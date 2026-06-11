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તૃણમુલ કોંગ્રેસને વધુ એક ઝટકો, રાજ્યસભા સદસ્ય પ્રકાશ ચિક બરાઈકનું રાજીનામું

રાજ્યસભામાં તૃણમુલ કોંગ્રેસના સદસ્ય પ્રકાશ ચિક બરાઈકે રાજીનામું આપી દીધું છે.

તૃણમુલ કોંગ્રેસને વધુ એક ઝટકો, રાજ્યસભા સદસ્ય પ્રકાશ ચિક બરાઈકનું રાજીનામું
તૃણમુલ કોંગ્રેસને વધુ એક ઝટકો, રાજ્યસભા સદસ્ય પ્રકાશ ચિક બરાઈકનું રાજીનામું (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 11, 2026 at 11:48 AM IST

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Updated : June 11, 2026 at 12:07 PM IST

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હૈદરાબાદ: તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થઈ રહી છે. 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ રાજ્ય અને પાર્ટીમાં ઉથલપાથલ ચાલી રહી છે, જેમાં અનેક સાંસદો અને ધારાસભ્યોએ રાજીનામું આપ્યું છે. આ ઘટનામાં, ગુરુવારે વધુ એક રાજ્યસભા સભ્યે રાજીનામું આપ્યું છે.

અહેવાલો અનુસાર, TMC સાંસદ પ્રકાશ ચિક બૈરૈકે રાજ્યસભામાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. આ પહેલા સુખેન્દુ શેખર રોય અને સુષ્મિતા દેવે પણ રાજીનામું આપ્યું હતું. અત્યાર સુધીમાં કુલ ત્રણ રાજ્યસભા સભ્યોએ રાજીનામું આપી દીધું છે. પાર્ટી પાસે હવે ગૃહમાં ફક્ત 10 સાંસદો બાકી છે. આગામી દિવસોમાં રાજીનામું આપનારા સાંસદોની સંખ્યા વધી શકે છે.

બંગાળ વિધાનસભામાં, ચૂંટાયેલા 80 માંથી ઓછામાં ઓછા 60 ધારાસભ્યો અલગ થઈ ગયા છે, જ્યારે સંસદમાં, મુખ્ય દંડક કાકોલી ઘોષ દસ્તીદારના નેતૃત્વમાં, 28 લોકસભા સાંસદોમાંથી ઓછામાં ઓછા 20 સાંસદોએ પક્ષપલટો કર્યો છે અને ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળના NDAને ટેકો આપવાનું વચન આપ્યું છે.

આ કટોકટીના સમયમાં TMC મમતા બેનર્જી અને સોનિયા ગાંધી, તેમજ અભિષેક બેનર્જી અને રાહુલ ગાંધી વચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકો યોજી રહી છે.

જ્યારે બળવાખોર સાંસદો કહે છે કે, કોંગ્રેસમાં વિલય એ TMCનો એકમાત્ર વિકલ્પ છે, ત્યારે બંને પક્ષોના સત્તાવાર પક્ષ પ્રવક્તાઓએ તેનો ઇનકાર કર્યો છે, વિલીનીકરણના દાવાઓને "પાયાવિહોણા" ગણાવ્યા છે.

બળવાખોર TMC નેતા ઋતબ્રત બેનર્જીએ બુધવારે અસંતુષ્ટ જૂથ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે કોઈપણ વિલીનીકરણની અટકળોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢી હતી, ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ચાલી રહેલા ઘટનાક્રમ સંગઠનની આંતરિક બાબત છે.

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Last Updated : June 11, 2026 at 12:07 PM IST

TAGGED:

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TMC RS MP PRAKASH CHIK BARAIK

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