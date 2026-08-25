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ગર્લફ્રેન્ડે એવી રીતે પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો કે બોયફ્રેન્ડને મેમો આવી ગયો, કિસિંગ કારને પોલીસે ફટકાર્યો 5500નો દંડ

મધ્ય પ્રદેશના ગ્વાલિયરમાં વારલ થવા માટે ગર્લફ્રેન્ડે કાર પર 3400 કિસના નિશાન કરી દીધા. રીલને 55 લાખ વ્યૂ મળ્યા પછી પોલીસે મેમો મોકલ્યો.

ગર્લફ્રેન્ડે એવી રીતે પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો કે બોયફ્રેન્ડને મેમો આવી ગયો
ગર્લફ્રેન્ડે એવી રીતે પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો કે બોયફ્રેન્ડને મેમો આવી ગયો (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 25, 2026 at 2:56 PM IST

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મધ્ય પ્રદેશ: સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થવા માટે લોકો ઘણી હદ સુધી જવા તૈયાર હોય છે. આનું એક ઉદાહરણ મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયરમાં જોવા મળ્યું, જ્યાં એક ગર્લફ્રેન્ડે તેના બોયફ્રેન્ડની કારને "કિસિંગ કાર"માં ફેરવી દીધી, તેના આખા શરીર પર લગભગ 3,400 લિપસ્ટિક કિસ લગાવી અને વીડિયો ઓનલાઈન શેર કર્યો. રીલ વાયરલ થઈ રહી હતી, ત્યારે પોલીસે હવે બોયફ્રેન્ડ (કારના માલિક) ને ₹5,500 નો દંડ ફટકાર્યો છે.

'કિસિંગ કાર' રીલને 5.5 મિલિયન વ્યૂઝ, પછી દંડ
ગ્વાલિયરની શેરીઓમાં એક કાર ચાલતી જોઈને રાહદારીઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા, જેમાં અસંખ્ય લિપસ્ટિક કિસના નિશાન હતા. કારનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. આ વાહન ગ્વાલિયરના એક યુવાનનું છે; તેની ગર્લફ્રેન્ડે કથિત રીતે કારને 3,400 કિસના નિશાનથી ઢાંકી દીધી હતી. લોકપ્રિય થવા માટે કરવામાં આવેલો આ સ્ટંટ ઓનલાઈન દુનિયામાં સફળ રહ્યો. યુવકે રીલ શેર કર્યાના માત્ર 24 કલાકમાં, તેને 5.5 મિલિયન (55 લાખ) થી વધુ વ્યૂઝ મળ્યા. જોકે, આ વીડિયોએ ગ્વાલિયર ટ્રાફિક પોલીસનું પણ ધ્યાન ખેંચ્યું.

ગર્લફ્રેન્ડે એવી રીતે પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો કે બોયફ્રેન્ડને મેમો આવી ગયો
ગર્લફ્રેન્ડે એવી રીતે પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો કે બોયફ્રેન્ડને મેમો આવી ગયો (Etv Bharat)

ટ્રાફિક પોલીસ દંડ કાર માલિકને ₹5,500
વાહનના રજિસ્ટ્રેશન નંબરનો ઉપયોગ કરીને, ટ્રાફિક પોલીસે માલિક આદિત્યને શોધી કાઢ્યો અને તેને અને કારને ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનમાં બોલાવ્યા. ત્યાં, તેને ટ્રાફિક અને ઓટોમોબાઈલ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો. યુવકે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી અને તરત જ ₹5,500 દંડ ચૂકવી દીધા. પરંતુ મામલો ત્યાં પૂરો થયો નહીં; તેણે કારમાંથી બધા કિસના નિશાન કાપડ લઈને જાતે સાફ કરવા પડ્યા.

યુવકે કહ્યું, "મને ખ્યાલ નહોતો કે નિયમો તૂટશે."
કાર માલિકે જણાવ્યું, "અમે ફક્ત ટ્રેન્ડ સેટ કરવા અને 'રીલ' વાયરલ કરવાના પ્રયાસમાં વિડિઓ બનાવ્યો હતો; અમને બિલકુલ ખ્યાલ નહોતો કે અમે ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી રહ્યા છીએ. અમારી ભૂલ સ્વીકારીને, અમે પોલીસ દ્વારા કરાયેલો દંડ ચૂકવ્યો છે અને ભવિષ્યમાં ટ્રાફિક નિયમોનું કડક પાલન કરવાનું વચન આપ્યું છે."

ભૂલ સમજાયા પછી પોતે જ કારના નિશાન દૂર કર્યા
ટ્રાફિક સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ અભિષેક રઘુવંશીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કાર વિશે જાણ થઈ. નોંધણી નંબરનો ઉપયોગ કરીને, માલિકને ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનમાં બોલાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ટ્રાફિક નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ મોટર વાહન અધિનિયમ હેઠળ ₹5,500 નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. પોતાની ભૂલ સમજાયા પછી, યુવકે દંડ ભર્યા પછી કાપડ અને પાણીનો લઈને કારમાંથી લિપસ્ટિકના બધા નિશાન જાતે દૂર કર્યા. લોકોએ સમજવાની જરૂર છે કે ટ્રાફિક નિયમો જાહેર સલામતી માટે છે અને દરેક વ્યક્તિએ તેનું પાલન કરવું જોઈએ.

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