TMC અને કોંગ્રેસએ વિલયની અફવા ફગાવી, સોનિયા-મમતા વચ્ચેની મુલાકાતમાં શું ચર્ચા થઈ?
મંગળવારે મમતા બેનર્જી અને સોનિયા ગાંધી વચ્ચેની બેઠક બાદ સંભવિત વિલીનીકરણ અંગેની અટકળોએ જોર પકડ્યું હતું.
Published : June 11, 2026 at 10:13 AM IST
નવી દિલ્હી: તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ના કોંગ્રેસ સાથે સંભવિત વિલિનીકરણની અફવાઓ વચ્ચે, મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળના પક્ષના સૂત્રોએ બુધવારે આ અહેવાલોને ફગાવી દીધા, અને કહ્યું કે, આવી કોઈ યોજના નથી.
આ અહેવાલોને ફગાવી દેતા, ટીએમસીના એક વરિષ્ઠ નેતાએ તેમને "પાયાવિહોણા" ગણાવ્યા. ટીએમસીના એક વરિષ્ઠ નેતાએ પીટીઆઈને જણાવ્યું "અમારી પાસે આવી કોઈ માહિતી નથી. આ પાયાવિહોણી વાત છે."
ગઈકાલે રાત્રે, કોંગ્રેસના મહાસચિવ, સંદેશાવ્યવહાર, જયરામ રમેશે કહ્યું કે, ભૂતપૂર્વ કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનિયા ગાંધી અને ટીએમસીના વડા મમતા બેનર્જી વચ્ચેની બેઠકમાં શું થયું તે અંગેના કેટલાક સમાચાર અહેવાલો "સંપૂર્ણપણે ખોટા" છે.
રમેશે X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ બેઠક ખૂબ જ સૌહાર્દપૂર્ણ હતી અને ઘણા વ્યક્તિગત મુદ્દાઓ પર વાત કરવામાં આવી હતી, તેમના વચ્ચે લાંબા સમયથી સંબંધો છે."
Some news reports on what supposedly transpired in the meeting between Smt Sonia Gandhi and Ms. Mamata Banerjee are completely inaccurate. The meeting was very cordial and many personal matters were talked about, given the long relationship they have had.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 10, 2026
મંગળવારે મમતા બેનર્જી અને સોનિયા ગાંધી વચ્ચેની બેઠક બાદ સંભવિત વિલીનીકરણ અંગેની અટકળોએ જોર પકડ્યું, જે કોંગ્રેસ દ્વારા INDIA બ્લોક મીટિંગમાં બંને નેતાઓના ગળે લગાવવાનો ફોટોગ્રાફ જાહેર કર્યાના એક દિવસ પછી આવી હતી.
બંને પક્ષોએ બંને દિગ્ગજ નેતાઓ વચ્ચેની મુલાકાતની વિગતો જાહેર કરી ન હતી, પરંતુ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, મમતા બેનર્જીએ વિપક્ષી એકતા પર ભાર મૂક્યો હતો અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, વિવિધ જાહેર મુદ્દાઓ પર ભાજપનો સામનો કરવા માટે INDIA બ્લોકે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ.
બુધવારે, ટીએમસીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીએ લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીને મળ્યા હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે રાહુલ-અભિષેકની મુલાકાતને આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં દિલ્હીમાં યોજાયેલી INDIA બ્લોકની બેઠકમાં ચર્ચા બાદ કોંગ્રેસ અને ટીએમસી વચ્ચે ચાલી રહેલા જોડાણના ભાગ રૂપે જોવામાં આવી રહી છે.
બેઠકની વિગતો ઉપલબ્ધ ન હતી, પરંતુ તાજેતરની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હાર બાદ ટીએમસી આંતરિક બળવાનો સામનો કરી રહી છે ત્યારે આ ઘટના બની.
સોમવારે INDIA બ્લોકની બેઠકમાં, વિપક્ષી નેતાઓએ ભાજપને પડકારવા માટે ગઠબંધન ભાગીદારો વચ્ચે વધુ સંકલન અને એકતાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. બેનર્જીએ ગઠબંધનમાં મતભેદોને બાજુ પર રાખીને જાહેર મુદ્દાઓ પર સાથે મળીને કામ કરવા વિનંતી કરી હતી.
કોંગ્રેસથી અલગ થયા પછી બેનર્જીએ 1998 માં ટીએમસીની રચના કરી હતી. આ પક્ષ પાછળથી પશ્ચિમ બંગાળના પ્રબળ રાજકીય બળમાં વિકસ્યો, જેનાથી 2011 માં રાજ્યમાં ડાબેરી મોરચાના 34 વર્ષના શાસનનો અંત આવ્યો.
ગયા મહિને પાર્ટીની ચૂંટણીમાં હાર અને ત્યારબાદ પાર્ટીના વિધાનસભા વિભાગમાં બળવો થયા બાદ ટીએમસી માટે મુશ્કેલીઓ વધી ગઈ છે. ગયા અઠવાડિયે, પાર્ટીના બે તૃતીયાંશથી વધુ ધારાસભ્યો - તેના 80 ધારાસભ્યોમાંથી 58 - સત્તાવાર ટીએમસી વિધાનસભા પક્ષથી અલગ થઈ ગયા અને હાંકી કાઢવામાં આવેલા ધારાસભ્ય ઋતબ્રત બેનર્જીના નેતૃત્વમાં વિધાનસભામાં મુખ્ય વિપક્ષી જૂથ તરીકે માન્યતા મેળવી.
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