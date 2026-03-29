ETV Bharat / bharat

ભર ઉનાળે જમ્મુ-કાશ્મીર ઠંડુગાર, બાંદીપુરા અને ડોડામાં ભારે હિમવર્ષા, પરિવહન સેવા ખોરવાઈ

એક તરફ દિલ્હી, પંજાબ, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ, જેવા ઉત્તરી રાજ્યોમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, બીજી તરફ જમ્મુ-કાશ્મીરના અસંખ્ય વિસ્તારોમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ છે.

જમ્મુ-કાશ્મીરના કેટલાંક વિસ્તારોમાં ભારે હિમ વર્ષા (ANI)
author img

By ANI

Published : March 29, 2026 at 11:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જમ્મુ-કાશ્મીર: દેશના મોટાભાગના રાજ્યોમાં હાલ કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. પરંતુ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ચિત્ર બિલ્કુલ ઉલ્ટું જોવા મળી રહ્યું છે. અહીંના પહાડી વિસ્તાર સહિતના કેટલાં વિસ્તારોમાં ભારે હિમ વર્ષા થઈ રહી છે, જેના કારણે જનજીવનને માઠી અસર પડી રહી છે. ખાસ કરીને પરિવહન સેવા ખોરવાતા લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે.

લેહના ઝોજીલા પાસ વિસ્તારમાં ભારે હિમવર્ષાને કારણે ઝોજીલા પાસ નજીક પરિવહન સેવા ખોરવાઈ છે, જેના કારણે હાઈવે પર વાહનોની લાંબી કતાર સર્જાય હતી તેથી વાહનચાલકો સહિત મુસાફરોને ઘણી હાલાકી સહન કરવાનો વારો આવ્યો હતો.

જમ્મુ અને કાશ્મીરના બાંદીપોરામાં ગુરેઝ અને તુલાઈલ સહિત બાંદીપોરા જિલ્લાના ઊંચા વિસ્તારોમાં નવેસરથી હિમવર્ષા શરૂ થઈ. સાવચેતીના ભાગરૂપે ૮૫ કિલોમીટર લાંબો બાંદીપોરા-ગુરેઝ રસ્તો વાહનોની અવરજવર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે વાહનચાલકો સહિત મુસાફરોને મુશ્કેલી સહન કરવાનો વારો આવ્યો હતો.

આ તરફ જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડોડા જિલ્લાના ભાલેસના કેટલાક ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે. હિમવર્ષા અને વરસાદથી વાતાવરણ ઠંડુગાર બન્યું છે.

ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના જણાવ્યા મુજબ, જમ્મુ- કાશ્મીર -લદ્દાખ-ગિલગિટ-બાલ્ટિસ્તાન-મુઝફ્ફરાબાદમાં 28-31 માર્ચ દરમિયાન વ્યાપક હળવી થી મધ્યમ હિમવર્ષા અને વરસાદની સંભાવના છે , જ્યારે 30 માર્ચે કાશ્મીર ખીણમાં ભારે બરફ પડવાની સંભાવના છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, એક દિવસ પહેલા, કઠુઆમાં સૌથી વધુ મહત્તમ તાપમાન 30.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું, જ્યારે ગુલમર્ગમાં મહત્તમ 13.0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ 3.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સાથે સૌથી ઠંડુ તાપમાન હતું. પહેલગામમાં એકંદરે સૌથી ઓછું તાપમાન 2.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયું હતું. કટરામાં સૌથી વધુ 5.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે ગુલમર્ગ, જમ્મુ અને ભદરવાહમાં તાપમાનમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

TAGGED:

HEAVY SNOWFALL
HEAVY SNOWFALL IN JAMMU KASHMIR
HEAVY SNOWFALL IN HIMACHAL PRADESH
WEATHER UPDATE
SNOWFALL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.