શત્રુઘ્ન સિંહાએ ફરી 'પલ્ટી' મારી, મોદીના વખાણ કરી કહ્યું 'દીદી સાથે રહીશ..'
શત્રુઘ્ન સિંહા ટીએમસીમાં છે કે નહીં તે અંગે મૂંઝવણની સ્થિતિ પેદા થયેલી છે. તેમના નિવેદનો બદલાતા રહે છે
Published : June 11, 2026 at 8:43 PM IST
નવી દિલ્હી: શત્રુઘ્ન સિંહા ટીએમસીમાં છે કે તેમણે પાર્ટી છોડી દીધી છે? આ અંગે છેલ્લા બે દિવસથી વિરોધાભાસી અહેવાલો ફરતા થઈ રહ્યા છે. બુધવારે, સમાચાર આવ્યા કે ટીએમસીના 28 સાંસદોમાંથી 19 સાંસદોએ વિદ્રોહી વલણ અપનાવ્યું છે જેમાં શત્રુઘ્ન સિંહા પણ સામેલ છે. સિંહા પશ્ચિમ બંગાળના આસનસોલના સાંસદ છે. જોકે, આજે તેમણે ફરી એકવાર પલટી મારી છે.
એક સમાચાર એજન્સી સાથે વાત કરતા, શત્રુઘ્ન સિંહાએ કહ્યું કે તેઓ મમતા દીદી સાથે ઉભા છે. તેમણે કહ્યું, "મમતાજીએ ફરી એકવાર પોતાને 'સ્ટ્રીટ ફાઇટર' અને લોકો સાથે જોડાયેલા નેતા સાબિત કર્યા છે. આજે પણ, મમતા પાસે લગભગ 41% વોટ શેર છે અને તેમને જબરદસ્ત જાહેર સમર્થન મળી રહ્યું છે. હું મમતા અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સાથે ઉભો છું. હું મમતા અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સાથે છું અને તેમની સાથે રહીશ. હાલમાં, મારો પક્ષ બદલવાનો કે બીજે ક્યાંય જવાનો કોઈ ઇરાદો નથી."
In true sportsman spirit, wishing our friend & guide of society/nation hon'ble PM @narendramodi— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 11, 2026
best wishes on completing 12yrs in office, perhaps the longest tenure, ever. Wish you a long, healthy & prosperous life ahead. Jai Hind!@YashwantSinha@MamataOfficial… pic.twitter.com/sQcaVJl1N0
ટીએમસી નેતા સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે, મમતા બેનર્જી એવા સમયે તેમની સાથે ઉભા રહ્યા હતા જ્યારે કોઈએ તેમની સાથે ઊભું ન હતું, અથવા જ્યારે તેઓ રાજકારણથી દૂર જવાનું વિચારી રહ્યા હતા. સિન્હાએ કહ્યું, "સૌપ્રથમ, હું આસનસોલ અને પશ્ચિમ બંગાળના લોકોનો તેમણે મને બતાવેલા અપાર પ્રેમ, આદર અને સમર્થન માટે અને વારંવાર મારી જીત સુનિશ્ચિત કરવા બદલ આભાર માનવા માંગુ છું. હું દીદી (મમતા બેનર્જી) ના આમંત્રણ અને ઇશારા પર પહેલી વાર આસનસોલ આવ્યો હતો. ત્યાં મારી પહેલી જ ચૂંટણીમાં, હું રેકોર્ડ માર્જિનથી જીત્યો; તે સમયે તે દેશની પહેલી પેટા ચૂંટણી હતી. બાદમાં, હું બીજી વાર પણ મોટા માર્જિનથી જીત્યો. તેથી, હું મમતા, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ અને સૌથી ઉપર, આસનસોલ અને પશ્ચિમ બંગાળના લોકોનો ખાસ આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું."
શત્રુઘ્ન સિંહાએ વધુમાં કહ્યું, "હું સ્પષ્ટ કરવા માંગુ છું કે મેં હંમેશા બંગાળમાં દરેક માટે કામ કર્યું છે, પછી ભલે તેઓ કોઈપણ પક્ષના હોય કે તેમણે મને મત આપ્યો હોય કે ન આપ્યો હોય. હું મારી જવાબદારીઓ સમજું છું અને તેને પૂર્ણ કરતો રહીશ."
ભૂતકાળને યાદ કરતાં સિંહાએ કહ્યું, "જ્યારે હું પટનામાં 2019 ની ચૂંટણી હાર્યા પછી મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો, ત્યારે ખૂબ જ ઓછા લોકો મારી સાથે ઉભા હતા. મમતા બેનર્જી એવા થોડા લોકોમાંના એક હતા જેમણે મને ટેકો આપ્યો અને પ્રોત્સાહન આપ્યું. તેમનું માનવું હતું કે, મારે મારી સંસદીય યાત્રા ચાલુ રાખવી જોઈએ અને કોઈ પણ અવરોધ વિના જાહેર જીવનમાં સક્રિય રહેવું જોઈએ; તેમના કહેવાથી જ મેં આસનસોલથી ચૂંટણી લડી હતી. ભગવાનની કૃપાથી અને મમતાજી અને આસનસોલના લોકોના સમર્થનથી, મેં જીત મેળવી."
VIDEO | Delhi: On the split in the TMC, party MP Shatrughan Sinha said, “First of all, I would like to express my gratitude to the people of Asansol and West Bengal for giving me immense love, respect and support, and for ensuring my victory time and again. I first came to… pic.twitter.com/3322zUmBLB— Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2026
ટીએમસી સાથેના તેમના વર્તમાન જોડાણ વિશે બોલતા, શત્રુઘ્ન સિંહાએ કહ્યું, "છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મારા વિશે ઘણી અટકળો ચાલી રહી છે. કેટલાક તથ્યો જણાવી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક અફવાઓ ફેલાવી રહ્યા છે. કેટલાક દાવો કરે છે કે હું કહેવાતા 'બળવાખોર જૂથ'માં જોડાયો છું. હા, સ્વભાવે, હું હંમેશા સ્પષ્ટવક્તા રહ્યો છું. હું ઘણીવાર કહું છું કે જો સત્ય બોલવું એ બળવો છે, તો હું બળવાખોર છું. મેં હંમેશા સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે અને સાચાને સાચું કહ્યું છે. જોકે, હું સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગુ છું કે મમતા મારા મુશ્કેલ સમયમાં મારી સાથે ઉભા રહ્યાં હતા અને આજે, તેમના પડકારજનક તબક્કા દરમિયાન, હું તેમને છોડી શકતો નથી. ભગવાનની કૃપાથી, હું તૃણમૂલ કોંગ્રેસના પ્રતીક, 'જોડા ફૂલો' (જોડા ફૂલ) હેઠળ - એક વાર નહીં, પરંતુ બે વાર ચૂંટાયો છું. તેથી, મમતા અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સાથે ઉભા રહેવું એ મારી ફરજ અને જવાબદારી છે. મારો સિદ્ધાંત ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે: કારણ કે મમતા મારા મુશ્કેલ સમયમાં મારી સાથે ઉભા રહ્યા હતા, તેથી હવે તેમની સાથે ઉભા રહેવું એ મારી ફરજ છે."
નોંધનીય છે કે શત્રુઘ્ન સિંહાએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના 12 વર્ષના કાર્યકાળ પૂર્ણ થવા પર શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી, તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય અને ઉજ્જવળ ભવિષ્યની કામના કરી હતી. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ દ્વારા, તેમણે રાજકીય મતભેદોથી પરે એક સંદેશ આપ્યો, જેનાથી રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ.
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