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રાજસ્થાનમાં મોટી કરૂણાંતિકા, સ્કૉર્પિયો અને ટ્રક વચ્ચે ભયાનક અકસ્માતમાં 5 યુવકોના મોત, 3 ગંભીર

રવિવારે મોડી રાતે સર્જાયેલા આ અકસ્માતમાં 5 યુવકોના મોત નીપજ્યાં છે, જ્યારે 3 ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.

અકસ્માતમાં 5 યુવકોના મોત
અકસ્માતમાં 5 યુવકોના મોત (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 9:03 AM IST

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બાલોતરા, રાજસ્થાન: રાજસ્થાનના બાલોતરા જિલ્લામાંથી એક ખૂબ જ દુ:ખદ અને કરૂણ ઘટના સામે આવી છે. રવિવારે મોડી રાત્રે, પચપદરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ભાંડિયાવાસ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર પુરપાટ ઝડપે આવતી સ્કોર્પિયો કાર ટ્રેલર સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. આ હૃદયદ્રાવક માર્ગ અકસ્માતમાં પાંચ યુવાનોના મોત થયા છે, જ્યારે ત્રણ અન્ય ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.

5 યુવકોનું કમકમાટીભર્યુ મૃત્યું

પચપદરા ડેપ્યુટી સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ યોગેશ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, રવિવારે મોડી રાત્રે ભાંડિયાવાસ નજીક એક માર્ગ અકસ્માત થયો હતો. માહિતી મળતાં, તેઓ પોલીસ ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. યોગેશ ચૌધરીએ ઘટનાની પુષ્ટિ કરતા કહ્યું હતું કે, સ્કોર્પિયો કારે આગળ જતાં ટ્રેલરને પાછળથી ટક્કર મારી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, તમામ મૃતકો બાયતુ વિસ્તારના કાનોડ ગામના રહેવાસી હતા. પોલીસે તમામ મૃતકોના મૃતદેહનો કબજો લઈ શબઘરમાં મૂક્યા છે અને તેમના પરિવારજનોને જાણ કરી છે. પરિવારના સભ્યો આવતાની સાથે જ પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે.

પોલીસ લાગી તપાસમાં

તેમણે જણાવ્યું કે, સ્કોર્પિયો કારે પાછળથી ટ્રેલરને ટક્કર મારી હતી, આ અથડામણમાં ત્રણ યુવાનોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા અને પાંચ અન્ય ઘાયલ થયા. ઘાયલોને નાહટા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સારવાર બાદ તેમને જોધપુર રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. ચૌધરીએ જણાવ્યું કે માહિતી મળી છે કે, બે વધુ ઘાયલ યુવાનોના મોત થયા છે, જ્યારે ત્રણ જોધપુરમાં સારવાર હેઠળ છે. પોલીસ હાલમાં ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે. તેઓ નજીકના સીસીટીવી કેમેરા અને અન્ય પુરાવાઓમાંથી ફૂટેજ એકત્રિત કરી રહ્યા છે.

સ્કોર્પિયો કારનો કચ્ચરઘાણ નીકળી ગયો: અહેવાલો અનુસાર, ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે, સ્કોર્પિયો કારનો આગળનો ભાગ સંપૂર્ણપણે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ ગયો હતો. જેમાં સવાર લોકો અંદર ફસાઈ ગયા હતા. ચીસો સાંભળીને, હાઇવે પર પસાર થતા લોકો અને સ્થાનિક લોકો તાત્કાલિક મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. ઘટનાની માહિતી મળતાં, પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.

સ્થાનિક લોકોની મદદથી, કારમાં ફસાયેલા ઘાયલોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા બાલોતરાની નાહટા હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ઘાયલોની ગંભીર સ્થિતિ જોઈને, ડોક્ટરોએ પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ તાત્કાલિક જોધપુર રિફર કર્યા હતા. જોધપુર લઈ જતી વખતે બે વધુ ઘાયલોના મોત થયા. ત્રણ ઘાયલો હાલમાં જોધપુરની હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.

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TRAGIC ROAD ACCIDENT
ROAD ACCIDENT IN RAJASHTHAN
RAJASHTHAN ROAD ACCIDENT
અકસ્માત
ROAD ACCIDENT

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