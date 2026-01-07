અમર્ત્ય સેનને SIR માટે ચૂંટણી પંચની નોટિસ મળી, અભિષેક બેનર્જીનો દાવો

ETV Bharat / bharat

Published : January 7, 2026 at 8:58 AM IST

રામપુરહાટ: તૃણમૂલ કોંગ્રેસના અખિલ ભારતીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા અર્થશાસ્ત્રી અમર્ત્ય સેન હવે સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) વિવાદમાં ફસાઈ ગયા છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે તેમને પણ ચૂંટણી પંચ દ્વારા SIR સુનાવણીમાં હાજર રહેવા માટે નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. મંગળવારે બીરભૂમના રામપુરહાટમાં એક જાહેર સભામાં સંબોધન કરતા બેનર્જીએ આ દાવો કર્યો હતો.

તૃણમૂલ કોંગ્રેસના અખિલ ભારતીય મહાસચિવે કહ્યું, "બીરભૂમની યાત્રા દરમિયાન, મેં સાંભળ્યું કે SIR દ્વારા નોબેલ પુરસ્કાર વિજેતા અમર્ત્ય સેનને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. જે વ્યક્તિએ દેશનું ગૌરવ વધાર્યું છે અને નોબેલ પુરસ્કાર જીતીને વિશ્વભરમાં ઓળખ મેળવી છે તેમને SIR દ્વારા નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે."

ઉલ્લેખનીય છે કે મતદાર યાદીના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) ના ગણતરી તબક્કા પૂર્ણ થયા પછી સુનાવણી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. આ પ્રક્રિયા માટે સમન્સ મોકલવામાં આવેલા લોકોમાં અનેક જાણીતી હસ્તીઓનો સમાવેશ થાય છે. તે યાદીમાં એક અગ્રણી નામ કવિ જોય ગોસ્વામીનું છે. વધુમાં, એવા અહેવાલો છે કે અભિનેતા-સાંસદ દેવને પણ સુનાવણી માટે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું છે. અભિષેક બેનર્જીનો દાવો છે કે અમર્ત્ય સેનનું નામ પણ તે યાદીમાં સામેલ છે.

તેમણે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો કે ભારત રત્ન પુરસ્કાર વિજેતા અમર્ત્ય સેનને સુનાવણી શા માટે બોલાવવામાં આવશે. તેમણે ભાજપ પાસે આ પ્રશ્નનો જવાબ માંગ્યો. તેમણે SIR માટે કેન્દ્ર સરકારની પણ ટીકા કરી. અભિષેક બેનર્જીએ કહ્યું, "મેં કહ્યું છે કે તેઓ ગમે તેટલા SIR ચલાવે અને ગમે તેટલા કાવતરાં કરે, અમારી બેઠકોની સંખ્યા ગયા વખતની સરખામણીમાં વધશે."

અમર્ત્ય સેન ઉપરાંત, અભિષેકે મોહમ્મદ શમીનું નામ પણ લીધું. આનું કારણ એ છે કે શમીને પણ SIR સુનાવણી માટે બોલાવવામાં આવ્યો છે. આ અંગે અભિષેકે કહ્યું, "તેઓએ મોહમ્મદ શમીને SIR સુનાવણી માટે નોટિસ મોકલી છે. એક એવો માણસ જેણે વિશ્વભરમાં ક્રિકેટમાં યોગદાન આપ્યું છે, વર્લ્ડ કપમાં રમ્યો છે અને દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે, તેમણે તેમને SIR માટે નોટિસ પણ મોકલી છે."

નોબેલ પારિતોષિક વિજેતા અર્થશાસ્ત્રી પ્રોફેસર અમર્ત્ય સેન ભારત રત્ન પુરસ્કાર વિજેતા છે. તેઓ હાલમાં વિદેશમાં છે. તેઓ 92 વર્ષના છે. ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું હતું કે 80 વર્ષથી વધુ ઉંમરના કોઈપણ વ્યક્તિને રૂબરૂ હાજર રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં. તેથી, જો તેમને સુનાવણી માટે સમન્સ મળે તો પણ તેમને રૂબરૂ હાજર રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં. જોકે, હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ નથી કે તેમને નોટિસ મળી છે કે નહીં. આ બાબતે વહીવટીતંત્ર તરફથી કોઈ નિવેદન આવ્યું નથી. મંગળવારે બીરભૂમમાં અભિષેકે જે કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી તેનું શીર્ષક "બંગાળ ફરીથી જીતશે." આ કાર્યક્રમ રામપુરહાટમાં નેશનલ હાઇવે 14 નજીક બિનોદપુર મેદાનમાં યોજાયો હતો.

અગાઉ દિવસે, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ બેનર્જીના હેલિકોપ્ટરને રામપુરહાટમાં જાહેર સભામાં જવાની પરવાનગી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, જેના કારણે તેમને કેન્દ્ર સરકારને સીધો પડકાર ફેંકવાની ફરજ પડી હતી. ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન દ્વારા ચાર્ટર્ડ કરાયેલા હેલિકોપ્ટરમાં રામપુરહાટ સભામાં પહોંચ્યા બાદ, અભિષેકે કહ્યું, "મારો ઇરાદો તેમના કરતા દસ ગણો મોટો છે." ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ સિવિલ એવિએશન (DGCA) તરફથી ઉડાન પરવાનગી ન મળવાને કારણે તેમનું હેલિકોપ્ટર લાંબા સમય સુધી બેહાલા ફ્લાઈંગ ક્લબમાં રહ્યું. બાદમાં, તેમણે ઝારખંડ સરકારનો સંપર્ક કર્યો અને હેમંત સોરેનના હેલિકોપ્ટરની વ્યવસ્થા કરી.

