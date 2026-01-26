કોલકાતામાં BJPની રેલીમાં તોડફોડ, આગચંપી બાદ તણાવ, શુભેન્દુ અધિકારીએ કાઢી રેલી
કોલકાતાના બેહારામાં રવિવારે રાત્રે ભાજપની રેલીમાં કથિત રીકે તોડફોડ અને આગચંપી થઈ. TMC સમર્થકો પર આરોપ લાગ્યો છે.
Published : January 26, 2026 at 9:43 PM IST
કોલકાતા: સોમવારે બેહાલાના સાખેર બજાર વિસ્તારમાં તણાવ રહ્યો, જ્યાં રવિવારે મોડી રાત્રે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) અને ભાજપના કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. ભાજપનો આરોપ છે કે પાર્ટીના સાંસદ અને ત્રિપુરાના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ દેબ પોતાનું ભાષણ પૂરું કરીને ગયા પછી, TMCના કાર્યકરો અને સમર્થકોએ સ્ટેજ પર તોડફોડ કરી અને તેને આગ લગાવી દીધી.
વિરોધમાં, વિપક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારીની આગેવાની હેઠળ ભાજપના કાર્યકરો અને સમર્થકોએ સોમવારે ઠાકુરપુકુર પોલીસ સ્ટેશન (દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લો) ને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું. જોકે, શાસક TMC પાર્ટીનો આરોપ છે કે ભાજપના કાર્યકરોએ તેમના ક્લબમાં ઘૂસીને તોડફોડ કરી હતી.
રવિવારે સાંજે બેહાલાના સાખેર બજાર વિસ્તારમાં ભાજપની રેલીના સ્ટેજ પર આગ લગાવ્યા બાદ હોબાળો મચી ગયો. ડાયમંડ હાર્બર રોડ પર આવેલા બારીશા ક્લબમાં બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ ચાલી રહી હતી. દરમિયાન, ભાજપની "પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રા" ના ભાગ રૂપે થોડે દૂર એક જાહેર સભા યોજાઈ રહી હતી. બંગાળના ભાજપના નિરીક્ષક બિપ્લબ કુમાર દેબ સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા.
ભાજપનો આરોપ છે કે તેમના ગયા પછી, ટીએમસી સમર્થિત બદમાશોએ જાહેર સભા પર હુમલો કર્યો. ખુરશીઓ અને અન્ય વસ્તુઓમાં તોડફોડ કરવામાં આવી અને આગ લગાવી દેવામાં આવી. માહિતી મળતાં જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી.
ઘટના બાદ તૃણમૂલ ધારાસભ્ય રત્ના ચેટર્જી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, "આ ટુર્નામેન્ટ લગભગ 10 વર્ષથી ચાલી રહી છે. હું બેહાલા પૂર્વની ધારાસભ્ય બની ત્યારથી રમત જોઈ રહી છું. હું આજે ફાઇનલ મેચ જોવા માટે તૈયાર થઈને આવી હતી. પછી મેં સાંભળ્યું કે કેટલાક ભાજપના સમર્થકોએ બરિશા ક્લબમાં તોડફોડ કરી. આ ટુર્નામેન્ટ બેહાલા પૂર્વ માટે ગર્વની વાત છે. મારું માનવું છે કે બેડમિન્ટન ટુર્નામેન્ટ ન થાય તે માટે આ જાણી જોઈને કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ ભાજપને ખબર નથી કે અમે બંગાળમાં તૃણમૂલ છીએ. તેઓ જેટલા વધુ હુમલો કરશે, તેટલા વધુ મજબૂત બનીશું."
દરમિયાન, ભાજપે પણ આ ઘટનાનો વિરોધ કર્યો. સોમવારે સાંજે 5 વાગ્યે, સુવેન્દુ અધિકારી અને તેમના સમર્થકોએ સાખેર બજાર પેટ્રોલ પંપથી ઠાકુરપુકુર પોલીસ સ્ટેશન સુધી કૂચ કરી, ગુનેગારોને સજાની માંગણી કરી.
કેન્દ્રીય મંત્રી સુકાંત મજુમદારે તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર આ ઘટનાનો એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો. તેમણે લખ્યું, "મમતા બેનર્જીના શાસનમાં, પશ્ચિમ બંગાળ લગભગ અરાજકતામાં ડૂબી ગયું છે, જેના શરમજનક પરિણામો રાજ્યભરમાં દરરોજ જોવા મળે છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓને ધમકાવવા અને હુમલો કરવા માટે અસામાજિક તત્વોનો ઉપયોગ કરી રહી છે. વધુમાં, ભાજપના કાર્યકરો અને સમર્થકોને પોલીસની ખુલ્લી હાજરીમાં વ્યવસ્થિત રીતે હેરાન અને હુમલા કરવામાં આવી રહ્યા છે. આજે, સમગ્ર પશ્ચિમ બંગાળમાં 'જંગલ રાજ' ખુલ્લેઆમ પ્રવર્તી રહ્યું છે."
બેહાલા ઘટનાના જવાબમાં ચેતવણી આપતા સુકાંતાએ વધુમાં કહ્યું કે, "આ વખતે તૃણમૂલ કોંગ્રેસે ક્રૂરતાની બધી હદો વટાવી દીધી છે. દક્ષિણ કોલકાતાના બેહાલા વિસ્તારમાં, તૃણમૂલના ગુંડાઓએ બંગાળ ભાજપના ચૂંટણી સહ-પ્રભારી અને ત્રિપુરાના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ દેબની સભા પર હુમલો કર્યો. સભા સ્થળ અને સ્ટેજ પર તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. ઘટના દરમિયાન કોલકાતા પોલીસ અધિકારીઓ ડાયમંડ હાર્બર રોડ પર હાજર હોવા છતાં, તેમણે તૃણમૂલના ગુંડાઓને રોકવા માટે કોઈ અસરકારક કાર્યવાહી કરી ન હતી, જે ષડયંત્રનો સ્પષ્ટ પુરાવો છે."
તેમણે કહ્યું કે, આ ઘટના સાબિત કરે છે કે નિષ્ફળ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ડરથી ઝઝૂમી રહ્યા છે. લોકશાહી માધ્યમથી લોકોના ચુકાદાનો સામનો કરવાની ક્ષમતા ગુમાવ્યા પછી, તેમણે આતંક અને હિંસાને પોતાનું એકમાત્ર શસ્ત્ર બનાવી લીધું છે.
આ પણ વાંચો: