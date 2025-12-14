ETV Bharat / bharat

તિરુપતિ મંદિરમાં આવનારા ભક્તોને ભાષાની સમસ્યા નહીં પડે, હવે AI ચેટબોટ તમારી ભાષામાં સવાલના જવાબ આપશે

તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ ભક્તોના પ્રશ્નોના તાત્કાલિક જવાબો આપવા અને ડિજિટલ સેવાઓને વધુ સુલભ બનાવવા માટે એક AI ચેટબોટ શરૂ કરશે.

તિરુપતિ મંદિર (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 14, 2025 at 3:57 PM IST

1 Min Read
તિરુપતિ : આંધ્રપ્રદેશના તિરુપતિ જિલ્લામાં તિરુમાલા હિલ્સની ટોચ પર સ્થિત ભગવાન વેંકટેશ્વર મંદિરની મુલાકાત લેતા ઘણા ભક્તોને હવે 13 ભાષાઓમાં માહિતી ઉપલબ્ધ થશે. મંદિરનું સંચાલન કરતા તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ (TTD) બોર્ડે ભગવાન વેંકટેશ્વરના લાખો ભક્તોને વધુ સારી સેવાઓ પૂરી પાડવા તરફ વધુ એક પગલું ભર્યું છે.

ભક્તોના પ્રશ્નોના તાત્કાલિક જવાબો આપવા અને ડિજિટલ સેવાઓને વધુ સુલભ બનાવવા માટે આગામી 15 દિવસમાં AI-આધારિત 'ચેટબોટ' શરૂ કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટ ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ (TCS) અને એમેઝોન વેબ સર્વિસીસ (AWS) ક્લાઉડ પ્લેટફોર્મ પર સહયોગથી અમલમાં મૂકવામાં આવશે.

હાલમાં, મોટી સંખ્યામાં ભક્તો વિનંતીઓ અને પ્રશ્નો સાથે કોલ સેન્ટર, ઇમેઇલ અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ટીટીડીનો સંપર્ક કરે છે. સ્ટાફની અછતને કારણે દર્શન ટિકિટ, રહેવાની વ્યવસ્થા, પરિવહન અને રિફંડ સંબંધિત ભક્તોના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં વિલંબ થાય છે. આ સમસ્યાને ઉકેલવા માટે, ટીટીડી હવે એક એઆઈ ચેટબોટ શરૂ કરી રહ્યું છે, જે 24 કલાક કાર્યરત રહેશે.

AI ચેટબોટનો વાર્ષિક ખર્ચ આશરે રુ.5 મિલિયન હોવાનો અંદાજ છે

એવો અંદાજ છે કે ક્લાઉડ સેવાઓનો ખર્ચ દર મહિને આશરે રુ.4 મિલિયન થશે, જે કરવેરા સિવાય, વાર્ષિક આશરે રુ.5 મિલિયન થાય છે. TTD બોર્ડે નિર્ણય લીધો છે કે જરૂરિયાત મુજબ ઉપયોગના આધારે ચુકવણીઓ ઓનલાઈન કરવામાં આવશે.

AI ચેટબોટ પર ઉપલબ્ધ સેવાઓ

AI ચેટબોટ એકસાથે હજારો ભક્તો સાથે વાતચીત કરી શકે છે. દેશભરના વિવિધ રાજ્યોના ભક્તોની સુવિધા માટે, તે 13 ભારતીય ભાષાઓમાં સેવાઓ પ્રદાન કરશે. AI ચેટબોટ વપરાશકર્તાઓને દર્શન ટિકિટ બુકિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા માર્ગદર્શન આપશે અને રીઅલ-ટાઇમ માહિતી પ્રદાન કરશે. ટાઇપિંગ ઉપરાંત, તેમાં સ્પીચ-ટુ-ટેક્સ્ટ અને ટેક્સ્ટ-ટુ-સ્પીચ જેવી આધુનિક સુવિધાઓ પણ શામેલ હશે.

