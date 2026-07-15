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મમતા બેનર્જીને વધુ એક ઝટકો, TMCના વધુ એક ધારાસભ્ય બળવાખોર જૂથમાં શામેલ

ટીએમસીના વરિષ્ઠ નેતા મદન મિત્રા વિપક્ષના નેતા ઋતબ્રત બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળના બળવાખોર છાવણીમાં જોડાયા છે

ટીએમસીના વરિષ્ઠ નેતા મદન મિત્રા વિપક્ષના નેતા ઋતબ્રત બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળના બળવાખોર છાવણીમાં જોડાયા છે
ટીએમસીના વરિષ્ઠ નેતા મદન મિત્રા વિપક્ષના નેતા ઋતબ્રત બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળના બળવાખોર છાવણીમાં જોડાયા છે (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 4:24 PM IST

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કોલકાતા: TMCના ધારાસભ્ય મદન મિત્રા બુધવારે વિપક્ષના નેતા ઋતબ્રત બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળના બળવાખોર જૂથમાં જોડાઈ ગયા છે. મિત્રાને પાર્ટી સુપ્રીમો અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીના નજીકના સહયોગી માનવામાં આવે છે. તેમના આ પગલાથી પાર્ટીમાં મતભેદ વધુ ઘેરો બન્યો છે.

કમરહાટીના ધારાસભ્ય મિત્રાએ મમતા બેનર્જીના ટીએમસી હેઠળ કાર્યરત તમામ રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સમિતિઓમાંથી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, તેમણે તાત્કાલિક અસરથી પાર્ટીના ચીફ વ્હિપ પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે.

બળવાખોર નેતાને મળ્યા પછી, કમરહાટીના ધારાસભ્યે પત્રકારોને કહ્યું, "મેં ફક્ત મારો રૂમ બદલ્યો છે, મારું ઘર નહીં. હું તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સાથે મજબૂત રીતે છું." આ ઘટનાક્રમ મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળના તૃણમૂલ કોંગ્રેસ જૂથ માટે સૌથી નવો ઝટકો છે, જે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી અભૂતપૂર્વ બળવા સામે ઝઝૂમી રહ્યું છે.

જ્યારે ઋતબ્રત બેનર્જી અને તેમના સમર્થકોએ પાર્ટી મુખ્યાલય પર નિયંત્રણનો દાવો કર્યો અને સમાંતર સંગઠનાત્મક માળખાની રચનાની જાહેરાત કરી ત્યારે આ વિભાજન વધુ ઘેરું બન્યું.

EDની નોટિસ મળી

પક્ષ બદલ્યા પછી પણ, ધારાસભ્ય મદન મિત્રાએ મમતા બેનર્જી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે 'દીદી' લાંબા સમયથી તેમની સાથે ઉભા હતા, અને તેઓએ પણ યોગદાન આપવા માટે પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા હતા.

નોંધનીય છે કે, ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં તેમની પત્ની અને બે પુત્રો દ્વારા ED નોટિસ મળ્યા બાદ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય મદન મિત્રાએ મંગળવારે મોડી રાત્રે બળવાખોર ધારાસભ્ય સંદીપન સાહાના પિતા સ્વર્ણકમલ સાહાના નિવાસસ્થાનની મુલાકાત લીધી હતી.

લગાવાઈ રહી હતી અટકળો

તેમણે ત્યાં એક લાંબી બેઠક યોજી, જેનાથી એવી અટકળોને વેગ મળ્યો કે તેઓ છાવણી બદલવાના છે. ત્યારબાદ, બુધવારે, તેમણે મમતા જૂથમાં રહેલા તમામ હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો.

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