પ્રવાસી ટ્રેન આરામદાયક યાત્રા અનુભવ સુનિશ્ચિત કરતી વખતે વિવિધ બજેટને અનુરૂપ બહુવિધ શ્રેણીઓ પ્રદાન કરે છે. પેકેજમાં 2AC, 3AC, અથવા સ્લીપર ક્લાસ કોચમાં ટ્રેન મુસાફરીનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં નાસ્તો, લંચ અને ડિનરનો સમાવેશ થાય છે. તેમની પસંદ કરેલી શ્રેણીના આધારે, ભક્તોને AC અથવા નોન-AC બસો દ્વારા સ્થાનિક જોવાલાયક સ્થળોનો પ્રવાસ પૂરો પાડવામાં આવે છે.
ઇકોનોમી કેટેગરી (સ્લીપર ક્લાસ)
આ કેટેગરીનો ભાવ પ્રતિ વ્યક્તિ ₹23,500 છે, જેમાં બાળકો (5-11 વર્ષની વયના) માટે ₹22,160 છે. તેમાં સ્લીપર ક્લાસ ટ્રેન મુસાફરી, ડબલ અથવા ટ્રિપલ-શેરિંગ ધોરણે નોન-એસી હોટલમાં રહેવાની સુવિધા, મૂળભૂત 'ધોવા અને બદલવા' સુવિધાઓ અને નોન-એસી સ્થાનિક પરિવહનનો સમાવેશ થાય છે.
સ્ટાન્ડર્ડ શ્રેણી (3AC)
પ્રતિ વ્યક્તિ ₹40,000 (અને બાળકો માટે ₹38,430) ની કિંમત, આ કેટેગરીમાં 3AC કોચમાં મુસાફરી, ડબલ/ટ્રિપલ-શેરિંગ ધોરણે એસી હોટલમાં રહેવાની સુવિધા, નોન-એસી રૂમમાં 'ધોવા અને બદલવા' સુવિધાઓ અને નોન-એસી સ્થાનિક પરિવહન વ્યવસ્થાનો સમાવેશ થાય છે.
કમ્ફર્ટ કેટેગરી (2AC)
આ પ્રીમિયમ વિકલ્પનો ભાવ પ્રતિ વ્યક્તિ ₹53,260 છે, જેમાં બાળકો માટે ₹51,370 નો દર છે. તેમાં 2AC ટ્રેન મુસાફરી, એસી હોટલમાં રહેવાની સુવિધા, એસી રૂમમાં 'ધોવા અને બદલવા' સુવિધાઓ અને જોવાલાયક સ્થળો માટે એસી સ્થાનિક પરિવહનનો સમાવેશ થાય છે. વિવિધ ભાવ સ્તરો અને સમાવિષ્ટ સેવાઓ સાથે, આ પેકેજ યાત્રાળુઓની વિવિધ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરે છે, જે પોષણક્ષમતા અને આરામ વચ્ચે સંતુલન જાળવી રાખે છે.
આ પણ વાંચો: