રાજકોટના પ્રવાસીઓને માઉન્ટ આબુમાં નડ્યો અકસ્માત, ટેમ્પો ટ્રાવેલ્સ ડિવાઇડર સાથે ટકરાતા છ લોકો ઘાયલ
રાજકોટના પ્રવાસીઓને માઉન્ટ આબુમાં અકસ્માત નડ્યો છે. ટેમ્પો ટ્રાવેલ્સ ડિવાઇડર સાથે ટકરાતા છ લોકો ઘાયલ થયા છે.
Published : November 12, 2026 at 12:33 PM IST
સિરોહી: રાજકોટના પ્રવાસીઓને માઉન્ટ આબુમાં અકસ્માત નડ્યો છે. ટેમ્પો ટ્રાવેલ્સ ડિવાઇડર સાથે ટકરાતા છ લોકો ઘાયલ થયા છે.
રાજસ્થાનના એકમાત્ર હિલસ્ટેશન માઉન્ટ આબુથી ફરીને પરત ફરતા પ્રવાસીઓની ટેમ્પો ટ્રાવેલ્સ આબુરાજ (માઉન્ટ આબુ)-આબુરોડ પર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઇ હતી. આબુરોડ સદર પોલીસ સ્ટેશનમાં શનિ મંદિર પાસે ટેમ્પો ટ્રાવેલ્સે કાબુ ગુમાવતા ડિવાઇડર સાથે ટકરાઇ હતી. ટક્કર બાદ વાહન રોડના કિનારે આવેલા ખાડામાં પલટી મારી ગયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં છ પ્રવાસીઓ ઘાયલ થયા છે. તમામ ઘાયલ રાજકોટના રહેવાસી છે.
આબુરોડ સદર પોલીસ સ્ટેશનના SI ગોકુલરામે જણાવ્યું કે રાજકોટના પ્રવાસીઓ માઉન્ટ આબુ ફરવા માટે આવ્યા હતા. આ દરમિયાન આબુરોડ માર્ગ પર શનિ મંદિર પાસે અચાનક વાહન ડિવાઇડર સાથે ટકરાયું હતું અને રોડના કિનારે ઊંડા ખાડામાં પલટી ગયો હતો. દુર્ઘટના બાદ અફરા તફરી મચી ગઇ હતી અને વાહનમાં સવાર પ્રવાસીઓ અંદર ફસાઇ ગયા હતા.
બનાવની જાણ થતા જ આબુરોડ સદર પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. બીજી તરફ મુખરી માતા ટેક્સી યૂનિયનના ચાલકોએ રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. તે બાદ તમામ ઘાયલોને સારવાર માટે આબુરોડ ટ્રોમા સેન્ટર પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.
ડિવાઇડર સાથે ટકરાતા બની દુર્ઘટના: આબુરોડ સદર પોલીસ સ્ટેશનના SI ગોકુલરામે જણાવ્યું કે રાજકોટના પ્રવાસીઓ માઉન્ટ આબુ ફરવા આવ્યા હતા. પરત ફરતા સમયે શનિ મંદિર પાસે તેમની ટેમ્પો ટ્રાવેલ્સ ડિવાઇડર સાથે ટકરાયા બાદ ખાડામાં પલટી મારી ગયો હતો. દુર્ઘટનામાં છ લોકોને ઇજા થઇ હતી જેમને સારવાર માટે ટ્રોમા સેન્ટરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
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