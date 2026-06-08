TMC નેતા જહાંગીર ખાનની ધરપકડ, બંગાળ પોલીસ અને STFએ નેપાળ બોર્ડરથી પકડ્યો
પશ્ચિમ બંગાળના ફાલ્ટા બેઠકના તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રહેલા જહાંગીર ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : June 8, 2026 at 12:35 PM IST
કોલકાતા: પશ્ચિમ બંગાળના ફાલ્ટા બેઠકના તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રહેલા જહાંગીર ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. મળતી માહિતી અનુસાર બંગાળ પોલીસની સ્પેશ્યલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF)એ નેપાળ બોર્ડર નજીકથી ધરપકડ કરી છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતા દેશ છોડીને નેપાળ ભાગવાની તૈયારીમાં હતા.
જોકે, હજુ સુધી જહાંગીર ખાનની ધરપકડ પર કોઇ વિસ્તૃત માહિતી મળી નથી. જહાંગીર ખાન ફાલ્ટા વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 બાદથી ગાયબ હતા. પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસ અને STF બન્ને જહાંગીર ખાનને ઘણા સમયથી શોધી રહ્યા હતા. જાણકારી અનુસાર, તૃણમૂલ કોંગ્રેસના આ નેતા પર સાત કેસ નોંધાયેલા છે.
નેપાળ બોર્ડર પાસેથી પકડાયો જહાંગીર ખાન
STFએ જહાંગીર ખાનની ધરપકડ માટે ટેકનિકલ સર્વિલાન્સનો સહારો લીધો હતો પરંતુ કોઇ પુરાવા મળતા નહતા. પશ્ચિમ બંગાળ પોલીસની STFએ જહાંગીર ખાનના નજીકના સહયોગીઓનો ફોન ટ્રેસ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ વચ્ચે જહાંગીરે એક સહયોગીનો સંપર્ક કરતા જ તેનો કોલ ટ્રેસ થયો હતો. જહાંગીર ખાન નેપાળની સરહદ પાસે આવેલા વિસ્તારમાં ભાડાના મકાનમાં રહેતો હતો.
સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર STFએ જહાંગીર ખાનને પકડવા માટે ઘણા સમયથી જાળ પાથરી હતી અને તેની માટે ટેકનિકલ સર્વિલાન્સનો પ્રયોગ પણ કર્યો હતો. તૃમણૂલ કોંગ્રેસના નેતા જહાંગીર ખાન વિરૂદ્ધ મર્ડરનો પ્રયાસ, બળજબરી વસુલી અને રમખાણ ભડકાવવાના કેસમાં કેટલીક કલમ હેઠળ પોલીસે કેસ નોંધ્યો હતો. ED પણ મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં જહાંગીર ખાન વિરૂદ્ધ તપાસ કરી રહી છે.
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026માં જહાંગીર ખાને પોતાને પુષ્પા ગણાવ્યો હતો અને ભાજપના નેતા સુવેન્દુ અધિકારી વિરૂદ્ધ ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ચૂંટણી દરમિયાન પણ જહાંગીર ખાન વિરૂદ્ધ કેટલીક ફરિયાદો નોંધાઇ હતી. આ તે સમયે ઘણા ચર્ચામાં આવ્યા હતા જ્યારે તેને કથિત રીતે બંગાળ પોલીસના એક અધિકારીને ખુલ્લેઆમ પડકાર ફેંક્યો હતો અને તેનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો.
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