ETV Bharat / bharat

બંગાળમાં TMC 226 બેઠક જીતશે, એક્ઝિટ પોલ બાદ મમતા બેનરજીનું પ્રથમ રિએક્શન

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાના એક્ઝિટ પોલ પર મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે રાજ્યમાં ફરી TMC સત્તામાં આવશે.

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજી (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 6:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ આરોપ લગાવ્યો કે TMC કાર્યકર્તાઓના ઉત્સાહને તોડવા માટે ભાજપના કહેવા પર એક્ઝિટ પોલનું અનુમાન બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે, સત્તાધારી પાર્ટી રાજ્યની ચૂંટણીમાં 294 વિધાનસભા બેઠકમાંથી 226 કરતા વધુ બેઠક જીતશે.

4 મેએ પરિણામ પહેલા X પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા વીડિયો મેસેજમાં મમતા બેનરજીએ દાવો કર્યો કે ટીવી ચેનલ ભાજપ ઓફિસમાંથી સર્કુલેટ કરવામાં આવેલા પોલ રિઝલ્ટના અનુમાન બતાવી રહ્યા હતા.

મમતા બેનરજીએ આરોપ લગાવ્યો, "જે ટીવી પર બતાવવામાં આવી રહ્યું છે, તે ભાજપની ઓફિસમાંથી બપોરે 1.08 વાગ્યે સર્કુલેટ કરવામાં આવ્યું હતું, તેને બતાવવા માટે પૈસા આપવામાં આવ્યા હતા. મારી પાસે માત્ર જાણકારી છે."

પોતાની પાર્ટીની સંભાવનાઓ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે, TMC 294 સભ્યો ધરાવતી વિધાનસભામાં આરામથી બે-તૃતીયાંશનો આંકડો પાર કરી લેશે.

મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "અમે 2026માં 226 બેઠક પાર કરીશું. અમે 230 બેઠકની પાર પણ જઇ શકીએ છીએ. મને લોકોએ આપેલા મોટા જનાદેશ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે."

TMCના પ્રમુખે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર પણ નિશાન સાધ્યુ હતું અને આરોપ લગાવ્યો કે સેન્ટ્રલ ફોર્સ પુરી પોલિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન 'ભાજપના એજન્ટ' તરીકે કામ કરી રહી છે.

મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "અમિત શાહના સીધા નિર્દેશ પર સેન્ટ્રલ ફોર્સ મતદાન પ્રક્રિયા દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના એજન્ટ તરીકે કામ કરી રહી છે."

પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણીમાં એક્ઝિટ પોલનું અનુમાન

પી-માર્ક (P-MARQ)

  • TMC- 118-138
  • BJP- 150-175
  • કોંગ્રેસ- 0-0

મેટ્રીઝ (MATRIZE)

  • TMC+ - 125-140
  • BJP- 146-161
  • અન્ય- 6-10

પોલ ડાયરી - અસમ એક્ઝિટ પોલ

  • BJP- 86-101
  • કોંગ્રેસ - 15–26
  • અન્ય - 3-7

TMC 2011થી પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તામાં છે. ગત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં TMCએ કુલ 294 બેઠકોમાંથી 215 બેઠકો મેળવી હતી - જે ગૃહમાં જરૂરી 148 બેઠકોના બહુમતી આંકડો કરતાં ઘણો વધારે છે.

TAGGED:

MAMATA EXIT POLL REACTION
WEST BENGAL ELECTION
TMC AND MAMATA BANRJEE
MAMATA BANERJEE EXIT POLL REACTION
MAMATA BANERJEE REACTION EXIT POLLS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.