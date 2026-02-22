ETV Bharat / bharat

તેલંગાણામાં 20 નક્સલીઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું, ટોચના માઓવાદીઓ દેવજી અને સંગ્રામે હેઠા મુક્યા હથિયાર

પ્રતિબંધિત સીપીઆઈ (માઓવાદી) સાથે જોડાયેલા ટોચના માઓવાદી નેતાઓએ તેલંગાણાના આસિફાબાદ જિલ્લાના જંગલોમાં પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું.

થિપ્પિરી તિરુપતિ ઉર્ફે દેવજી
થિપ્પિરી તિરુપતિ ઉર્ફે દેવજી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 22, 2026 at 3:00 PM IST

હૈદરાબાદ: દેશમાં માઓવાદ અને નક્સલવાદ હવે અંતિમ શ્વાસ લઈ રહ્યા છે! દરમિયાન, માર્ચ 2026 સુધીમાં નક્સલવાદને નાબૂદ કરવાની દિશામાં એક મોટી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે. અહેવાલો અનુસાર, તેલંગાણાના ટોચના માઓવાદી નેતાઓ થિપ્પિરી તિરુપતિ ઉર્ફે દેવજી અને મલ્લા રાજી રેડ્ડી ઉર્ફ સંગ્રામ સહિત લગભગ 20 માઓવાદીઓએ આત્મસમર્પણ કર્યું છે.

પ્રતિબંધિત સીપીઆઈ (માઓવાદી) પાર્ટી સાથે જોડાયેલા માનવામાં આવતા આ નક્સલીઓએ તેલંગાણાના આસિફાબાદ જિલ્લાના જંગલોમાં પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું. જોકે, આ અંગે પોલીસ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન જારી કરવામાં આવ્યું નથી.

દેવજીને ટોચના માઓવાદી નેતા માનવામાં આવે છે, અને હાલમાં તે માઓવાદી પાર્ટીની સેન્ટ્રલ કમિટીના સેક્રેટરી છે. નંબાલા કેશવ રાવના એન્કાઉન્ટર બાદ તેઓ સીપીઆઈ (માઓવાદી) પાર્ટીનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટનાક્રમ પ્રતિબંધિત કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (માઓવાદી)ના અંતનો સંકેત આપે છે, કારણ કે તેના બે ટોચના નેતાઓ, પાર્ટી સેક્રેટરી થિપ્પીરી તિરુપતિ ઉર્ફે દેવજી (60) અને સેન્ટ્રલ કમિટી-કમ-પોલિટબ્યુરો સભ્ય મલ્લા રાજી રેડ્ડી ઉર્ફે સંગ્રામ (76) એ તેલંગાણા પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું છે.

મીડિયા અહેવાલોમાં તેલંગાણા પોલીસના એક અધિકારીને ટાંકીને કહેવામાં આવ્યું છે કે, બંને નેતાઓ, કેટલાક હાઇ-પ્રોફાઇલ માઓવાદી નેતાઓ સહિત 16 અન્ય પાર્ટી કેડર સાથે, રવિવારે સવારે કોમારામ-ભીમ આસિફાબાદ જિલ્લામાં તેલંગાણા પોલીસના સ્પેશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (SIB) સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું હતું.

