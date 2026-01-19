ETV Bharat / bharat

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી માટે આજે ભરાશે ઉમેદવારીપત્ર, દિગ્ગજોનો જમાવડો

ભાજપના 12મા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયા આજથી શરૂ થઈ રહી છે. નીતિન નવીન બિનહરીફ ચૂંટાય તે લગભગ નક્કી છે.

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ પર નીતિન નબીન બિનહરીફ ચૂંટાઈ તે નક્કી
ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ પર નીતિન નબીન બિનહરીફ ચૂંટાઈ તે નક્કી (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 19, 2026 at 9:27 AM IST

નવી દિલ્હી: ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે સોમવારે લગભગ તમામ ભાજપશાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ, રાજ્યના પ્રદેશ પ્રમુખો, અને અન્ય અગ્રણી નેતાઓ અહીં પાર્ટી મુખ્યાલયમાં આવી રહ્યાં છે. પાર્ટીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે ભાજપના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી અધ્યક્ષ નીતિન નવીન પાર્ટીના 12મા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે બિનહરીફ ચૂંટાય તેવી શક્યતા છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત પાર્ટી નેતૃત્વ આ પદ માટે તેમની ઉમેદવારીને સમર્થન આપે છે.

ભાજપના રાષ્ટ્રીય રિટર્નિંગ ઓફિસર કે.લક્ષ્મણ દ્વારા જાહેર કરાયેલા ચૂંટણી કાર્યક્રમ મુજબ, આ પદ માટે સોમવારે બપોરે 2 થી 4 વાગ્યાની વચ્ચે નામાંકન દાખલ કરવામાં આવશે, અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયાના બીજા દિવસે નવા પાર્ટી પ્રમુખનું નામ જાહેર કરવામાં આવશે. 19 જાન્યુઆરીના રોજ સાંજે 4 થી 5 વાગ્યા દરમિયાન ઉમેદવારી પત્રોની ચકાસણી થશે. આજે સાંજે 5 થી 6 વાગ્યા દરમિયાન ઉમેદવારી પત્રો પાછા ખેંચી શકાશે.

ભાજપના એક સૂત્રએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, "અમારા લગભગ તમામ મુખ્યમંત્રીઓ આ પ્રસંગે હાજર રહેશે. આ ઉપરાંત, ભાજપના તમામ રાજ્ય એકમના પ્રમુખો અને અન્ય વરિષ્ઠ પક્ષના નેતાઓ પણ હાજર રહેશે." બિહારથી પાંચ વખત ધારાસભ્ય બનેલા અને તાજેતરમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત થયેલા નવીન સોમવારે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર રજૂ કરશે.

ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષની પસંદગી પાર્ટીની રાષ્ટ્રીય પરિષદ અને રાજ્ય પરિષદના પ્રતિનિધિઓ ધરાવતી ચૂંટણી મંડળ દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને આ પ્રક્રિયા પક્ષના રાષ્ટ્રીય રિટર્નિંગ અધિકારી દ્વારા દેખરેખ રાખવામાં આવે છે. ભાજપના બંધારણ મુજબ, રાજ્યની ચૂંટણી મંડળના કોઈપણ 20 સભ્યો સંયુક્ત રીતે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ પદ માટે એવી વ્યક્તિને પ્રસ્તાવિત કરી શકે છે જે ચાર વખત સક્રિય સભ્ય રહી ચૂક્યો હોય અને પંદર વર્ષનો સભ્યપદ ધરાવતો હોય.

જોકે, આવી સંયુક્ત દરખાસ્ત ઓછામાં ઓછા પાંચ રાજ્યોમાંથી આવવી જોઈએ જ્યાં રાષ્ટ્રીય પરિષદની ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થઈ હોય. શુક્રવારે ચૂંટણી કાર્યક્રમ જાહેર કરતા, પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય રિટર્નિંગ ઓફિસર કે લક્ષ્મણે કહ્યું હતું કે, "જો જરૂર પડશે તો, 20 જાન્યુઆરીએ મતદાન થશે અને તે જ દિવસે નવા ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું નામ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવશે."

