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મમતા બેનર્જી જૂથના ધારાસભ્ય પર સતત બીજા દિવસે હુમલો, કાવતરામાં ભાજપનો હાથ હોવાનો આરોપ

TMCના ધારાસભ્ય કુણાલ ઘોષની કાર પર હથોડા અને રિવોલ્વર વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો. ધારાસભ્યે ભાજપ સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા.

TMCના ધારાસભ્ય કુણાલ ઘોષની કાર પર હથોડા અને રિવોલ્વર વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો. ધારાસભ્યે ભાજપ સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા.
TMCના ધારાસભ્ય કુણાલ ઘોષની કાર પર હથોડા અને રિવોલ્વર વડે હુમલો કરવામાં આવ્યો. ધારાસભ્યે ભાજપ સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 9:29 PM IST

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કોલકાતા: રવિવાર, 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ ટીએમસી (TMC) મમતા જૂથના ધારાસભ્ય કુણાલ ઘોષની કાર પર ફરીથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના તેમના પોતાના મતવિસ્તાર બેલેઘાટામાં બની હતી. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યનો આરોપ છે કે રવિવારે સવારે જ્યારે તેઓ એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે 15-20 મોટરસાઇકલ સવારોની ટોળકીએ તેમની કારનો પીછો કર્યો, તેમનો રસ્તો રોક્યો અને ફૂલબાગન વિસ્તારમાં તેમના પર હુમલો કર્યો.

કુણાલ ઘોષનો દાવો છે કે હુમલાખોરોમાંથી કેટલાક પાસે રિવોલ્વર હતી અને તેમણે કારની બારીઓ તોડવા માટે હથોડાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેમના સુરક્ષાકર્મીઓએ પરિસ્થિતિ સંભાળી લીધી અને આખરે ધારાસભ્ય કારને પાછી ફેરવવામાં સફળ રહ્યા. તેમણે નારકેલડાંગા પોલીસ સ્ટેશનમાં આશરો લીધો. ઉલ્લેખનીય છે કે, અગાઉના દિવસે એટલે કે શનિવાર, 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ પણ તેમની કાર પર હુમલો થયો હતો, જ્યારે તેઓ મમતા દ્વારા સંબોધિત રેલીમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા હતા.

કુણાલનો દાવો છે કે રવિવારે સવારે જ્યારે તેઓ ઘરની બહાર નીકળ્યા ત્યારથી જ અનેક મોટરસાઇકલ સવારો તેમની કારનો પીછો કરી રહ્યા હતા. તેઓ બેલેઘાટાના વોર્ડ નંબર 36માં એક કાર્યક્રમ માટે જઈ રહ્યા હતા. ફૂલબાગન નજીક, મોટરસાઇકલોએ અચાનક તેમની કારને ઓવરટેક કરી અને રસ્તો રોકી દીધો; તે સમયે જ વાહનમાં તોડફોડ કરવાનો પ્રયાસ શરૂ થયો.

કુણાલ ઘોષે પોલીસ સ્ટેશનમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેમના પર જીવલેણ હુમલાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે હુમલાખોરોમાંથી કેટલાકની ઓળખ કરી લેવામાં આવી છે અને તેમના નામ પોલીસને સોંપવામાં આવ્યા છે. કુણાલે આ ઘટના પાછળ ભાજપનો હાથ હોવાનો આરોપ મૂક્યો છે. અગાઉ શનિવારે ઉત્તરપારામાં બનેલી એક ઘટના અંગે પણ તેમણે ભાજપ પર આંગળી ચીંધી હતી.

કુણાલ ઘોષના આરોપોનો જવાબ આપતા ભાજપના પ્રવક્તા દેવજીત સરકારે જણાવ્યું હતું કે આ ઘટના તૃણમૂલ કોંગ્રેસની આંતરિક જૂથબંધીનું પરિણામ હોઈ શકે છે. તેમના મતે, કોઈપણ જનપ્રતિનિધિ પર હુમલો કરવો ખોટો છે અને તેને યોગ્ય ઠેરવી શકાય નહીં, પરંતુ આ બાબત માટે ભાજપને દોષિત ઠેરવવું પણ એટલું જ ખોટું છે.

કોલકાતા પોલીસે આ ઘટનાની તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આસપાસના વિસ્તારના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને પ્રત્યક્ષદર્શીઓના નિવેદનો નોંધવામાં આવી રહ્યા છે.

સળંગ બે દિવસ દરમિયાન બે અલગ-અલગ સ્થળોએ ટીએમસી (TMC) ધારાસભ્ય કુણાલ ઘોષના વાહન પર થયેલા હુમલાના આરોપોએ રાજકીય માહોલ ગરમાવ્યો છે. રવિવારની ઘટના બાદ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીએ હુમલાની નિંદા કરી હતી અને રાજ્યપાલના હસ્તક્ષેપની માંગ કરી હતી. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે જ્યારે ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિની સુરક્ષા અંગે આવી સ્થિતિ સર્જાય છે, ત્યારે તે સામાન્ય જનતાની સુરક્ષા અંગે પણ પ્રશ્નો ઊભા કરે છે.

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ATTACK ON MLA KUNAL GHOSH
TMC LEADER KUNAL GHOSH
તૃણમૂલના નેતા પર હુમલો
કુણાલ ઘોષ પર સતત બીજો હુમલો
કુણાલ ઘોષ પર સતત બીજો હુમલો

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