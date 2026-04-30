બંગાળમાં TMC 226 બેઠક જીતશે, એક્ઝિટ પોલ બાદ મમતા બેનરજીનું પ્રથમ રિએક્શન
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાના એક્ઝિટ પોલ પર મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે રાજ્યમાં ફરી TMC સત્તામાં આવશે.
Published : April 30, 2026 at 6:37 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનરજીએ આરોપ લગાવ્યો કે TMC કાર્યકર્તાઓના ઉત્સાહને તોડવા માટે ભાજપના કહેવા પર એક્ઝિટ પોલનું અનુમાન બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે, સત્તાધારી પાર્ટી રાજ્યની ચૂંટણીમાં 294 વિધાનસભા બેઠકમાંથી 226 કરતા વધુ બેઠક જીતશે.
4 મેએ પરિણામ પહેલા X પર પોસ્ટ કરવામાં આવેલા વીડિયો મેસેજમાં મમતા બેનરજીએ દાવો કર્યો કે ટીવી ચેનલ ભાજપ ઓફિસમાંથી સર્કુલેટ કરવામાં આવેલા પોલ રિઝલ્ટના અનુમાન બતાવી રહ્યા હતા.
મમતા બેનરજીએ આરોપ લગાવ્યો, "જે ટીવી પર બતાવવામાં આવી રહ્યું છે, તે ભાજપની ઓફિસમાંથી બપોરે 1.08 વાગ્યે સર્કુલેટ કરવામાં આવ્યું હતું, તેને બતાવવા માટે પૈસા આપવામાં આવ્યા હતા. મારી પાસે માત્ર જાણકારી છે."
#WATCH | In a video message, West Bengal CM Mamata Banerjee says, " we are very grateful to the people of bengal. despite the scorching heat and atrocities, you have cast vote. i am also very grateful to tmc workers that they fought with their lives, endured the collective… pic.twitter.com/zavDMImaUC— ANI (@ANI) April 30, 2026
પોતાની પાર્ટીની સંભાવનાઓ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા મમતા બેનરજીએ કહ્યું કે, TMC 294 સભ્યો ધરાવતી વિધાનસભામાં આરામથી બે-તૃતીયાંશનો આંકડો પાર કરી લેશે.
મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "અમે 2026માં 226 બેઠક પાર કરીશું. અમે 230 બેઠકની પાર પણ જઇ શકીએ છીએ. મને લોકોએ આપેલા મોટા જનાદેશ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે."
TMCના પ્રમુખે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર પણ નિશાન સાધ્યુ હતું અને આરોપ લગાવ્યો કે સેન્ટ્રલ ફોર્સ પુરી પોલિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન 'ભાજપના એજન્ટ' તરીકે કામ કરી રહી છે.
મમતા બેનરજીએ કહ્યું, "અમિત શાહના સીધા નિર્દેશ પર સેન્ટ્રલ ફોર્સ મતદાન પ્રક્રિયા દરમિયાન પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના એજન્ટ તરીકે કામ કરી રહી છે."
પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણીમાં એક્ઝિટ પોલનું અનુમાન
પી-માર્ક (P-MARQ)
- TMC- 118-138
- BJP- 150-175
- કોંગ્રેસ- 0-0
મેટ્રીઝ (MATRIZE)
- TMC+ - 125-140
- BJP- 146-161
- અન્ય- 6-10
પોલ ડાયરી - અસમ એક્ઝિટ પોલ
- BJP- 86-101
- કોંગ્રેસ - 15–26
- અન્ય - 3-7
TMC 2011થી પશ્ચિમ બંગાળમાં સત્તામાં છે. ગત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં TMCએ કુલ 294 બેઠકોમાંથી 215 બેઠકો મેળવી હતી - જે ગૃહમાં જરૂરી 148 બેઠકોના બહુમતી આંકડો કરતાં ઘણો વધારે છે.
