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TPC સુપ્રીમો બ્રિજેશ ગંજુ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર, વારાણસીમાં યૂપી ATS સાથે થઈ હતી અથડામણ

ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસીમાં પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં TPCના વડા બ્રિજેશ ગંજુનું મોત થયું છે. પ્રશાંત કુમારનો અહેવાલ.

TPC સુપ્રીમો બ્રિજેશ ગંજુ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર
TPC સુપ્રીમો બ્રિજેશ ગંજુ એન્કાઉન્ટરમાં ઠાર (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2026 at 9:09 AM IST

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રાંચી: ઝારખંડ સ્થિત પ્રતિબંધિત નક્સલવાદી સંગઠન 'તૃતીય પ્રસ્તુતિ કમિટી' (TPC) ના વડા અને જેના પર 30 લાખ રૂપિયાનું ઈનામ હતું તે નક્સલવાદી બ્રિજેશ ગંજુ (ઉર્ફે ગોપાલ સિંહ ભોક્તા) ને ઉત્તર પ્રદેશ ATS એ એક અથડામણમાં ઠાર માર્યો છે. UP STF એ ઝારખંડ પોલીસને બ્રિજેશ ગંજુના મોત અંગે જાણ કરી હતી. IG (STF) પ્રેમ ગૌતમે ઝારખંડ પોલીસને સમગ્ર મામલાની વિગતો આપી હતી અને બ્રિજેશ ગંજુના મોતની પુષ્ટિ કરી હતી.

વારાણસીના રામનગરમાં અથડામણ

ઝારખંડ પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રવિવારે વહેલી સવારે વારાણસીના રામનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા ટેંગરા વળાંક નજીક લંકા મેદાન ખાતે એટીએસ (ATS) અને બ્રિજેશ વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. ગોળી વાગ્યા બાદ તેને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો. યુપી એટીએસને માહિતી મળી હતી કે બ્રિજેશ ગંજુ વારાણસીમાં હાજર છે અને સવારે મોટરસાયકલ પર એક ચોક્કસ માર્ગેથી પસાર થવાની શક્યતા છે. આ માહિતીના આધારે એટીએસની ટીમે ટેંગરા વળાંક વિસ્તારમાં ઘેરાબંદી કરી હતી. સવારે લગભગ 5 વાગ્યે, ટીમે મોટરસાયકલ પર આવી રહેલા બ્રિજેશને રોકાવાની સૂચના આપી હતી.

આરોપ છે કે, બ્રિજેશ રોકાવાને બદલે તેણે એટીએસની ટીમ પર ગોળીબાર કર્યો. બંને પક્ષો વચ્ચે ગોળીબાર થયો. એટીએસના વળતા ગોળીબાર દરમિયાન બ્રિજેશ ગંજુને ગોળી વાગી હતી. આ ગોળીબાર દરમિયાન, તેના દ્વારા ચલાવવામાં આવેલી ગોળીઓ એટીએસના ડેપ્યુટી એસપી વિપિન રાય અને હેડ કોન્સ્ટેબલ નિતેન્દ્ર કૃષ્ણની બુલેટપ્રૂફ જેકેટને વાગી હતી. બંને પોલીસ કર્મચારીઓ સુરક્ષિત હોવાનું જણાવાયું છે.

ઝારખંડમાં 30 લાખનું હતું ઈનામ

બ્રિજેશ ગંજુ લાંબા સમયથી ઝારખંડની સુરક્ષા એજન્સીઓની નજરમાં હતો. ઝારખંડ પોલીસે તેની ધરપકડ માટે ₹૩૦ લાખનું ઈનામ જાહેર કર્યું હતું. ઝારખંડ પોલીસ ઉપરાંત, નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA) પણ નક્સલ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા કેસોના સંબંધમાં તેની શોધ કરી રહી હતી. સુરક્ષા એજન્સીઓ લાંબા સમયથી તેના છુપાયેલા સ્થળો અને પ્રવૃત્તિઓ વિશે માહિતી એકત્ર કરી રહી હતી.

એટીએસના ઓપરેશન બાદ, તેની સામે નોંધાયેલા કેસો અને તેની નક્સલ પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા નેટવર્કની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ એ જાણવાનો પણ પ્રયાસ કરી રહી છે કે બ્રિજેશ કેટલા સમયથી વારાણસીમાં રહેતો હતો અને તે વિસ્તારમાં તેના સંપર્કો કોણ હતા.

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TAGGED:

TPC SUPREMO BRIJESH GANJHU
VARANASI ENCOUNTER
UP ATS
બ્રિજેશ ગંજૂ એન્કાઉન્ટર
BRIJESH GANJHU ENCOUNTER

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