ETV Bharat / bharat

પશ્ચિમ બંગાળના 23 જિલ્લાઓમાંથી 9 જિલ્લામાં TMC પોતાનું ખાતું પણ ખોલવામાં નિષ્ફળ

સ્થાનિક જૂથવાદ, ઉમેદવારોની પસંદગી અને નેતાઓનો અહંકાર મુખ્ય પરિબળો માનવામાં આવી રહ્યા છે.

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને અભિષેક બેનર્જી
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને અભિષેક બેનર્જી (ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 2:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ બંગાળના 23 જિલ્લાઓમાંથી નવમાં, ભાજપે તૃણમૂલ કોંગ્રેસને કારમી હાર આપી, આ જિલ્લાઓમાં 68 બેઠકો જીતી અને રાજ્યને ભગવો રંગ આપ્યો. આ ઐતિહાસિક ચૂંટણી ભાજપ માટે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હતી.

રાજ્યમાં પહેલીવાર પાર્ટી સત્તામાં આવી હોવાથી, ઉત્તર બંગાળના ટેકરીઓથી લઈને દક્ષિણના મધ્ય પ્રદેશો સુધી ફેલાયેલા આ નવ જિલ્લાઓમાંથી મળેલા જનાદેશે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન કરેલી આગાહીને સાચી પાડી છે: કે ટીએમસી ઘણા જિલ્લાઓમાં પોતાનું ખાતું પણ ખોલવામાં નિષ્ફળ જશે.

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં, ભાજપે 206 બેઠકો જીતીને બે તૃતીયાંશથી વધુ બહુમતી મેળવી, જેનાથી ટીએમસીના 15 વર્ષના શાસનનો અંત આવ્યો. 294 સભ્યોની વિધાનસભામાં, ટીએમસી લગભગ 80 બેઠકો પર સમેટાઈ ગઈ.

આ પરિણામથી ભાજપ પૂર્વ બંગાળમાં તેના છેલ્લા મુખ્ય ગઢમાં પણ નિર્ણાયક સફળતા મેળવી શક્યો, જેના કારણે 'અંગ, બંગા અને કલિંગ' (બિહાર, બંગાળ અને ઓડિશા) સુધી તેનો ભગવો પ્રભાવ ફેલાયો.

ભાજપના પ્રદર્શન ચાર્ટમાં ટોચ પર પૂર્વ મેદિનીપુર જિલ્લો છે, જ્યાં તેના સૌથી સફળ ચૂંટણી વ્યૂહરચનાકાર, સુવેન્દુ અધિકારીએ પાર્ટીનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે. ભાજપે જિલ્લાની બધી 16 બેઠકો જીતી લીધી - જે અગાઉની ચૂંટણીમાં 15 બેઠકોમાંથી તેના એકમાત્ર વિજય કરતાં ઘણું સારું પ્રદર્શન છે.

2024 ની સામાન્ય ચૂંટણીના પરિણામોએ સૂચવ્યું હતું કે TMC હજુ પણ પતાશપુર વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં આગળ છે. નિરીક્ષકો માને છે કે 2020 માં ભાજપમાં જોડાયા ત્યારથી, અધિકારીનો તેમના વતન કાંઠીમાં પ્રભાવ સતત વધી રહ્યો હતો; 2026 ની રાજ્ય ચૂંટણીના પરિણામોએ હવે પુષ્ટિ આપી છે કે જિલ્લા પર તેમની પકડ સંપૂર્ણપણે મજબૂત છે. પહાડી પ્રદેશોમાં, TMC - અથવા તેના સાથી પક્ષો - દાર્જિલિંગ, કાલિમપોંગ, જલપાઇગુડી અને અલીપુરદુઆર એમ ચાર જિલ્લાઓમાં કોઈ નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા, જે સંયુક્ત રીતે 18 બેઠકો ધરાવે છે. ભાજપે સમગ્ર ઉત્તર બંગાળમાં 54 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 40 બેઠકો પર કબજો કર્યો. પરિણામે, આ પ્રદેશમાં તૃણમૂલની બેઠકોની સંખ્યા ઘટીને માત્ર 14 થઈ ગઈ - જે અગાઉ તેની પાસે હતી તે 23 બેઠકોથી ઘટી ગઈ.

બધી પહાડી બેઠકો હવે ભાજપ પાસે મજબૂત રીતે આવી ગઈ છે, તેથી મમતા બેનર્જી દ્વારા સમર્થિત અર્ધ-સ્વાયત્ત પહાડી વહીવટી સંસ્થા - ગોરખા ટેરિટોરિયલ એડમિનિસ્ટ્રેશન (GTA) ના ભવિષ્ય અંગે અટકળો ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ છે. કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહના "બંધારણીય માળખામાં પહાડીઓની સમસ્યાઓનો કાયમી ઉકેલ" પ્રદાન કરવાના વચનને પક્ષના સાંસદ રાજુ બિસ્તાએ GTA ના વિસર્જન અંગેની મૌન જાહેરાત તરીકે અર્થઘટન કર્યું.

ટીએમસીના સાથી પક્ષ ભારતીય ગોરખા પ્રજાતાંત્રિક મોરચા (BGPM) દ્વારા બધી પહાડી બેઠકો ગુમાવ્યા બાદ, પાર્ટીના વડા અનિત થાપા - જે GTA ના વડા તરીકે પણ સેવા આપે છે - એ રાજ્યભરમાં "સત્તા વિરોધી લહેર" ને કારણે હારનો શ્રેય આપ્યો.

એક સ્થાનિક મતદાતાએ ટિપ્પણી કરી, "અમે પહાડી પ્રદેશો માટે ભાજપ જે 'કાયમી ઉકેલ' પ્રસ્તાવિત કરવા માંગે છે તેની ચોક્કસ પ્રકૃતિની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, ખાસ કરીને હવે જ્યારે પાર્ટી રાજ્ય અને કેન્દ્ર બંને સ્તરે સત્તા ધરાવે છે." તેમણે સ્વીકાર્યું કે GTA સંબંધિત કોઈપણ નિર્ણય અનિવાર્યપણે પહાડી રાજકારણની ગતિશીલતાને અસર કરશે, જે હાલમાં થાપા દ્વારા સંચાલિત છે. પહાડી પ્રદેશોમાં, સિલિગુડી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ટીએમસી મેયર અને પાર્ટીના હારેલા ઉમેદવાર ગૌતમ દેબે સૂચવ્યું કે આ નિરાશાજનક ચૂંટણી પ્રદર્શન માટે કેટલાક વહીવટી પરિબળો, જેમાં ભૂલો અને ઉમેરાઓ બંનેનો સમાવેશ થાય છે, જવાબદાર હતા.

મધ્ય બંગાળના જંગલ વિસ્તારો - ખાસ કરીને પુરુલિયા, બાંકુરા અને ઝારગ્રામ જિલ્લાઓ, જે સ્થાનિક બોલીમાં 'જંગલ મહલ' તરીકે ઓળખાય છે - માં ટીએમસીનો સંપૂર્ણ પરાજય થયો, એક પણ બેઠક મેળવવામાં નિષ્ફળ ગયો. પુરુલિયાની બધી નવ બેઠકો, બાંકુરામાંથી બધી 12 બેઠકો અને ઝારગ્રામની બધી ચાર બેઠકો પર પાર્ટીને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.

નિરીક્ષકો સૂચવે છે કે આ પ્રદેશમાં કુર્મી-મહાતો સમુદાયના સભ્યોની નોંધપાત્ર હાજરી - જેઓ અનુસૂચિત જનજાતિનો દરજ્જો આપવામાં વિલંબથી નારાજ હતા, તેમણે આ વખતે ભાજપનો સાથ આપ્યો - ટીએમસીના ભાગ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર કરી હોય તેવું લાગે છે.

ભાજપે ગોપીબલ્લવપુર (ઝારગ્રામની બાજુમાં) થી કુર્મી સમુદાયના ભૂતપૂર્વ નેતા રાજેશ મહતા અને પડોશી પુરુલિયા જિલ્લાના જોયપુરથી કુર્મી સમુદાયના નેતા અજીત મહતાના પુત્ર વિશ્વજીત મહતાને મેદાનમાં ઉતાર્યા.

મમતા બેનર્જીના ગઢમાં પાર્ટીના નબળા પ્રદર્શન માટે આદિવાસી સમુદાયના મતોમાં કથિત વિભાજન, રોજગારની તકોમાં ઘટાડો થવાને કારણે બળજબરીપૂર્વક સ્થળાંતર, ટીએમસીમાં વ્યાપક જૂથવાદ અને ઉમેદવાર પસંદગી પર અસંતોષથી ઉદ્ભવતા સંભવિત આંતરિક તોડફોડને વધારાના પરિબળો તરીકે ટાંકવામાં આવ્યા હતા.

ચૂંટણીઓમાં અણધાર્યા ઉથલપાથલને કારણે, ભાજપે પશ્ચિમ વર્ધમાન જિલ્લાને ભગવો રંગ આપ્યો, ટીએમસી પાસેથી છ બેઠકો આંચકી લીધી - જે બેઠકો ટીએમસીએ 2021 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં જીતી હતી - જ્યારે તેની પાસે પહેલેથી જ રહેલી ત્રણ બેઠકો જાળવી રાખી. સ્થાનિક ટીએમસી કાર્યકરોએ જણાવ્યું હતું કે કેટલાક જિલ્લા નેતાઓના "અહંકાર" અને "જાહેર સેવાઓ પહોંચાડવાને બદલે વ્યક્તિગત લાભ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા" ને કારણે પાર્ટી જનતામાં અત્યંત અપ્રિય બની ગઈ છે.

ભૂતપૂર્વ ટીએમસી નેતા જીતેન્દ્ર તિવારી - જેઓ ભાજપમાં જોડાયા અને વર્તમાન ચૂંટણીઓમાં જિલ્લાના કોલસા ખાણકામ પટ્ટામાં પાંડબેશ્વર બેઠક જીતી - તેમણે આ ચુકાદાને "બંગાળનું પુનઃઔદ્યોગિકીકરણ, રોજગારની તકો ઊભી કરવા અને મહિલાઓની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા" માટે એક પ્રચંડ જનાદેશ તરીકે અર્થઘટન કર્યું.

TAGGED:

TMC FAILED TO OPEN ACCOUNT
9 OUT OF THE 23 DISTRICTS
TMC
WEST BENGAL
TMC WEST BENGAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.