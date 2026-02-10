'તે ઘી ન્હોતું, કેમિકલ હતું', તિરૂપતિ લાડુ વિવાદમાં SITનો મોટો ખુલાસો, YSRCP શાસનમાં થયું મોટું કૌભાંડ
SIT એ તિરુમાલા ઘી સપ્લાઈના પુરવઠામાં ભેળસેળ કરવાના મોટા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો છે. જાણો વિસ્તારથી...
Published : February 10, 2026 at 2:35 PM IST
અમરાવતી: તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ (TTD) ને ભેળસેળયુક્ત ઘીના સપ્લાયની તપાસ કરી રહેલી સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) એ ચોંકાવનારી માહિતીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. તેમાં ખુલાસો થયો છે કે, ઘી તરીકે જે સપ્લાય કરવામાં આવતું હતું તે વાસ્તવમાં પામ તેલ, પામ કર્નલ તેલ અને અનેક ઔદ્યોગિક રસાયણોમાંથી બનેલું રાસાયણિક મિશ્રણ હતું.
SIT ચાર્જશીટ અનુસાર, ભોલેબાબા ડેરી અને તેની સંલગ્ન કંપનીઓએ 57.56 લાખ કિલો પામ તેલ અને પામ કર્નલ તેલ, 8.30 લાખ કિલો મોનોગ્લિસરાઇડ્સ, તેમજ લેક્ટિક એસિડ, LABSA (લિનિયર આલ્કિલ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ) અને એસિટિક એસિડ એસ્ટર જેવા રસાયણો ખરીદ્યા હતા. આ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરીને, આરોપીઓએ આશરે 68.17 લાખ કિલો ઘી જેવું રાસાયણિક મિશ્રણ તૈયાર કર્યું.
આમાંથી, આશરે 59.71 લાખ કિલોગ્રામ શુદ્ધ ઘીની આડમાં ભોલે બાબા ડેરી, વૈષ્ણવી ડેરી, માલ ગંગા ડેરી અને એઆર ડેરી દ્વારા તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમને સપ્લાય કરવામાં આવ્યું હતું. SIT એ જણાવ્યું હતું કે, તેના પરિણામે ₹234.51 કરોડની નાણાકીય છેતરપિંડી થઈ હતી. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, આ રાસાયણિક મિશ્રણનો ઉપયોગ પવિત્ર શ્રીવારી લાડુ પ્રસાદમ બનાવવામાં કરાયો હતો.
તપાસમાં આગળ જાણવા મળ્યું હતું કે, TTD ને સપ્લાય કરવા ઉપરાંત, આ ભેળસેળયુક્ત મિશ્રણનો એક ભાગ વિનાયક એજન્સી અને સુમથી ટ્રેડર્સ દ્વારા તિરુપતિને પણ મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ વેપારીઓએ રાજ્યભરના અનેક મંદિરોમાં ભેળસેળયુક્ત ઘી સપ્લાય કર્યા હોવાનો આરોપ છે. SIT એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે આના કારણે, YSRCP (જ્યારે જગન મોહન રેડ્ડી મુખ્યમંત્રી હતા) શાસન દરમિયાન માત્ર તિરુમાલામાં જ નહીં પરંતુ ઘણા મોટા મંદિરોમાં પણ ભેળસેળ ફેલાઈ હતી.
ખાદ્ય તેલના નામે રસાયણો ખરીદ્યા
ચાર્જશીટમાં વિગતો આપવામાં આવી છે કે, ભોલેબાબા ડેરીના ડિરેક્ટર પોમિલ જૈન અને વિપિન જૈને ખાદ્ય તેલના વેશમાં રસાયણો કેવી રીતે ખરીદ્યા. પેટાકંપનીઓ હર્ષ ટ્રેડિંગ અને હર્ષ ફ્રેશ ડેરી ફૂડ્સ દ્વારા, ભોલેબાબા ડેરીએ ભેળસેળયુક્ત ઘી બનાવવા માટે જરૂરી મોનોગ્લિસરાઇડ્સ અને એસિટિક એસિડ એસ્ટર ખરીદ્યા.
દિલ્હીમાં સુગંધ ઓઇલ એન્ડ કેમિકલ્સના માલિક અજય કુમાર સુગંધ પર પામ તેલ, પામ કર્નલ તેલ અને નાળિયેર તેલનો પુરવઠો દર્શાવતા નકલી ઇન્વોઇસ બનાવવાનો આરોપ છે. વાસ્તવમાં, તેના બદલે રસાયણો પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કંપનીએ એકલા 6.51 લાખ કિલો રસાયણો પૂરા પાડ્યા હતા. જોકે ભોલેબાબા ડેરીના રેકોર્ડમાં ખાદ્ય તેલ માટે ₹7.94 કરોડ (GST સિવાય) ની ચુકવણી દર્શાવવામાં આવી હતી, સુગંધ ઓઇલના ગોદામમાં SITએ કરેલી તપાસમાં પામ તેલ કે નાળિયેર તેલનો કોઈ સ્ટોક મળ્યો નથી, તેના બદલે, કોરિયાથી આયાત કરાયેલા રસાયણો ધરાવતા વાદળી લોખંડના ડ્રમ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
ખોટા ઇન્વોઇસનો ઉપયોગ કરીને સપ્લાય
SIT એ દિલ્હીમાં શિવાંશ ટ્રેડિંગ કંપની અને નેશનલ ઓઇલ્સ એન્ડ કેમિકલ્સના મહેશ કુમાર રોહિરાનું પણ નામ આપ્યું છે. તેમણે પામ ઓઇલ સપ્લાય કરવાનો દાવો કરતા ખોટા ઇન્વોઇસનો ઉપયોગ કરીને AMG 90 અને Myvaset Soft 400 જેવા 30,000 કિલો રસાયણો સપ્લાય કર્યા હતા. તેના ઇશારે, તેના ભાઈ, અર્ચિત રોહિરાએ બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને GR ઇમ્પેક્સ દ્વારા 70,000 કિલો સમાન રસાયણો સપ્લાય કર્યા હતા.
વધુ તપાસમાં દિલ્હીમાં એરિસ્ટો કેમિકલ્સ પાસેથી 8,900 કિલો લીનિયર આલ્કિલ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ (LABSA) અને લેક્ટિક એસિડની ખરીદીનો ખુલાસો થયો હતો. SIT એ કેસમાં સામેલ તમામ કેમિકલ સપ્લાયર્સને આરોપી તરીકે ઓળખી કાઢ્યા છે.
ખરીદી અને વેચાણના નકલી રેકોર્ડ
ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે ભોલેબાબા ડેરીએ 57.56 લાખ કિલો પામ ઓઇલ અને પામ કર્નલ ઓઇલની ખરીદી અને હર્ષ ટ્રેડિંગ દ્વારા તેનું વેચાણ દર્શાવતા નકલી રેકોર્ડ બનાવ્યા હતા. હકીકતમાં, આ જથ્થાનો ઉપયોગ ભેળસેળયુક્ત ઘી બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ભેળસેળયુક્ત ઘી બનાવવા માટે વપરાતા રસાયણો
- ખજૂરનું તેલ
- ખજૂરના ઠળીયાનું તેલ
- લેક્ટિક એસિડ
- LABSA (રેખીય આલ્કિલ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ)
- એસિટિક એસિડ એસ્ટર (ફૂડ ગ્રેડ)
- મોનોગ્લિસરાઇડ્સ અને ડાયગ્લિસરાઇડ્સ
SIT એ તારણ કાઢ્યું કે ભેળસેળ નકલી ઇન્વોઇસ, રાસાયણિક સપ્લાયર્સ અને વિતરણ નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલું એક ઇરાદાપૂર્વકનું કાવતરું હતું, જેના પરિણામે નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન થયું અને મંદિરના પ્રસાદની પવિત્રતા ઠેસ પહોંચી.