બિહારમાં મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના, સિમેન્ટ ભરેલી માલગાડીના 16 ડબ્બા પાટા પરથી ઉતર્યા, 3 નદીમાં ખાબક્યા

જમુઈમાં, સિમેન્ટ વહન કરતી માલગાડીના 16 ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા, જેમાં ત્રણ ડબ્બા પુલ પરથી નદીમાં પડ્યા.આ દુ્‌ર્ઘટનાના કારણે રેલ વ્યવહાર ખોરવાયો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 28, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
જમુઈ, બિહાર: બિહારના જમુઈ જિલ્લામાં શનિવારે મોડી રાત્રે એક મોટી ટ્રેન દુર્ઘટના સામે આવી છે. સિમેન્ટથી ભરેલી એક માલગાડી જસીડીહ-ઝાઝા રેલ્વે લાઇન પર પાટા પરથી ઉતરી ગઈ, જેના કારણે લગભગ 16 ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા. આ દુર્ઘટના એટલી ભયાનક હતી કે અનેક ડબ્બા પુલ પરથી નીચે નદીમાં ખાબક્યા હતા.

માલગાડી દુર્ઘટના: આ દુર્ઘટના આસનસોલ રેલ્વે ડિવિઝન હેઠળ જસીડીહ-ઝાઝા મુખ્ય રેલ્વે લાઇન પર સર્જાઈ છે. આ સ્થળ તેલવા બજાર હોલ્ટ નજીક બધુઆ નદી પર પુલ નંબર 676 પર સ્થિત છે. આ દુર્ઘટના રાત્રે 11:30 થી 12 વાગ્યાની વચ્ચે સર્જાઈ છે, જ્યારે માલગાડી જસીડીહથી ઝાઝા જઈ રહી હતી.

માલગાડીના 16 થી 19 ડબ્બા પાટા પરથી ઉતર્યા
માલગાડીના 16 થી 19 ડબ્બા પાટા પરથી ઉતર્યા (Etv Bharat)

નદીમાં પડી ગયા: અહેવાલો અનુસાર, માલગાડીના કુલ 16 થી 19 ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા. જેમાંથી ત્રણ ડબ્બા પુલની નીચે બધુઆ નદીમાં સીધા પડી ગયા, જ્યારે કેટલાક પલટી ગયા અને એકબીજા પર ચડી ગયા. માલગાડીમાં રહેલી સિમેન્ટની થેલીઓ વેરવિખેર થઈ ગઈ, જેનાથી ટ્રેકને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે.

ત્રણ ડબ્બા પુલ પરથી નદીમાં ખાબક્યા
ત્રણ ડબ્બા પુલ પરથી નદીમાં ખાબક્યા (Etv Bharat)

રેલ ટ્રાફિકને અસર: આ દુર્ઘટનાને કારણે અપ અને ડાઉન બંને લાઇન પર રેલ ટ્રાફિક સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયો. કિઉલ-જસીદીહ સેક્શન પર અનેક પેસેન્જર અને માલગાડીઓ વિવિધ સ્ટેશનો પર રોકી દેવામાં આવી હતી. અનેક ટ્રેનોની અવરજવર ખોરવાઈ હતી અને કલાકો સુધી ટ્રાફિક ખોરવાઈ રહ્યો હતો.

રાહત કાર્ય શરૂ: અકસ્માતની જાણ થતાં જ રેલ્વે વહીવટીતંત્ર હરકતમાં આવ્યું. ઝાઝા અને જસીડીહથી રાહત ટ્રેનો અને ભારે મશીનરી રવાના કરવામાં આવી હતી. રેલ્વે પોલીસ, આરપીએફ અને ટેકનિકલ અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને પાટા પરથી ઉતરી ગયેલા કોચને દૂર કરવાનું શરૂ કર્યું.

દુર્ઘટનાને પગલે રેલ વ્યવહાર ખોરવાયો
દુર્ઘટનાને પગલે રેલ વ્યવહાર ખોરવાયો (Etv Bharat)

કોઈ જાનહાનિ નહીં: રાહતની વાત એ છે કે આ ભયાનક દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ કે ઈજાના અહેવાલ નથી. કારણ કે તે માલગાડી હતી, તેમાં કોઈ મુસાફરો સવાર ન હતા, જેના કારણે મોટું નુકસાન થતું ટળ્યું છે.

દુર્ઘટના કેવી રીતે થઈ: મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી સરસ્વતી ચંદ્રાએ જણાવ્યું હતું કે રેલવે અધિકારીઓએ અકસ્માતના કારણની તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. પ્રારંભિક શંકા ટેકનિકલ ખામી અથવા ટ્રેક ખામીની છે. સમારકામ પૂર્ણ થયા પછી જ ટ્રેન કામગીરી ફરી શરૂ થશે. રેલવેએ મુસાફરોને ધીરજ અને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી છે.

પાટા પરથી ઉતરી ગયેલા કોચને દૂર કરવાનું કામ શરૂ
પાટા પરથી ઉતરી ગયેલા કોચને દૂર કરવાનું કામ શરૂ (Etv Bharat)

"લાહાબન-સિમુલતલા સ્ટેશન નજીક માલગાડીના આઠ ડબ્બા પાટા પરથી ઉતરી ગયા. ઝાઝા, માધુપુર અને આસનસોલથી ART ઘટનાસ્થળે હાજર છે. રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. પરિણામે, હાવડા રાજધાની સહિત ઘણી ટ્રેનોને ડાયવર્ટ કરવામાં આવી છે." - સરસ્વતી ચંદ્ર, મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી

