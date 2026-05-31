શુવેન્દુ સરકારે રાતોરાત લીધો મોટો નિર્ણય, TMC સાંસદ અભિષેક બેનર્જીને X કેટેગરી સુરક્ષા

બંગાળના સોનારપુરમાં ટીએમસી નેતા અભિષેક બેનર્જી પર થયેલા કથિત હુમલા અને દુર્વ્યવહાર બાદ, શુભેન્દુ સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 31, 2026 at 4:49 PM IST

કોલકાતા: તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અને ડાયમંડ હાર્બરના સાંસદ અભિષેક બેનર્જી સાથે સોનારપુરની મુલાકાત દરમિયાન થયેલી દુર્વ્યવહારના થોડા કલાકો પછી, તેમની સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારે તેમને 'X' શ્રેણીની સુરક્ષા પૂરી પાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નવી વ્યવસ્થા હેઠળ, હવે ત્રણ સુરક્ષા કર્મચારીઓ તેમની સાથે દરેક સમયે રહેશે. અત્યાર સુધી, તેમની પાસે ફક્ત બે સુરક્ષા રક્ષકો હતા.

અભિષેક બેનર્જીને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના બીજા સૌથી મોટા નેતા તરીકે જોવામાં આવે છે . પાર્ટીના મુખ્ય રણનીતિકાર, તેમને પાછલી રાજ્ય સરકાર દરમિયાન 'Z-પ્લસ' શ્રેણીની સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી હતી. 2026 ની વિધાનસભા ચૂંટણી પછી સરકાર બદલાયા બાદ આ સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. મુખ્યમંત્રી પદ સંભાળ્યા પછી, સુવેન્દુ અધિકારીએ સાંસદો અને અન્ય સંરક્ષિત વ્યક્તિઓ માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરવા માટે વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ સાથે બેઠકો યોજી હતી

અભિષેક બેનર્જીને એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરાયા (PTI)

આ સમીક્ષા બાદ, બેનર્જીની ઝેડ-પ્લસ સુરક્ષા પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી. હરીશ મુખર્જી રોડ પર તેમના નિવાસસ્થાનની બહાર તૈનાત પોલીસ દળને પણ દૂર કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે, સરકારે જણાવ્યું હતું કે ચૂંટાયેલા સાંસદ તરીકે બેનર્જીને તેમના પદને અનુરૂપ સુરક્ષા મળતી રહેશે. ત્યારબાદ, તેમને બે સુરક્ષા કર્મચારીઓ સોંપવામાં આવ્યા હતા.

શનિવારે જ્યારે તેઓ સોનારપુરની મુલાકાતે ગયા ત્યારે પણ આ જ સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન, પોલીસે કથિત હુમલો અને ઉત્પીડનની તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, આ ઘટનાના સંદર્ભમાં છ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સોનારપુર પોલીસે રાતોરાત વિસ્તારમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને સંડોવાયેલા લોકોની ઓળખ કરવા માટે ઘટનાના વીડિયો ફૂટેજની તપાસ કરી હતી.

સોનારપુરમાં હિંસા પીડિત પરિવારને મળવા ગયેલા અભિષેક બેનર્જી પર ઈંડા, જૂતા ફેંકવામાં આવ્યા (PTI)

અહેવાલો અનુસાર, તપાસકર્તાઓએ વીડિયો ફૂટેજ દ્વારા આરોપીઓની ઓળખ કરી હતી અને ત્યારબાદ છ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ આ ઘટનામાં સામેલ અન્ય લોકોની ઓળખ કરવા માટે પણ કામ કરી રહી છે. જેમ જેમ તપાસ આગળ વધશે તેમ તેમ વધુ ધરપકડ થવાની અપેક્ષા છે. આ ઘટનાએ એક નવો રાજકીય વિવાદ ઉભો કર્યો છે અને રાજ્યમાં વરિષ્ઠ રાજકીય નેતાઓની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે ચર્ચા ફરી શરૂ કરી છે.

