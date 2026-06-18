ટીએમસી સાંસદે મમતાની સુરક્ષા અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા; સરકારે કહ્યું 'Z+ સુરક્ષા યથાવત છે'
સરકારે મમતાની સુરક્ષા ટીમ બદલી; ડેરેકે રાજકીય બદલો લેવાનો આરોપ લગાવ્યો.
Published : June 18, 2026 at 2:18 PM IST
કોલકાતા: ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવાના કથિત સંદર્ભમાં રાજકીય વર્તુળોમાં ચાલી રહેલી અટકળોને વહીવટીતંત્રે સંપૂર્ણપણે ફગાવી દીધી છે. ઉચ્ચ વહીવટી અધિકારીઓએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીને આપવામાં આવતી સુરક્ષામાં બિલકુલ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો નથી.
તેનાથી વિપરીત, નબન્નામાં કાર્યભાર સંભાળ્યાના પહેલા જ દિવસે, વર્તમાન મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીએ આ મામલે પોલીસ વહીવટીતંત્રને કડક સૂચનાઓ આપી હતી. તેમણે રાજ્ય પોલીસના મહાનિર્દેશક (ડીજી) અને કોલકાતા પોલીસ કમિશનરને સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, "ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી વૃદ્ધ છે. ખાતરી કરો કે તેમને કોઈ સમસ્યા ન થાય. તેમની સુરક્ષા સાથે કોઈ બાંધછોડ ન થવી જોઈએ."
વહીવટીતંત્રનો દાવો છે કે આ સૂચનાઓનું સંપૂર્ણ પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાનની આસપાસ પોલીસ ગાર્ડ તૈનાત છે, અને તેમના સંપૂર્ણ 'ઝેડ-પ્લસ' સુરક્ષા કવચમાં કોઈ છૂટછાટ આપવામાં આવી નથી. સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવાના કથિત વિવાદ બુધવારે રાત્રે શરૂ થયો હતો.
ફેસબુક લાઈવ સત્ર દરમિયાન, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાજ્યસભા સાંસદ ડેરેક ઓ'બ્રાયને દાવો કર્યો હતો કે મમતા બેનર્જીના કાલીઘાટ નિવાસસ્થાનની બહાર કોઈ સુરક્ષા કર્મચારી તૈનાત કરવામાં આવ્યા નથી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે કોઈપણ સરળતાથી પ્રવેશ કરી શકે છે. તેમણે વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે વહીવટીતંત્રે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીના લાંબા સમયથી વિશ્વાસુ રહેલા બે સુરક્ષા કર્મચારીઓને અચાનક દૂર કરી દીધા હતા.
ડેરેકનો વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થયો હતો, જેના કારણે હોબાળો મચી ગયો હતો. જોકે, પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે બુધવારે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીના શોભાયાત્રા વિશે વહીવટીતંત્રને કોઈ અગાઉથી સત્તાવાર માહિતી મળી ન હતી. તેમ છતાં, ઘટનાની જાણ થતાં, પોલીસે તાત્કાલિક તેમના રૂટ પર સુરક્ષા ગોઠવી દીધી હતી.
નબન્નાના સૂત્રો કહે છે કે આ મુદ્દો ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી દ્વારા વ્યક્તિગત સુરક્ષા અધિકારી (પીએસઓ) ની નિમણૂક અંગે કરવામાં આવેલી ચોક્કસ માંગને કારણે ઉદ્ભવ્યો છે. મમતા બેનર્જી સ્વરૂપ ગોસ્વામી અને કુસુમ કુમાર દ્વિવેદીને - બંને લાંબા સમયથી તેમના પરિચિત હતા - તેમની સુરક્ષા વિગતોમાં રાખવાનો આગ્રહ રાખી રહ્યા છે. તેઓ તેમની સુરક્ષા વિગતોમાં આ બે મુખ્ય વ્યક્તિઓ સિવાય અન્ય કોઈ અધિકારીઓનો સમાવેશ કરવા તૈયાર નથી.
એક વરિષ્ઠ વહીવટી અધિકારીએ નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું હતું કે સરકારી નિયમો વ્યક્તિગત પસંદગીઓના આધારે અધિકારીઓની નિમણૂકની મંજૂરી આપતા નથી. સુરક્ષા કર્મચારીઓને ડ્યુટી રોસ્ટર અને સ્થાપિત સરકારી પ્રોટોકોલ અનુસાર ફેરવવામાં આવે છે. તાજેતરનો ફેરફાર આ પ્રમાણભૂત વહીવટી પ્રક્રિયાને અનુસરે છે. અધિકારીઓ કહે છે કે સરકારી માળખામાં આવી વ્યક્તિગત માંગણીઓ સ્વીકારવાનો કોઈ અવકાશ નથી.
આ પરિસ્થિતિએ સુવેન્દુ અધિકારી સાથે જોડાયેલી અગાઉની ઘટનાની યાદ તાજી કરી દીધી છે. જ્યારે તેઓ પાછલી સરકારમાં મંત્રી હતા, ત્યારે તેમની પાસે બે કાયમી વ્યક્તિગત સુરક્ષા અધિકારીઓ (PSO) હતા. વિરોધ પક્ષના નેતા બન્યા પછી અને કેન્દ્રીય સુરક્ષા કવચ મેળવ્યા પછી પણ, આ બે રાજ્ય પોલીસ કર્મચારીઓ શરૂઆતના થોડા મહિનાઓ સુધી તેમની સાથે રહ્યા.
જોકે, એવો આરોપ છે કે 2021ની ચૂંટણી પછી, તત્કાલીન પોલીસ મંત્રીના આદેશ પર બે સુરક્ષા કર્મચારીઓને અચાનક દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, તેમાંથી એકને પૂછપરછ માટે CID મુખ્યાલયમાં બોલાવવામાં આવ્યો હતો અને બાદમાં કડક શિસ્તભંગના પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પુરુલિયા ટ્રાન્સફર અને સસ્પેન્શનનો સમાવેશ થાય છે. હકીકતમાં, વિરોધ પક્ષના નેતાનું બંધારણીય પદ ધરાવતા અધિકારી હોવા છતાં, તે સમયે તેમના જૂના PSO ને જાળવી રાખવાની તેમની વિનંતી પર વિચાર કરવામાં આવ્યો ન હતો.
નબન્નાના અધિકારીઓના એક જૂથના જણાવ્યા મુજબ, આજે મમતા બેનર્જીના કેસમાં વહીવટીતંત્ર સમાન નિયમો અને પ્રોટોકોલનું પાલન કરી રહ્યું છે. ચોક્કસ અધિકારીને જાળવી રાખવાનો આગ્રહ રાખવો વહીવટી નિયમો અનુસાર નથી. તેમ છતાં, ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીની એકંદર સુરક્ષા સાથે કોઈ સમાધાન નથી.
તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સાંસદોના વીડિયો પર ટિપ્પણી કરતા, ભાજપના એક નેતાએ કહ્યું, "ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી તેમના સાંસદોને આવો તમાશો બનાવવાથી બચી શક્યા હોત. જ્યારે સરકારે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રીની સુરક્ષા સાથે કોઈ સમાધાન કરવામાં આવશે નહીં, ત્યારે સંસદમાં બતાવવામાં આવેલ વીડિયો એક નાટકથી વધુ કંઈ નથી."