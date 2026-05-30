પશ્ચિમ બંગાળ: સોનારપુરમાં અભિષેક બેનર્જી પર હુમલો; પથ્થર, ઈંડા અને જૂતા ફેંકાયા; શર્ટ ફાડી નાખ્યો; 'ચોર' ના નારા લગાવ્યા...

પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લાના સોનારપુરમાં, લોકોએ અચાનક ટીએમસી સાંસદ અભિષેક બેનર્જી પર હુમલો કર્યો (PTI video screenshot)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 10:18 PM IST

કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના દક્ષિણ 24 પરગણા જિલ્લામાં આવેલા સોનારપુરમાં, સ્થાનિક પ્રદર્શનકારીઓએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા અભિષેક બેનર્જી સાથે મારપીટ કરી, તેમના પર પથ્થરો, ઇંડા અને જૂતા ફેંક્યા અને તેમને "ચોર" કહ્યા. વધુમાં, ઘટના દરમિયાન બેનર્જીનો શર્ટ ફાડી નાખવામાં આવ્યો. પોલીસ તેમને હેલ્મેટ પહેરેલા અને ફાટેલા શર્ટ સાથે વિસ્તારમાંથી બહાર લઈ જતી જોવા મળી હતી. હંગામા દરમિયાન, મહિલાઓ હાથમાં ઇંડા લઈને જોવા મળી હતી. ટીએમસી સાંસદ અભિષેક બેનર્જીએ ચૂંટણી પછીની હિંસામાં માર્યા ગયેલા પાર્ટી કાર્યકરના પરિવારને મળવા માટે આ વિસ્તારની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યારબાદ, ઘાયલ અભિષેક બેનર્જીને એપોલો હોસ્પિટલમાં તબીબી સારવાર આપવામાં આવી. ટીએમસી અધ્યક્ષા મમતા બેનર્જી અભિષેકને મળવા માટે એપોલો હોસ્પિટલમાં પહોંચ્યા.

અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ ટીએમસી સાંસદ પર પથ્થરો, જૂતા અને ઇંડા ફેંક્યા, અને લાતો અને મુક્કાઓથી શારીરિક હુમલો કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો. પોલીસ બેનર્જીને હેલ્મેટ પહેરેલા અને ફાટેલા શર્ટ સાથે વિસ્તારમાંથી બહાર કાઢતા જોઈ શકાઈ હતી.

ચૂંટણી પછીની હિંસામાં મૃતક પીડિતાના પરિવારને મળતી વખતે, બેનર્જીએ કહ્યું, "જુઓ તેમણે મારી સાથે શું કર્યું છે. આ પૂર્વયોજિત હતું. વિસ્તારમાં કોઈ પોલીસ નથી. તેઓ મને મારી નાખવા માંગે છે."

સોનારપુરના રહેવાસીઓ દ્વારા "બાંગ્લાદેશી" કહેવા સહિતની દુર્વ્યવહાર અને પથ્થરો અને ઇંડા ફેંકવા અંગે, ટીએમસી સાંસદ અભિષેક બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે: "આ ભાજપ સરકાર દ્વારા પ્રાયોજિત છે. અમે કોર્ટમાં જઈશું; વારંવાર યાદ અપાવવા છતાં, એક પણ પોલીસ અધિકારી હાજર નહોતો."

અભિષેકે વધુમાં ઉમેર્યું, "આજે સવારે તેમના પરિવારોએ મને વારંવાર આ સ્થળની મુલાકાત ન લેવા વિનંતી કરી. મને ખબર હતી કે અહીં મારા પર હુમલો કરવામાં આવશે. આટલો ડરવાનું શું છે? આ 'ડબલ-એન્જિન' સરકાર છે - એક લોકશાહી સરકાર - તો આટલો ડર શા માટે? જ્યાં સુધી પોલીસ દળ આવે અને તેમની સામે કાર્યવાહી ન કરે ત્યાં સુધી હું અહીં જ બેસી રહીશ. અમે કાનૂની ઉપાય પણ શોધીશું; અમે બધા ફૂટેજ સાથે કોર્ટનો સંપર્ક કરીશું."

આ ઘટના સાથે ભાજપનો કોઈ સંબંધ નથી: સમિક ભટ્ટાચાર્ય

આ બાબતે ટિપ્પણી કરતા, પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ સમિક ભટ્ટાચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે, "આ બાબતોમાં ભાજપનો કોઈ હાથ નથી. વધુમાં, સ્વસ્થ સમાજમાં આવું વર્તન અસ્વીકાર્ય છે. લોકો હંમેશા ઘમંડ સહન કરતા નથી અને આ ચૂંટણી તેનો પુરાવો છે. જ્યારે લોકો ફરિયાદો રાખી શકે છે, ત્યારે આવા કૃત્યો સભ્ય સમાજને શોભતા નથી. ભાજપનો આ ઘટના સાથે કોઈ સંબંધ નથી. અમે સંયમ જાળવી રાખ્યો છે, અને અમે તેમ કરતા રહીશું; આ જ કારણસર તૃણમૂલ કોંગ્રેસ આજે પણ ટકી રહી છે. જો પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ હોત, જો તૃણમૂલ અમારી સ્થિતિમાં હોત તો વિપક્ષ નિવેદન આપવા માટે પણ લાંબો સમય ટકી શક્યો ન હોત."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "હું પોલીસને આ બાબતની તપાસ કરવા વિનંતી કરું છું. દક્ષિણ 24 પરગણામાં થયેલા અત્યાચારોને જોતાં, TMC પાસે આવા મુદ્દાઓ પર બોલવાનો રાજકીય કે નૈતિક અધિકાર નથી. ભાજપના ત્રણ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષોના વાહનોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી, અને સુવેન્દુ અધિકારીને તેમની કારમાં જીવતા સળગાવી દેવાનો પણ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આજે ડીજે ક્યાં છે? રવીન્દ્ર સંગીત ક્યાં છે? હું દરેકને શાંત રહેવાની અપીલ કરું છું. નેતાઓને તેમની ફરજો ગૌરવ સાથે બજાવવા દો. હિંસાનો અંત લાવો."

મમતા, અખિલેશ અને ખડગેએ ઘટનાની નિંદા કરી

આ ઘટના બાદ, મમતા બેનર્જીએ ભાજપની આગેવાની હેઠળની સરકારની નિંદા કરી. દરમિયાન, ટીએમસીએ સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે આજે આપણા રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જી પર કરવામાં આવેલ હુમલો એ વાતની યાદ અપાવે છે કે આ બેશરમ સરકાર હેઠળ કાયદો અને વ્યવસ્થા કેટલી ઝડપથી બગડી છે. જો કોઈ વર્તમાન વિપક્ષી સાંસદને દિવસે દિવસે નિશાન બનાવી શકાય છે, તો સામાન્ય લોકો માટે શું આશા છે? શું આ લોકશાહીનો ભાજપનો વિચાર છે? શું આ તે "સુશાસન" છે જેના વિશે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ક્યારેય બડાઈ મારવાનું બંધ કરતા નથી?

