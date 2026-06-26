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રામ મંદિર દાન વિવાદથી સબક લઈ તિરુપતિ બાલાજીએ બદલ્યો નિયમ, હવે ICAI સંભાળશે કરોડોના ખજાનાનો હિસાબ

અયોધ્યા વિવાદ વચ્ચે, તિરુપતિ મંદિરે નાણાંકીય પારદર્શિતા અને એકાઉન્ટિંગ સુધારા માટે ICAI સાથે હાથ મિલાવ્યો; 100 દિવસમાં ERP સિસ્ટમ બનાવવામાં આવશે.

અયોધ્યા વિવાદ વચ્ચે, તિરુપતિ મંદિરે નાણાંકીય પારદર્શિતા અને એકાઉન્ટિંગ સુધારા માટે ICAI સાથે હાથ મિલાવ્યો; 100 દિવસમાં ERP સિસ્ટમ બનાવવામાં આવશે.
અયોધ્યા વિવાદ વચ્ચે, તિરુપતિ મંદિરે નાણાંકીય પારદર્શિતા અને એકાઉન્ટિંગ સુધારા માટે ICAI સાથે હાથ મિલાવ્યો; 100 દિવસમાં ERP સિસ્ટમ બનાવવામાં આવશે. (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 6:24 PM IST

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નવી દિલ્હી: અયોધ્યામાં પ્રખ્યાત રામ મંદિરમાં દાન સંબંધિત અનિયમિતતાઓ અને કૌભાંડોના આરોપો બાદ, દેશના સૌથી મોટા અને સૌથી ધનાઢ્ય ધાર્મિક ટ્રસ્ટો તેમની નાણાંકીય વ્યવસ્થાઓ પ્રત્યે વધુને વધુ સતર્ક બન્યા છે. વિશ્વના સૌથી ધનિક મંદિરોમાંના એક, તિરુપતિ બાલાજી મંદિરનું સંચાલન કરતી તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ (TTD) એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. TTD એ દેશની સર્વોચ્ચ નાણાકીય સંસ્થા, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયા (ICAI) નો સંપર્ક કર્યો છે, જેથી તેની સમગ્ર એકાઉન્ટિંગ અને ઓડિટિંગ સિસ્ટમને પારદર્શક બનાવી શકાય.

100 દિવસમાં નવું માળખું તૈયાર થશે

ICAI ના પ્રમુખ પ્રસન્ના કુમાર ડી. એ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, સંસ્થાએ આ મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ પર કામ શરૂ કરી દીધું છે, જેનો હેતુ આગામી 100 દિવસમાં તેને પૂર્ણ કરવાનો છે. ICAI ની એક વિશિષ્ટ પાંખ, એકાઉન્ટિંગ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન, આ પ્રોજેક્ટનું નેતૃત્વ કરી રહી છે. મંદિર વહીવટનો હેતુ તેના નાણાંકીય માળખાને અત્યાધુનિક અને સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત બનાવવાનો છે.

એક આધુનિક ERP સિસ્ટમ જૂની સિસ્ટમને બદલશે

તિરુપતિ મંદિરની વર્તમાન એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ લગભગ બે થી ત્રણ દાયકા જૂની છે. તે મેન્યુઅલ એન્ટ્રીઓ અને પરંપરાગત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે, જે નાણાંકીય ભૂલો અને લીકેજ માટે જગ્યા છોડે છે. ICAI ના સમર્થનથી, આ જૂની સિસ્ટમને તબક્કાવાર રીતે દૂર કરવામાં આવશે અને સમગ્ર સિસ્ટમને એન્ટરપ્રાઇઝ રિસોર્સ પ્લાનિંગ (ERP) ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ખસેડવામાં આવશે. મંદિર દ્વારા પ્રાપ્ત થતી દરેક ચુકવણી, ચેક અને ઓનલાઈન ટ્રાન્સફરનો સચોટ ડિજિટલ રેકોર્ડ જાળવવા માટે એક નવું એકાઉન્ટિંગ મેન્યુઅલ વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે.

દેશભરના મંદિરો માટે એક 'બ્લુપ્રિન્ટ' બનાવવામાં આવશે.

ICAI આ પ્રોજેક્ટને ફક્ત એક જ મંદિર પૂરતો મર્યાદિત રાખવા માંગતું નથી. અધિકારીઓના મતે, તિરુપતિ મંદિર માટે વિકસાવવામાં આવી રહેલી પારદર્શક નાણાંકીય વ્યવસ્થા દેશના અન્ય મુખ્ય મંદિરો, ધાર્મિક ટ્રસ્ટો અને સખાવતી સંસ્થાઓ માટે રોલ મોડેલ તરીકે સેવા આપશે. ભવિષ્યમાં, અન્ય સંસ્થાઓ પણ જાહેર ભંડોળનો દુરુપયોગ અટકાવવા માટે તેનો અમલ કરી શકે છે.

મજબૂત આંતરિક નિયંત્રણો જ એકમાત્ર ઉકેલ

અયોધ્યા રામ મંદિર વિવાદ પર ટિપ્પણી કરતા, ICAI નેતૃત્વએ જણાવ્યું હતું કે ફક્ત મજબૂત આંતરિક નાણાકીય નિયંત્રણો જ કોઈપણ નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અથવા લીકેજને સંપૂર્ણપણે અટકાવવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે. નોંધનીય છે કે ICAI પાસે આવા મોટા વહીવટી ફેરફારોનો વ્યાપક અનુભવ છે. અગાઉ, સંસ્થાએ ભારતીય રેલ્વે અને ઇન્ડિયા પોસ્ટ જેવા મુખ્ય સરકારી વિભાગો માટે સમાન નાણાકીય સુધારા પ્રોજેક્ટ્સ સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂક્યા છે.

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