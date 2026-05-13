બારામતીમાં અજિત પવારનું એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થયું હતું તે વિસ્તારમાં ટ્રેઇની એરક્રાફ્ટ ક્રેશ, પાયલોટનો બચાવ
મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લામાં બારામતી એરપોર્ટ પાસે રેડ બર્ડ એવિએશનનું એક ટ્રેનિંગ એરક્રાફ્ટ ટેકનિકલ ખામી બાદ ક્રેશ થયું હતું.
Published : May 13, 2026 at 1:23 PM IST
બારામતી: મહારાષ્ટ્રના પુણે જિલ્લામાં બારામતી એરપોર્ટ પાસે રેડ બર્ડ એવિએશનનું એક ટ્રેનિંગ એરક્રાફ્ટ ટેકનિકલ ખામી બાદ ક્રેશ થયું હતું. ગોજુબાવી ગામની સરહદની અંદર રેડબર્ડ કંપનીનું ટુ સીટર ટ્રેનિંગ પ્લેન ક્રેશ થતા વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઇ હતી. સારી વાત આ છે કે ટ્રેઇની પાયલોટ આ દુર્ઘટનામાં બચી ગયો હતો.
જોકે, દુર્ઘટનાનું કારણ જાણવા મળ્યું નથી. ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસ દોડી આવી હતી અને વિસ્તારને સુરક્ષિત કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી હતી. પ્રત્યક્ષદર્શીઓ પાસેથી મળેલી પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર ઓછી ઉંચાઇ પર ઉડતા સમયે એરક્રાફ્ટમાં ટેકનિકલ ખામી આવી હતી. ક્રેશ લેન્ડિંગના પ્રયાસ દરમિયાન, એરક્રાફ્ટનો એક ભાગ લાઇટના થાંભલા સાથે ટકરાયો હતો અને પછી પ્લેન જમીન પર પડી ગયો હતો. પોલીસે કહ્યું કે ઘટના સમયે એરક્રાફ્ટમાં માત્ર એક ટ્રેઇની પાયલોટ સવાર હતો. સારી વાત આ છે કે કોઇને પણ ગંભીર ઇજા થઇ નથી.
VIDEO | Trainer aircraft of private company makes crash landing at Baramati in Maharashtra's Pune district; no casualty reported.
#Baramati #MaharashtraNews— Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2026
અજિત પવારનું એરક્રાફ્ટ પણ આ વિસ્તારમાં જ ક્રેશ થયું હતું
ગોજુબાવી ગામ પહેલા પણ એક એરક્રાફ્ટ દુર્ઘટનાને કારણે ચર્ચામાં રહ્યું છે. થોડા મહિના પહેલા જ મહારાષ્ટ્રના તત્કાલીન નાયબ મુખ્યમંત્રી અજિત પવારને લઇને જતું એરક્રાફ્ટ આ વિસ્તારમાં ક્રેશ થયું હતું. અજિત પવારનું મોત 28 જાન્યુઆરીએ સવારે થયું હતું જ્યારે તેમણે જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટણી પ્રચાર માટે મુંબઇથી બારામતી લઇને જતું લિયરજેટ 45 એરક્રાફ્ટ (VT-SSK) દુર્ઘટનાનો શિકાર બન્યું હતું. એરક્રાફ્ટમાં સવાર તમામ પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. મૃતકોમાં અજિત પવાર, તેમના પર્સનલ સિક્યુરિટી અધિકારી, એક ફ્લાઇટ એટેડન્ટ અને બે પાયલોટ સામેલ હતા.
આ ઘટનાની યાદો હજુ પણ તાજી છે, આ વિસ્તારમાં એક ટ્રેનિંગ એરક્રાફ્ટ ક્રેશ થતા લોકોમાં ચિંતા વધી ગઇ છે. બારામતી વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં પાયલોટ ટ્રેનિંગ સેન્ટર છે અને પહેલા પણ ત્યાં કેટલીક એરક્રાફ્ટ દુર્ઘટના સર્જાઇ ચુકી છે, માટે ફરી એક વખત એરક્રાફ્ટની સુરક્ષાનો મુદ્દો લોકોમાં ચર્ચાઇ રહ્યો છે.
