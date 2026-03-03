બિહારના મોતીહારીમાં દુ:ખદ ઘટના, રાઘવ નદીમાં છ બાળકો ડૂબી જતા મોત
મંગળવારે મોતીહારીમાં એક મોટો અકસ્માત થયો, જ્યાં છ બાળકો ડૂબી ગયા.
Published : March 3, 2026 at 9:34 PM IST
મોતીહારી: હોળી પહેલા બિહારમાં એક દુ:ખદ ઘટના બની. છ બાળકો ડૂબી ગયા. પૂર્વ ચંપારણ જિલ્લાના મોતીહારીમાં મંગળવારે સાંજે એક દુ:ખદ ઘટનામાં છ બાળકો નદીમાં ડૂબી ગયા. આ ઘટના કેસરિયા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના રાખાવા પંચાયતમાં બની, જ્યાં રાઘવ નદીમાં નહાતી વખતે આ અકસ્માત થયો. ઘટનાના સમાચાર ફેલાતા જ ગામમાં શોક છવાઈ ગયો અને નદી કિનારે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થઈ ગયા.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, બપોરે બધા બાળકો રાઘવ નદીમાં નહાવા ગયા હતા. એક બાળક ઊંડા પાણીમાં ગયો અને ડૂબવા લાગ્યો. તેને બચાવવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, છ બાળકો એક પછી એક ડૂબી ગયા. નદી કિનારે રહેલા લોકોએ બાળકોને ડૂબતા જોયા અને એલાર્મ વગાડ્યું, પરંતુ નજીકના લોકો બચાવ કામગીરી સુધી પહોંચી શક્યા ત્યાં સુધીમાં બધા બાળકો ગાયબ થઈ ગયા હતા.
સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ ટીમને ઘટનાની જાણ થતાં જ તેઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. ઘણી મહેનત પછી, ગામલોકો અને ડાઇવર્સની મદદથી, બધા બાળકોના મૃતદેહ એક પછી એક નદીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા. મૃતદેહ મળતાની સાથે જ પરિવારના સભ્યોમાં આક્રંદ અને શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો અને આખું ગામ શોકથી ભરાઈ ગયું.
ડૂબી ગયેલા બાળકોમાં પાંચ છોકરીઓ અને એક છોકરો હતો. મૃતકોમાં ધર્મેન્દ્ર સાહનીની 12 વર્ષની દિક્ષા કુમારી, 6 વર્ષની પ્રિયા કુમારી અને 9 વર્ષની સોનાક્ષી કુમારીનો સમાવેશ થાય છે, ત્રણેય બહેનો. 12 વર્ષની સોનાલી કુમારી (કામેશ્વર સાહનીની પુત્રી), 11 વર્ષનો પ્રિન્સ કુમાર (મનોજ સાહનીની પુત્રી) અને 8 વર્ષની છોટી કુમારી (મનોજ કુમાર સાહનીની પુત્રી)નું પણ મૃત્યુ થયું.
ઘટના બાદ સમગ્ર રાઠવા પંચાયત શોકમાં ગરકાવ થઈ ગઈ હતી. પરિવારના સભ્યો દુ:ખી હતા. કેસરિયા પોલીસ સ્ટેશનના વડાએ જણાવ્યું કે તમામ મૃતદેહો મળી આવ્યા છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. વહીવટીતંત્રે જાહેર જનતાને અપીલ કરી છે કે આવી દુ:ખદ ઘટનાઓ ટાળવા માટે બાળકોને નદી કે તળાવમાં નહાવા માટે એકલા ન મોકલવામાં આવે.
