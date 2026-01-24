વેપાર કરાર યુવાનો માટે નવી નોકરીની તકો ઊભી કરી રહ્યાં છે: પીએમ મોદી
પીએમએ જણાવ્યું હતું કે, દેશ અને વિદેશમાં યુવાનો માટે નવી તકો ઊભી કરવા માટે વિવિધ દેશો સાથે ટ્રે઼ડ એન્ડ મોબિલિટી એગ્રીમેન્ટ્સ કરાર કરી રહ્યું છે.
Published : January 24, 2026 at 1:53 PM IST
નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે ભારત દેશ અને વિદેશમાં યુવાનો માટે નવી તકો ઊભી કરવા માટે વિવિધ દેશો સાથે ટ્રે઼ડ એન્ડ મોબિલિટી એગ્રીમેન્ટ્સ કરાર કરી રહ્યું છે.
વડા પ્રધાને 18મા રોજગાર મેળાને વર્ચ્યુઅલી સંબોધન કરતી વખતે આ વાત કરી હતી, જ્યાં તેમણે વિવિધ સરકારી નોકરીઓ માટે 61 હજાર નિમણૂંક પત્રો સોંપ્યા હતા. મોદીએ કહ્યું કે, 'ભારત અનેક દેશો સાથે વેપાર અને ગતિશીલતા કરારો પર હસ્તાક્ષર કરી રહ્યું છે. આ વેપાર કરાર દેશના યુવાનો માટે નવી તકો લાવી રહ્યા છે.'
આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી જિતેન્દ્ર સિંહ અને ઈન્ડિયપ પોલીસ સર્વિસ (IPS), CRPF અને સશસ્ત્ર દળોના અન્ય ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા.
વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે ભારતમાં વિશ્વમાં સૌથી વધુ યુવાનો છે અને તેમની સરકાર દેશ અને વિદેશમાં યુવાનો માટે નવી તકો ઊભી કરવાના પ્રયાસો કરી રહી છે.
PMO દ્વારા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, રોજગાર મેલા એક મુખ્ય પહેલ છે જેનો હેતુ રોજગાર સર્જનને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવાની વડાપ્રધાનની પ્રતિબદ્ધતાને અનુરૂપ આ દ્રષ્ટિકોણને અમલમાં મૂકવાનો છે. તેની સ્થાપના થઈ ત્યારથી દેશભરમાં આયોજિત રોજગાર મેળાઓ દ્વારા 11 લાખથી વધુ ભરતી પત્રો જારી કરવામાં આવ્યા છે એમ તેમાં જણાવાયું છે.
18મો રોજગાર મેળો દેશભરમાં 45 સ્થળોએ યોજવામાં આવ્યો હતો અને ભારતના તમામ ભાગોમાંથી પસંદ કરાયેલા નવા ભરતી થયેલા ઉમેદવારો સરકારના વિવિધ મંત્રાલયો અને વિભાગોમાં જોડાયા હતા. નવા નિયુક્ત થયેલા ઉમેદવારો ગૃહ મંત્રાલય, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય, નાણાકીય સેવાઓ વિભાગ, ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ, વગેરેમાં સેવા આપશે.