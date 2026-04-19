'TMCએ મહિલાઓ સાથે 'દગો' કર્યો, બંગાળ ચૂંટણીમાં સજા મળશે', બાંકુડા રેલીમાં બોલ્યા PM મોદી
પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે, ટીએમસી ગેરકાયદે ઘુસણખોરીને પ્રોત્સાહન આપે છે અને મહિલા સશક્તીકરણનો વિરોધ કરે છે.
Published : April 19, 2026 at 6:02 PM IST
બાંકુડા (પશ્ચિમ બંગાળ): રવિવારે બાંકુડાના બરજોરા ખાતે એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધતા, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મહિલાઓ તૃણમૂલ કોંગ્રેસને સજા આપશે.
મહિલા અનામત બિલનો ઉલ્લેખ કરતા, વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, બંગાળનો શાસક પક્ષ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ, રાજ્યની મહિલાઓ સાથે દગો કરી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું, "તૃણમૂલ મહિલા સશક્તિકરણ કે અનામત ઇચ્છતો નથી. શાસક પક્ષ ઇચ્છતો નથી કે પશ્ચિમ બંગાળમાંથી મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ સંસદ સભ્ય અથવા વિધાનસભાના સભ્ય તરીકે ચૂંટાય. આનું કારણ એ છે કે મહિલાઓએ તૃણમૂલના 'અરાજકતાના શાસન' (મહાજંગલરાજ) ને પડકાર ફેંક્યો છે. પરિણામે, કોંગ્રેસ સાથે મળીને, તૃણમૂલે બિલનો વિરોધ કર્યો. આગામી ચૂંટણીઓમાં પશ્ચિમ બંગાળની મહિલાઓ તૃણમૂલને યોગ્ય સજા આપશે."
વડા પ્રધાન મોદીએ ભાજપની મહિલા સશક્તિકરણની રાજનીતિ અને તૃણમૂલ દ્વારા મહિલાઓ સાથે દગો વચ્ચે સ્પષ્ટ તફાવત દર્શાવ્યો. તેમણે કહ્યું, "ભાજપની ઓળખ મહિલા સશક્તિકરણ અને તેમની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે મહિલાઓ ભારતના વિકાસમાં વધુ મોટી ભૂમિકા ભજવે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે વધુને વધુ મહિલાઓ રાજકારણમાં પ્રવેશ કરે. પરંતુ સંસદમાં શું થયું તે જુઓ. તૃણમૂલ કોંગ્રેસે ફરી એકવાર પશ્ચિમ બંગાળની બહેનો સાથે દગો કર્યો છે."
વડા પ્રધાન મોદીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "આ એ જ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ છે જે આદતપૂર્વક કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરીને પ્રોત્સાહન આપે છે. છતાં, આ જ લોકો મહિલા સશક્તિકરણનો વિરોધ કરે છે. આ એ જ પક્ષ છે જે ધર્મના આધારે અનામતના સમર્થનમાં ઝુંબેશ ચલાવે છે. તેઓ બંધારણને નબળું પાડી રહ્યા છે."
મોદી સરકાર 16 થી 18 એપ્રિલ દરમિયાન બોલાવવામાં આવેલા ખાસ સંસદીય સત્ર દરમિયાન લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ (બંધારણ (131મો સુધારો) બિલ, 2026) પસાર કરવામાં અસમર્થ રહી, જેનો કોંગ્રેસ, ટીએમસી, ડીએમકે અને સમાજવાદી પાર્ટી દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. એનડીએ સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાન આવી ઘટનાનો આ પહેલો કિસ્સો છે. કેન્દ્રમાં ભાજપની આગેવાની હેઠળની NDA સરકારે લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ પસાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેમાં લોકસભા અને રાજ્ય વિધાનસભા બંનેમાં મહિલાઓ માટે 33 ટકા બેઠકો અનામત રાખવાની જોગવાઈ હતી. વધુમાં, લોકસભામાં કુલ બેઠકોની સંખ્યા 543 થી વધીને 816 થઈ હોત.
17 એપ્રિલના રોજ લોકસભામાં મતદાન દરમિયાન, મહિલા અનામત બિલને તેના પક્ષમાં 298 મત મળ્યા, જ્યારે તેની વિરુદ્ધમાં 230 મત પડ્યા. બિલ પસાર કરવા માટે કુલ 352 મતોની જરૂર હતી. પરિણામે, બિલ પસાર થઈ શક્યું નહીં. આ પછી, ભાજપે કોંગ્રેસ અને 'INDIA'બ્લોકમાં રહેલા અન્ય પક્ષો પર મહિલા વિરોધી હોવાનો આરોપ લગાવતા ઝુંબેશ શરૂ કરી.
પશ્ચિમ બંગાળમાં, 294 વિધાનસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી 23 અને 29 એપ્રિલના રોજ યોજાવાની છે, અને પરિણામો 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.
