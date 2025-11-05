ETV Bharat / bharat

દેવદિવાળીના પર્વે મોટી કરૂણાંતિકા, ટ્રેનની અડફેટે 2 સગીરા અને 4 મહિલાઓના કરૂણ મોત

લોકો સ્ટેશનથી બહાર નીકળવા માટે ફૂટબ્રિજનો ઉપયોગ કરવાને બદલે પાટા પરથી પ્લેટફોર્મ પાર કરી રહ્યા હતા, તે દરમિયાન કાલકા એક્સપ્રેસ ટ્રેન પસાર થઈ.

ટ્રેનની અડફેટે 2 સગીરા અને 6 મહિલાઓના કરૂણ મોત
ટ્રેનની અડફેટે 2 સગીરા અને 6 મહિલાઓના કરૂણ મોત (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 1:33 PM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 1:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મિર્ઝાપુર, ઉત્તરપ્રદેશ : ઉત્તરપ્રદેશમાં દેવ દિવાળી અને કાર્તિક પૂર્ણિમાના દિવસે સવારે એક મોટી કરૂણાંતિકા સામે આવી. કાર્તિક પૂર્ણિમાના દિવસે સ્નાન કરવા માટે મિર્ઝાપુર આવેલી સોનભદ્રની છ મહિલાઓ ચુનાર રેલ્વે સ્ટેશન પર ટ્રેનની અડફેટે આવી જતાં તમામના ઘટનાસ્થળે જ મૃત્યું નીપજ્યા હતાં. મહિલાઓ ગોમો ચોપન પેસેન્જર ટ્રેનમાંથી ચુનાર રેલવે સ્ટેશન પર ઉતરી હતી.

શ્રદ્ધાળુઓ સ્ટેશનથી બહાર નીકળવા માટે ફૂટબ્રિજનો ઉપયોગ કરવાને બદલે પાટા પર પ્લેટફોર્મ પાર કરી રહ્યા હતા. પ્લેટફોર્મ પાર કરતી વખતે, તેઓ હાવડાથી કાલકા જતી કાલકા એક્સપ્રેસ ટ્રેનની અડફેટે આવી જતાં દર્દનાક મૃત્યું થયું હતું.

ટ્રેન અકસ્માત બાદ ચુનાર રેલ્વે સ્ટેશન પર અફડાતફડી મચી ગઈ. RPF અને રેલ્વે અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી. મૃતદેહો ખૂબ જ ક્ષત-વિક્ષત થઈ ગયા હતા. GRP-RPF ટીમે મૃતદેહોને પાટા પરથી હટાવ્યા અને તેમની ઓળખ કરવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી.

અકસ્માતમાં મૃત્યુ પામેલા લોકોમાં સવિતા (28) હતી, જે કામરિયા પોલીસ સ્ટેશન, રાજગઢ, મિર્ઝાપુરના રહેવાસી રાજકુમારની પત્ની હતી; વિજય શંકર બિંદની પુત્રી સાધના (૧૬); વિજય શંકરની પુત્રી શિવ કુમારી (૧૨); શ્યામ પ્રસાદની પુત્રી અપ્પુ દેવી (૨૦); મહુઆરી પોલીસ સ્ટેશન, પાદરીની રહેવાસી સુશીલા દેવી (૬૦); અને સોનભદ્રના કર્માના બાસવા પોલીસ સ્ટેશનના રહેવાસી જનાર્દન યાદવની પત્ની કલાવતી દેવી (૫૦).

ચુનાર રેલ્વે સ્ટેશન પર અકસ્માત કેવી રીતે સર્જાયો: ચોપનથી ચુનાર આવી રહેલી પેસેન્જર ટ્રેન પ્લેટફોર્મ નંબર 4 પર આવી હતી. મુસાફરો પ્લેટફોર્મ નંબર 1 થી બહાર નીકળવા માટે ફૂટબ્રિજને બદલે પાટા ઓળંગી રહ્યા હતા ત્યારે તેઓ કાલકા એક્સપ્રેસ ટ્રેનની અડફેટે આવી ગયા.

મુખ્યમંત્રી યોગીએ અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું: ચુનાર રેલ્વે સ્ટેશન પર થયેલા અકસ્માતની નોંધ લેતા, મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને અધિકારીઓને ઘાયલોને શ્રેષ્ઠ શક્ય સારવાર આપવા નિર્દેશ આપ્યો.

  1. છત્તીસગઢ ટ્રેન દુર્ઘટના: મૃત્યુઆંક વધીને 11 થયો, 20 ઈજાગ્રસ્ત: માલગાડી સાથે અથડાઈ હતી મેમુ લોકલ ટ્રેન
  2. રાજસ્થાનમાં ગંભીર અકસ્માત: પૂરપાટ ઝડપે આવતા ડમ્પર ટ્રકે અનેક વાહનોને ટક્કર મારી, 13 લોકોના મોત
Last Updated : November 5, 2025 at 1:40 PM IST

TAGGED:

TRAIN ACCIDENT IN UTTAR PRADESH
TRAIN ACCIDENT CHUNAR STATION
MIRZAPUR TRAIN ACCIDENT
UTTAR PRADESH NEWS
TRAIN ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.