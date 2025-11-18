આંધ્ર-છત્તીસગઢ સરહદ પર એન્કાઉન્ટરમાં ટોચના નક્સલી કમાન્ડર હિડમા સહિત છ અન્ય લોકો ઠાર
મંગળવારે સુરક્ષા દળોને મોટી સફળતા મળી. આંધ્ર-છત્તીસગઢ સરહદ પર એન્કાઉન્ટરમાં કુખ્યાત નક્સલી કમાન્ડર હિડમા માર્યો ગયો.
Published : November 18, 2025 at 7:26 PM IST
મારેડુમિલી (આંધ્ર પ્રદેશ): સુરક્ષા દળોએ મંગળવારે નક્સલી વિરોધી કાર્યવાહીમાં મોટી સફળતા મેળવી. આંધ્ર-છત્તીસગઢ સરહદ પર એન્કાઉન્ટરમાં કુખ્યાત નક્સલી કમાન્ડર હિડમા સહિત છ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા. હિડમા ડઝનબંધ મોટા ગુનાઓનો માસ્ટરમાઇન્ડ હોવાનું કહેવાય છે અને તે ગુનાનો પર્યાય બની ગયો હતો.
મંગળવારે આંધ્ર પ્રદેશના અલ્લુરી સીતારામ રાજુ જિલ્લાના મારેડુમિલી જંગલ વિસ્તારમાં નક્સલી વિરોધી કાર્યવાહી દરમિયાન સુરક્ષા દળો સાથેની એન્કાઉન્ટરમાં ઓછામાં ઓછા છ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, ટોચના માઓવાદી નેતા અને કેન્દ્રીય સમિતિના સભ્ય મદવી હિડમાનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આંધ્રપ્રદેશના અલ્લુરી સીતારામ રાજુ જિલ્લાના પોલીસ અધિક્ષક અમિત બારદારે જણાવ્યું હતું કે આ એન્કાઉન્ટર સવારે 6:30 થી 7 વાગ્યાની વચ્ચે મારેડુમિલી મંડલના જંગલ વિસ્તારમાં થયું હતું. તેમણે કહ્યું, "પોલીસ વિભાગની વિવિધ શાખાઓએ સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. અલ્લુરી જિલ્લામાં આજે (મંગળવારે) થયેલા એન્કાઉન્ટરમાં છ માઓવાદીઓ માર્યા ગયા હતા."
હિડમા કોણ હતો?
માડવી હિડમા ઉર્ફે સંતોષનો જન્મ છત્તીસગઢના સુકમા જિલ્લાના પૂર્વતી ગામમાં થયો હતો. તે માઓવાદીઓમાં ઝડપથી ઉભરી આવ્યો અને બસ્તર અને દાંતેવાડા ટુકડીનો મુખ્ય સભ્ય બન્યો. હિડમા નાની ઉંમરે માઓવાદી સેન્ટ્રલ કમિટીમાં જોડાયો અને ગેરિલા હુમલાઓમાં મુખ્ય વ્યૂહરચનાકાર તરીકેની ભૂમિકા માટે જાણીતો હતો. હિડમાને પીપલ્સ લિબરેશન ગેરિલા આર્મીના કમાન્ડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને બાદમાં દંડકારણ્ય સ્પેશિયલ ઝોનલ કમિટીના સભ્ય બન્યા હતા.
હિડમા ભારતીય કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી (માઓવાદી) ની સેન્ટ્રલ કમિટીના સૌથી નાના સભ્ય હતા અને આ પદ સંભાળનારા બસ્તર ક્ષેત્રના એકમાત્ર આદિવાસી હતા. તેમના માથા પર ₹50 લાખનું ઇનામ રાખવામાં આવ્યું હતું. હિડમા ઓછામાં ઓછા 26 ઘાતક હુમલાઓ માટે જવાબદાર છે, જેમાં 2017 ના સુકમા હુમલો અને 2013 ના ઝીરામ ખીણ હત્યાકાંડનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં છત્તીસગઢના અગ્રણી કોંગ્રેસ નેતાઓ સહિત 27 લોકો માર્યા ગયા હતા.
તે 2010 ના દાંતેવાડા હુમલામાં પણ સામેલ હતો, જેમાં 76 CRPF જવાનો માર્યા ગયા હતા. તે 2021 ના સુકમા-બીજાપુર એન્કાઉન્ટરમાં પણ સામેલ હતો, જેમાં 22 સુરક્ષા કર્મચારીઓ માર્યા ગયા હતા. IG સુંદરરાજે જણાવ્યું હતું કે તેઓ 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં છત્તીસગઢને નક્સલમુક્ત બનાવવાના તેમના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખે છે, અને છેલ્લા 20 મહિનામાં 2,200 થી વધુ નક્સલવાદીઓ મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાયા છે.
ANI સાથે વાત કરતા, પી. સુંદરરાજે કહ્યું, "છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓથી, ડાબેરી ઉગ્રવાદ ફક્ત બસ્તર અને છત્તીસગઢ માટે જ નહીં, પરંતુ દેશના મોટાભાગના ભાગો માટે એક મોટો સુરક્ષા પડકાર રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષો બસ્તર ક્ષેત્રમાં સુરક્ષા દળો માટે ખૂબ જ નિર્ણાયક રહ્યા છે. છેલ્લા બે સીઝનમાં, અમે બસ્તર ક્ષેત્રમાં 450 થી વધુ નક્સલીઓના મૃતદેહ મેળવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, બસવરાજુ અને અન્ય જેવા ટોચના નક્સલી કેડરોના મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં, સેન્ટ્રલ કમિટી અને પોલિટબ્યુરોના સભ્યો અને અન્ય વિભાગીય સમિતિના સભ્યો સહિત 300 થી વધુ માઓવાદી કેડરોએ હિંસા છોડીને મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો છે."
છત્તીસગઢમાં બીજી એન્કાઉન્ટર
છત્તીસગઢમાં એક અલગ ઘટનામાં, મંગળવારે સવારે એરાબોર વિસ્તારમાં એક એન્કાઉન્ટરમાં એક માઓવાદી માર્યો ગયો. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, સુરક્ષા કર્મચારીઓએ વિસ્તારમાં કોમ્બિંગ ઓપરેશન વધુ તીવ્ર બનાવ્યું છે. જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક કિરણ ચવ્હાણે જણાવ્યું હતું કે એન્કાઉન્ટર હજુ પણ ચાલુ છે.
