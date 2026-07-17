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પશ્ચિમ બંગાળમાં રેલવે ફાટક પર ટ્રેને વાહનને મારી ટક્કર, ત્રણ સ્કૂલના વિદ્યાર્થી સહિત 4ના મોત

બંગાળમાં રેલ્વે ફાટક પર ટ્રેને બાળકોને લઇને જતા વાહનને ટક્કર મારી હતી જેમાં ચાર લોકોના મોત થયા હતા.

પશ્ચિમ બંગાળમાં રેલવે ફાટક પર ટ્રેને વાહનને મારી ટક્કર
પશ્ચિમ બંગાળમાં રેલવે ફાટક પર ટ્રેને વાહનને મારી ટક્કર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 2:07 PM IST

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કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના મુર્શિદાબાદમાં રેલવે ક્રોસિંગ પર બાળકોને લઇ જતા વાહનને ટ્રેને ટક્કર મારી હતી. આ દુ:ખદ અકસ્માતમાં ત્રણ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને એક રાહદારીનું મોત નીપજ્યું હતું અને છ અન્ય ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. પૂર્વ કેન્દ્રીય રેલવે રાજ્યમંત્રી અધીર રંજન ચૌધરી પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા.

ટ્રેને સ્કૂલ વાહનને મારી ટક્કર

આ દુર્ઘટના શુક્રવારે સવારે લગભગ 8 વાગ્યે હાવડા ડિવિઝનના અઝીમગંજ-કટવા સેક્શન પર ગોવિંદપુર રેલવે ક્રોસિંગ પર આ અકસ્માત થયો હતો. ઘાયલોમાંથી ત્રણને મુર્શિદાબાદ મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે બાકીનાને સ્થાનિક કર્ણસુબર્ણ ગ્રામીણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

રેલ્વે ક્રોસિંગ એટેન્ડન્ટ પર બેદરકારીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ ઘટના બાદ રોષે ભરાયેલા સ્થાનિક લોકોએ ગેટમેનને ઘેરી લીધો હતો. તેમનો આરોપ છે કે ગેટમેનની બેદરકારીને કારણે આ અકસ્માત થયો હતો. ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર (DRM) સહિત અનેક રેલવે અધિકારીઓ ઘટનાની તપાસ માટે પહોંચ્યા હતા.

અકસ્માત બાદ વિસ્તારમાં તણાવ હતો. સ્થાનિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સવારે 13 વિદ્યાર્થીઓને લઈને એક વાહન શાળાએ જઈ રહ્યું હતું. અપ નવદ્વીપ ધામ એક્સપ્રેસ પસાર થયા પછી ગેટમેને ગેટ ખોલ્યો હતો, પરંતુ નવદ્વીપ ધામ એક્સપ્રેસ અને નિમિતિતા-કટવા પેસેન્જર ટ્રેન આ સ્થળે રોજ એકબીજાને ક્રોસ કરતી હતી. ફાટક ઊંચો થતાં જ બાળકોને લઈ જતું વાહન પાટા પર ઉતરી ગયું હતું. દરમિયાન, ગેટમેને ફરીથી ફાટક બંધ કરી દીધું હતું. અકસ્માતના કારણની તપાસ માટે 10 લોકોની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હોવાનું જાણવા મળે છે.

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