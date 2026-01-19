તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ આંધ્રપ્રદેશમાં 5,000 મંદિરો બનાવશે, SC, ST અને BC રહેણાંક વિસ્તારોમાં કરાશે નિમાર્ણ
અત્યાર સુધીમાં, 1,176 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, અને 463 મંદિરોના નિર્માણ માટે વહીવટી મંજૂરીઓ આપવામાં આવી છે. બાકીની અરજીઓ વિચારણા હેઠળ છે.
અમરાવતી : TTDએ શ્રી વાણી ટ્રસ્ટ ભંડોળનો ઉપયોગ કરીને રાજ્યભરમાં 5,000 મંદિરોનું નિર્માણ શરૂ કર્યું છે. ગામડાઓ અને નગરોમાં મુખ્યત્વે SC, ST અને BC સમુદાયો વસે છે, તેવા વિસ્તારોમાં બાંધકામને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. આ મંદિરો ગામડાઓમાં ભક્તિ અને સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન આપવા અને ભક્તિ ગાયન (ભજન)ના સંચાલનને સરળ બનાવવા માટે બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. અત્યાર સુધીમાં, 1,176 અરજીઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, અને 463 મંદિરોના નિર્માણ માટે વહીવટી મંજૂરીઓ આપવામાં આવી છે. બાકીની અરજીઓ વિચારણા હેઠળ છે.
જમીનની ઉપલબ્ધતાના આધારે ભંડોળ
આ સંબંધિત ગામડાઓ અને વસાહતોમાં ઉપલબ્ધ જમીનના આધારે મંદિર બાંધકામ માટે ભંડોળ મંજૂર કરવામાં આવી રહ્યું છે. 5 સેન્ટ જમીન માટે, 10 લાખ રૂપિયા ફાળવવામાં આવશે; 8 સેન્ટ માટે, રૂ. 15 લાખ; અને 10 સેન્ટ કે તેથી વધુ માટે, રૂ. 20 લાખ મંદિરના નિર્માણ માટે ફાળવવામાં આવશે.
મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુએ તાજેતરમાં સૂચના આપી હતી કે મંદિરોમાં કમ્પાઉન્ડ વોલ અને સુશોભન હોવું જોઈએ, અને જો જરૂરી હોય તો વધારાના ભંડોળનો ખર્ચ કરવો જોઈએ. તેથી, આ હેતુઓ માટે વધારાના રૂ. 5-10 લાખ ખર્ચ કરવામાં આવશે.
આનો અર્થ એ થયો કે દરેક મંદિરનો ખર્ચ ઓછામાં ઓછો રૂ. 15 લાખ અને વધુમાં વધુ રૂ. 30 લાખ થશે. અગાઉ, 2000 મંદિરો મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં મહત્તમ ખર્ચ પ્રતિ મંદિર માત્ર 10 લાખ રૂપિયા હતો. તેમાંથી 1,400 પૂર્ણ થયા છે, જ્યારે બીજા 600 બાંધકામ હેઠળ છે. હવે, 5,000 મંદિરોની વધુ સંખ્યા બાંધકામ માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
આ મંદિર માટે જરૂરી જમીન ગામમાં ખાનગી વ્યક્તિઓ દ્વારા દાન કરી શકાય છે. જો બાંધકામ પંચાયતની જમીન પર આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય, તો ઠરાવ જરૂરી છે. જો તે મહેસૂલ જમીન હોય, તો સંબંધિત વિભાગના અધિકારીઓ પાસેથી નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ (NOC) મેળવવું આવશ્યક છે. જો વસાહત અથવા ગામમાં મંદિર બનાવવા માટે સમિતિ બનાવવામાં આવે અને આગળ આવે, તો બાંધકામની જવાબદારી તેમને સોંપવામાં આવશે.
શિરડી સાંઈ બાબા સિવાયના કોઈપણ દેવતાના મંદિરોને મંજૂરી આપવામાં આવી રહી છે. જો ગામ સમિતિ મૂર્તિ માટે વ્યવસ્થા કરે તો તે પૂરતું છે. નહિંતર, મૂર્તિ માટે ભંડોળ પણ મંજૂર કરવામાં આવી રહ્યું છે.
અરજીઓ ઓનલાઈન સબમિટ કરી શકાશે
જે કોઈ પોતાના ગામ કે વસાહતમાં મંદિર ઇચ્છે છે તે એન્ડોમેન્ટ્સ વિભાગ અને TTD (તિરુમાલા તિરુપતિ દેવસ્થાનમ) ના અધિકારીઓને અરજી કરી શકે છે. મંત્રીઓ, સાંસદો, ધારાસભ્યો અને MLCની ભલામણો દ્વારા પણ અરજીઓ સબમિટ કરી શકાય છે.
વેબસાઇટ: https://endowmentsinfo.ap.gov.in/ttdbhajanamandiramsનો ઉપયોગ સીધી ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે થઈ શકે છે.
